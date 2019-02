Ahogy egyre közeled(t)ünk a február 20-i bemutatóhoz, úgy szivárgott ki egyre több információ a Samsung új csúcsmobiljáról, a Galaxy S10-ről, valamint annak különböző változatairól. Amellett, hogy a napokban egy (valódinak tűnő) teljes specifikáció is napvilágot látott, az elmúlt hetekben/hónapkban több fotót is láthattunk az érkező mobilokról. Most viszont egy videó került fel a YouTube-ra, amelyben már egy kézben tartott Galaxy S10+-t láthatunk.

A felvételen csak az előlap – vagyis a kijelző látható. A mobilról valóban eltűnt a szenzorsziget, a helyét a jobb felső sarokba tett dupla szelfikamera vette át. A kijelző alján a fóliának köszönhetően azt is látni, hol kell majd megérinteni a telefont, hogy feloldjuk azt az ujjlenyomatunkkal.

A Samsung hivatalosan február 20-án Londonban mutatja majd be az új eszközt, néhány nappal a barcelonai Mobile World Congress kezdete előtt.

