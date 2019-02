Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cdb796b3-1db0-4957-8586-7db65e83a88c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Valentin-nap 2019 projektben a kereső nevében lévő második „o” betűt cserélte le szerelmes állatpárokra a Google.","shortLead":"A Valentin-nap 2019 projektben a kereső nevében lévő második „o” betűt cserélte le szerelmes állatpárokra a Google.","id":"20190214_valentin_nap_2019_logo_szerelem_szerelmes_kepek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cdb796b3-1db0-4957-8586-7db65e83a88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0593e37c-88e3-40dc-bd42-1aa0812f37a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_valentin_nap_2019_logo_szerelem_szerelmes_kepek","timestamp":"2019. február. 14. 07:03","title":"Valentin-nap 2019: itt a Google apró meglepetése mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","shortLead":"A várható erős havazás miatt bevezetett intézkedések alapvetően a seremetyjevói repülőteret érintik.","id":"20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2e9df2-3967-4a2d-af2a-a755edf66de5","keywords":null,"link":"/vilag/20190212_Az_Aeroflot_76_jaratat_torolte_koztuk_a_budapestit_is","timestamp":"2019. február. 12. 19:44","title":"Az Aeroflot 76 járatát törölte, köztük a budapestit is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az A380-as repülőgépből, az úgynevezetett „superjumbo”-ból már csak a megrendelt példányokat gyártják le az Emirates légitársaságnak. ","shortLead":"Az A380-as repülőgépből, az úgynevezetett „superjumbo”-ból már csak a megrendelt példányokat gyártják le az Emirates...","id":"20190214_Leallitja_az_Airbus_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_repulogepenek_gyartasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87a46363-5f57-46a2-b162-e00685d7071b","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Leallitja_az_Airbus_a_vilag_legnagyobb_utasszallito_repulogepenek_gyartasat","timestamp":"2019. február. 14. 09:47","title":"Leállítja az Airbus a világ legnagyobb utasszállító repülőgépének gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság az iOS-frissítéseknél is. Orvosolták ugyan a FaceTime-hibát, de lett helyette másik.","shortLead":"Mint amikor a mesében levágják a sárkány fejét, de újabb nő helyette, valahogy így van ez mostanság...","id":"20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7376dee7-c980-4ead-a005-d3e24a62a742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76ab2aa5-8027-4872-8d69-2aa514dcae56","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_ios_12_14_facetime_hiba_frissitese_ujabb_hibakkal","timestamp":"2019. február. 14. 10:03","title":"Javított az Apple az iPhone-okon kémkedős hibán, csak épp jött helyette újabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","shortLead":"Néhány napja a londoni állatkert nőstény tigrisét ölte meg vőlegénye az első randevún. ","id":"20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e02d070d-afda-4846-b523-998f1f5fe196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbceca3-d835-4a7c-bb00-9fa0f05f84fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ujabb_tigrisdrama_Angliaban_tarsai_teptek_szet_a_kivancsi_nostenyt","timestamp":"2019. február. 13. 16:30","title":"Újabb tigrisdráma Angliában: társai tépték szét a kíváncsi nőstényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel a városban a fideszes Hubay György. Az eddig két és fél milliós cechet persze nem ő – hanem az Országgyűlés Hivatala állja, vagyis – közpénz lévén – végső soron a választók. Az összeg Hubay korábbi munkahelyét, a fideszes vezetésű város vagyonkezelő cégét gyarapítja, a Fidesz pedig – véletlen? – a saját irodájaként tünteti fel a helyiséget. Hubay környezetében és a Fidesznél felújítással magyarázzák a furcsaságokat – akár el is hinnénk, ha nem jártunk volna a helyszínen. ","shortLead":"Több mint öt hónapja üresen áll Miskolcon az a belvároshoz közeli iroda, amelyet havi majdnem félmillió forintért bérel...","id":"20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da469557-ed39-4e4e-bfbb-b6ab1667e1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aff3021-e432-4403-af50-6d734bb38c3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_Tovabbi_furcsasagok_a_felmillioert_irodat_berlo_fideszes_Hubay_Gyorgy_korul","timestamp":"2019. február. 12. 14:15","title":"Egyre jobban belezavarodik a miskolci Fidesz a félmilliós irodabérlési ügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54ed9707-916b-4a14-b6f7-2a5b25a991b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Élőláncba hívta kedden délutánra a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) sorsáért aggódókat az intézmény dolgozóiból alakult Akadémiai Dolgozók Fóruma, végül többszörös élőlánccal vették körbe az épületet. A tüntetéssel egyidőben ült össze az MTA Elnöksége is, hogy eldöntsék, mit reagáljanak a kormány lépéseire. Lovász László, az MTA elnöke egy petíciót vett át a tüntetőktől, amelyben a kutatóhálózat egyben tartása melletti kiállást kérték tőle. ","shortLead":"Élőláncba hívta kedden délutánra a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) sorsáért aggódókat az intézmény dolgozóiból alakult...","id":"20190212_mta_elolanc_tuntetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54ed9707-916b-4a14-b6f7-2a5b25a991b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3aca82c-d7a8-43dd-841c-a27c77b0edd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190212_mta_elolanc_tuntetes","timestamp":"2019. február. 12. 13:12","title":"Többszörös élőlánccal vették körbe az MTA-t, miközben bent a Palkovics-tervről döntenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0d6e8c-bebb-4300-bca4-a73e117aca87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Alighanem Orbán Viktor hétvégi évértékelőnek apropóján vették elő a kamuhíreket terjesztő oldalak azt a „nyilatkozatot”, amely szerint a miniszterelnök kijelentette volna, hogy 2020-ban 72 évre emelnék a nyugdíjkorhatárt, a munkanélkülieknél pedig még magasabbra. Vigyázat: átverés!","shortLead":"Alighanem Orbán Viktor hétvégi évértékelőnek apropóján vették elő a kamuhíreket terjesztő oldalak azt...","id":"20190213_orban_viktor_nyilatkozott_nyugdijkorhatar_72_ev_2020_munkanelkuliek_75_ev_kamu_level_atveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae0d6e8c-bebb-4300-bca4-a73e117aca87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18d830e0-4333-4d91-99fa-0fff4bd0003b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_orban_viktor_nyilatkozott_nyugdijkorhatar_72_ev_2020_munkanelkuliek_75_ev_kamu_level_atveres","timestamp":"2019. február. 13. 08:03","title":"Hajmeresztő állevél terjed ismét Orbánról és a nyugdíjakról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]