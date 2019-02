A napokban jelentette be a Xiaomi, hogy február 20-án mutatja be a Mi 9-es csúcstelefont (csak ne vigye el előle a show-t a Samsung, aki ugyanakkor tartja Galaxy Unpacked eseményét). A kínai gyártó most azt is felfedte, hogy az idei barcelonai mobil szakkiállításon, az MWC 2019-en rendezett eseményére is tartogat még muníciót, nem is egyet.

A gyártó a Twitter-oldalára tett fel egy kissé rejtélyes plakátot, és a kísérőszövegben arra kéri a rajongókat, hogy tippeljék meg, milyen Xiaomi-termékek érkezhetnek.

© Twitter/Xiaomi

Persze azonnal elindultak a találgatások, amelyek között első helyen a Mi Mix 3 már nagyon várt 5G-s verziója áll. Arról is hallani, hogy a Mi 9 kaphat globális megjelenést, amit alátámaszt a Xiaomi egyre erősödő európai jelenléte. Ugyancsak globálisan kezdhetik árulni a Mi 8 Explorer Editiont, de akkor sem lennénk túlságosan meglepve, ha egy újabb modellt ismerhetnénk meg a február 24-i Xiaomi-rendezvényen.

