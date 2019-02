Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda, a most 30 éves Jentetics Kinga az amerikai Forbes médialistájára is felkerült, és most a hvg.hu-nak mesélt a projektről.","shortLead":"Az Apple, a Google és az Amazon támogatását is elnyerte a magyarok által alapított PublishDrive. Az egyik ötletgazda...","id":"20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=944c7bc4-1563-4a0b-8fa3-0bd2a827a576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c987860-13b3-4bff-b1fb-ecdf12565d26","keywords":null,"link":"/kkv/20190213_jentetics_konyv_amazon_apple_google_publishdrive","timestamp":"2019. február. 13. 14:30","title":"Magyar cég teszi milliomosokká a semmiből jött könyvszerzőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","shortLead":"A Marie Antoinette tematikus parti költségeit vállalati rendezvények címén számolta el a volt főnök.","id":"20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e7857e95-0d1d-4970-9bd6-29188e6b4b4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64564f16-cd42-419e-a94f-37f7a3b5e4dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_carlos_ghosn_nissan_renault_szovetseg","timestamp":"2019. február. 13. 10:26","title":"A Renault letartóztatott vezére visszaadja versailles-i esküvőjének árát, amit a cége fizetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szalay-Bobrovniczky Vince hazugsággal vádolta meg a szervezet elnökét, és arra kérte, foglalkozzanak a maguk dolgával. ","shortLead":"Szalay-Bobrovniczky Vince hazugsággal vádolta meg a szervezet elnökét, és arra kérte, foglalkozzanak a maguk dolgával. ","id":"20190213_Postafordultaval_kotott_bele_a_brit_zsido_szervezetekbe_a_magyar_helyettes_allamtitkar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d1bece5-b9a4-436d-ab80-1db4e60a7782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccebdfa-fa09-4d53-a401-65d07558f1be","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Postafordultaval_kotott_bele_a_brit_zsido_szervezetekbe_a_magyar_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. február. 13. 16:50","title":"Postafordultával kötött bele a brit zsidó szervezetekbe a magyar helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","shortLead":"Európa-szerte több nagy csapat is figyeli a magyar tehetséget.","id":"20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e27430a0-cb67-4385-b6c6-e4b6fe52d203&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94b209a7-769e-41c3-937c-a1598d4cd45c","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Az_Inter_es_a_Juventus_is_bejelentkezhet_Szoboszlai_Dominikert","timestamp":"2019. február. 12. 11:37","title":"Az Inter és a Juventus is bejelentkezhet Szoboszlai Dominikért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít az ugatás? Erre keresték a választ az ELTE kutatói.","shortLead":"Miért lesz ideges az ember, ha a szomszédja kutyája ugat? Vannak-e csoportok, akiket másoknál sokkal jobban idegesít...","id":"20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=669ee7e4-ea88-4607-9f56-d595325b5683&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727edcb7-b99a-4cc1-a26f-5f844c183e59","keywords":null,"link":"/elet/20190213_A_fiatal_ferfiakat_idegesiti_legjobban_ha_egy_kutya_ugat","timestamp":"2019. február. 13. 17:32","title":"A fiatal férfiakat idegesíti legjobban, ha egy kutya ugat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","shortLead":"A houstoni rendőrök először azt hitték, a férfi csak hallucinál.","id":"20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277916e6-fc7e-4034-b629-807d72921ea1","keywords":null,"link":"/elet/20190212_Csak_egy_kis_fuvet_akart_szivni_egy_elhagyatott_hazban_de_egy_jol_megtermett_tigrist_talalt","timestamp":"2019. február. 12. 16:08","title":"Csak egy kis füvet akart szívni egy elhagyatott házban, de egy jól megtermett tigrist talált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","shortLead":"Nem azért, mert édesszájú volt, a zsákmányt az interneten értékesítette. ","id":"20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8660e61a-1cfa-4e37-8e9f-ba8be7f0111d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4790dc8-9e8d-4a26-a253-2f41ae2ce38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Sorozatban_lopta_a_mogyorokremet_az_aruhazi_tolvaj","timestamp":"2019. február. 13. 20:35","title":"Sorozatban lopta a mogyorókrémet az áruházi szarka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","shortLead":"A Nantes perrel fenyegetőzik, de a walesi futballklub még vár a végleges jogi álláspontra. ","id":"20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=97c358ca-bd72-46e4-b251-4a1ac8e78790&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816d9bd2-6e6f-4d5c-9dfe-5ac3efeb9495","keywords":null,"link":"/sport/20190212_Kifizeti_Sala_vetelarat_a_Cardiff_ha_a_szerzodes_erre_kotelezi_oket","timestamp":"2019. február. 12. 20:55","title":"Kifizeti Sala vételárát a Cardiff, ha kötelezi őket a szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]