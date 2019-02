Hónapok után újra olcsóbbak lettek a számítógépekhez vásárolható memóriamodulok. Esetenként több tízezer forint is megspórolható most.

A számítógépek fejlesztése az utóbbi időben különösen nem volt olcsó mulatság: míg 2016-ban egy 16 gigabájtos DDR4 modulhoz 20 ezer forint körüli dollárért is hozzá lehetett jutni a tengerentúlon, addig a következő másfél évben több mint duplájára ugrottak a költségek. 2018 elején pedig a 200 dolláros árcédula sem volt ritka egy-egy ilyen kiszerelésnél.

A DRAMeXchange egy korábbi elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy az idei esztendő első hónapjaiban várhatóan újra kedvezőbben lehet majd vásárolni ezekből a kiegészítőkből. Nos, úgy tűnik, a jóslat igaznak bizonyult, mi több, a hazai piacon is egyre jobban érződik a mérséklődés: a Kingston drágább, HyperX Predator 16 gigabájtos változatáért korábban 70 ezer forintot is elkértek, most azonban 47 ezer forint környékén kapható. Ára pedig folyamatosan csökken:

© Árukereső

De ugyanígy csökkent a 8 gigabájtos modulok ára, ugyanennek a gyártónak a kisebb és némileg gyengébb (DDR3-as) komponense már 14 ezer forintért is beszerezhető. Ezzel szemben tavaly még 24 ezer forintot is kóstált.

A kedvezőbb árfekvés mögött több tényező is felfedezhető, köztük például a DRAM chipek piacán bekövetkezett túltermelés, amely nem meglepő mód érdemi árcsökkenést generált. Érdemes lehet tehát mostanra időzíteni a vásárlást, ugyanis egyes esetekben akár több tízezer forint is megspórolható.

Ha RAM helyett memóriakártyát vásárolna, itt olvashat róla, mire érdemes figyelni, főleg, ha olcsó megoldást keres.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.