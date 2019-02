A Google a 2018-as I/O fejlesztői konferenciáján mutatta be az újragondolt Google Térképet, amelyben gyökeresen megújulhat a navigáció.

A Google-nél már hagyomány, hogy minden év májusában megtartják a cég I/O fejlesztői konferenciáját. Így volt ez 2018-ban is, ami igen emlékezetesre sikeredett: itt láthattuk először, milyen elképesztően precíz tud lenni a mesterséges intelligencia, de bemutattak egy, a Google Térképet érintő újdonságot is.

A cég egy teljesen újragondolt rendszer alapján képzeli el a szolgáltatás jövőjét, amelyben az iránymutatást immár a kiterjesztett valóság is segíti. A külső szemlélőként apró újításnak tűnő megoldás valójában több mint érdekes és értékes praktikum: elég lesz csak felemelni a telefont, amely a kamerát használva az előttünk lévő objektumokra vetíti majd a helyesirány felé navigáló ikonokat és egyéb jelzéseket. A fejlesztéssel így az ismeretlen helyszíneken való tájékozódás a korábbiaknál is sokkal egyszerűbbé válik.

A technológia egyelőre még mindig fejlesztés alatt áll, a The Wall Street Journal újságírója már megkapta a fejlesztés korai szakaszában álló alkalmazást, hogy kipróbálja, mire is képes.

A beszámoló szerint az app először a GPS segítségével megnézi a felhasználó pozícióját, majd a Google Street View adatai alapján pontosítja azt. Ezután a kiterjesztett valóság segítségével nagy nyilakat mutat a Térkép, ezzel segítve a felhasználót a navigálásban.

A jelek szerint viszont ezt a felületet nem azért alkották meg, hogy a végtelenségig ezt használjuk. Az app is azt javasolja, hogy miután megnéztük, hogy merre kell menni, váltsunk vissza a hagyományos Google Térképre.

A felhasználói élményekkel foglalkozó Rachel Inman szerint éppen ezért a kiterjesztett valósággal operáló navigáció valószínűleg arra lesz jó, hogy a buszról vagy vonatról leszállva megnézzük, merre is érdemes elindulni – írja a The Verge. Hogy az újdonság mikorra lesz mindenki számára elérhető, azt egyelőre nem lehet tudni. Annyit már tudni, hogy hamarosan a felhasználók egy kis csoportján kezdik majd el tesztelni, mindenki más azonban csak akkor kaphatja meg, ha már a Google is úgy gondolja, hogy minden rendben ment a tesztekkel.

A fejlesztés mindenesetre annak a fényében is érdekes, hogy mit szeretne kezdeni a Google a Térkép szolgáltatásával. Mivel a felhasználók körében igen népszerű Waze is a cég tulajdonában van, a Google Maps pedig az elmúlt időben egyre több új funkciót és fejlesztést kapott, a házon belül egy elég erős konkurenciaharc kezd kialakulni. Egyesek szerint mindez azt jelentheti, hogy a Google épp kinyírni készül a Waze-t.

Hogy ezzel ki jár jól és ki rosszul, azt most még nehéz lenne megmondani, hiszen ahány felhasználó, annyiféle nézőpont lehet az egyes navigációs appok előnyeivel/hátrányaival kapcsolatban. A témával a HVG csütörtökön megjelenő számában bővebben is foglalkozunk, a lapban a különféle navigációs eszközök – készülékek és alkalmazások – előnyeiről és hátrányairól is írunk.

