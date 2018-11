Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb filmrendező. Rajongói tűkön ülve várták önéletrajzát, hátha végre segít megfejteni filmjei groteszk és abszurd szimbolikáját, Lynch viszont maradt önmaga. Az Aminek álmodom nem Lynch-szótár, de a sokféle beszámoló és emlék mégis erőteljesen ráhangol a Lynch-jelenségre.","shortLead":"David Lynch legkésőbb a Twin Peaksszel örökre beírta magát a filmtörténetbe - leginkább, mint az egyik legrejtélyesebb...","id":"20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9660f831-5b42-4e40-9907-9053e59ec227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0a7b7ab-8acc-4d8c-accc-a77e210612cc","keywords":null,"link":"/kultura/20181118_David_Lynch_oneletrajz_eletrajz_Aminek_almodom","timestamp":"2018. november. 18. 20:00","title":"Ilyen közel még nem volt a lynchi rémálom: érteni nem fogja, csak érezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","shortLead":"2-0-ról fordítva 5-2-re győztek a svájciak, a belgák a meccs mellett a csoportgyőzelmet is elbukták.\r

","id":"20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c6ce655-ff14-4dfc-8696-1ef05e0c827c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"858263de-13df-407c-8def-a7e7518202ff","keywords":null,"link":"/sport/20181119_svajci_belga_valogatott_nemzetek_ligaja_foci","timestamp":"2018. november. 19. 05:21","title":"Csúnyán megleckéztette Belgiumot a svájci válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2288087-4507-42ea-a0c2-377d001534f7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha a benzingőzrajongó vállán egy angyal és egy ördög ül, akkor az előbbi a politikailag teljesen korrekt hibrid Lexus LC500h, az utóbbi pedig a benzinpusztításra született, ércesen ordító Lexus LC500. Mi ezúttal az ördöggel cimboráltunk.","shortLead":"Ha a benzingőzrajongó vállán egy angyal és egy ördög ül, akkor az előbbi a politikailag teljesen korrekt hibrid Lexus...","id":"20181118_v8_lexus_lc500_teszt_japan_sportkupe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2288087-4507-42ea-a0c2-377d001534f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04046c1d-94de-49ad-8c09-6d17f9514cfb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_v8_lexus_lc500_teszt_japan_sportkupe","timestamp":"2018. november. 18. 12:30","title":"Az ördög a vállunkon: teszten a V8-as Lexus LC500","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután telefonon megbeszélést folytatott Jair Bolsonaróval, Brazília megválasztott elnökével, mondta az MTI-nek Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délután telefonon megbeszélést folytatott Jair Bolsonaróval, Brazília megválasztott...","id":"20181119_Orban_gratulalt_a_brazil_Trumpnak_ott_lesz_Bolsonaro_beiktatasan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70b38deb-90aa-4250-bc2d-0adad16ede9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa2e81a-f0e6-4110-a676-4856c2cb5136","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Orban_gratulalt_a_brazil_Trumpnak_ott_lesz_Bolsonaro_beiktatasan","timestamp":"2018. november. 19. 17:50","title":"Orbán gratulált a brazil Trumpnak, ott lesz Bolsonaro beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c361ba03-f4e0-4941-b5db-f5c452659116","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A OE24 bulvárlap az Aston Martin Vanquish rendszáma alapján írja azt, hogy az autó az ottani magyar nagykövetség egyik dolgozójáé lehet.","shortLead":"A OE24 bulvárlap az Aston Martin Vanquish rendszáma alapján írja azt, hogy az autó az ottani magyar nagykövetség egyik...","id":"20181119_Osztrak_lap_80_millios_sportkocsival_furikazik_valaki_a_becsi_magyar_nagykovetsegrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c361ba03-f4e0-4941-b5db-f5c452659116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4cc3378-ebbc-4e0b-b0f1-98797e847c05","keywords":null,"link":"/vilag/20181119_Osztrak_lap_80_millios_sportkocsival_furikazik_valaki_a_becsi_magyar_nagykovetsegrol","timestamp":"2018. november. 19. 21:23","title":"Osztrák lap: 80 milliós sportkocsival furikázik valaki a bécsi magyar nagykövetségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9989c4ec-7694-4b0e-ae83-9bcc2bb2cc0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halász Ambrus a döntését magánéleti okokkal indokolta, de belső fórumokon másról is szót ejtett, amikor távozását magyarázta.","shortLead":"Halász Ambrus a döntését magánéleti okokkal indokolta, de belső fórumokon másról is szót ejtett, amikor távozását...","id":"20181119_Lemondott_az_LMP_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9989c4ec-7694-4b0e-ae83-9bcc2bb2cc0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e4b1323-f0f3-45ef-937d-8cb271bd13cc","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Lemondott_az_LMP_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2018. november. 19. 13:39","title":"Lemondott az LMP kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új intézetet létrehozásától várja a HM hatékonyságot\r

","shortLead":"Új intézetet létrehozásától várja a HM hatékonyságot\r

","id":"20181118_Kozpontositjak_a_haditechnikai_kutatasfejlesztest","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73bfc53e-d1a9-47e3-9f3f-5f70e7e25cc6","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Kozpontositjak_a_haditechnikai_kutatasfejlesztest","timestamp":"2018. november. 18. 13:59","title":"Központosítják a haditechnikai kutatás-fejlesztést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek utolsó óráit élhetik át vele. Az értelmetlennek tűnő fejlesztésnek valójában komoly haszna lehet az ápolók, de még az orvosok számára is.","shortLead":"Az Embodied Labs fejlesztésével elsősorban az egészségügyi dolgozók szerezhetnek \"tapasztalatot\": a súlyos betegek...","id":"20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e4b5e45-497c-4a27-8874-70071d022c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50040f53-775a-4578-bfc9-1b6d72945a7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_virtualis_valosag_embodied_labs_haldoklas_halal_halalos_beteg","timestamp":"2018. november. 20. 09:03","title":"Mit érez az ember, miközben haldoklik? Ezzel az átélhető programmal tanítják az orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]