[{"available":true,"c_guid":"71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kétségbeesett Facebook-posztot írt az ELTE Zenei Tanszéke, miután olyan mértékben kellett létszámot csökkenteni, ami komolytalanná teszi az ott folyó munkát.","shortLead":"Kétségbeesett Facebook-posztot írt az ELTE Zenei Tanszéke, miután olyan mértékben kellett létszámot csökkenteni, ami...","id":"20190215_ELTEs_leepitesek_a_zenei_tanszek_munkaja_teljesen_ellehetetlenul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71c26444-a082-4918-b835-c3ea12ed00b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec97cdc5-cf9a-41bd-9e33-f4c79a5f5830","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_ELTEs_leepitesek_a_zenei_tanszek_munkaja_teljesen_ellehetetlenul","timestamp":"2019. február. 15. 12:02","title":"ELTE-s leépítések: a zenei tanszék munkája teljesen ellehetetlenül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni felette a teljes irányítást.","shortLead":"A Zimerpium nevű mobilos biztonsági cég szerint a Xiaomi M365-öt Bluetooth-on keresztül lehet feltörni, majd átvenni...","id":"20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c2396075-a061-47e8-a6a1-c1261631cabf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"728a03e9-f224-4597-be7d-b8dbdd0d6edd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190214_xiaomi_elektromos_roller_hacker_kibertamadas_bluetooth","timestamp":"2019. február. 14. 12:35","title":"Súlyos biztonsági hibát találtak a Xiaomi elektromos rollerében, életveszélyes lehet utazni rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","shortLead":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","id":"20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc94ce3-e7c8-4c3a-9538-0296cbc52f8b","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","timestamp":"2019. február. 15. 16:40","title":"Budapestre jöhet a Trónok harca sztárja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő csütörtökön 46 indiai katonát ölt meg Kasmír állam indiai ellenőrzése alatt lévő részén. A két atomhatalom viszonya tartósan rossz, Pakisztán és India több háborút is vívott már, főként Kasmír hovatartozása miatt.","shortLead":"India bejelentette, teljes mértékben el fogja szigetelni a világtól Pakisztánt, miután egy iszlamista merénylő...","id":"20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57876a53-9562-4173-8b03-8a3ee27ad565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63049588-51b2-4f52-a1a8-d2fbd6f92b10","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_India_nagyon_megbuntetne_Pakisztant","timestamp":"2019. február. 15. 10:11","title":"India nagyon megbüntetné Pakisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","shortLead":"Korábban egy hétig csak az jutott nekik, amit a gyerekeik nem ettek meg.","id":"20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e0401a-b1b3-45e7-a7fe-5f104caae255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d92f7334-5863-4dab-bf56-cf784995f9e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Egy_het_utan_kapott_enni_az_iraki_hazaspar_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 14. 15:25","title":"Egy hét után kapott enni az iraki házaspár a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05d1db08-6a05-4d24-a41d-e79fdb7b5ece","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Igen, a migráció említése miatt.","shortLead":"Igen, a migráció említése miatt.","id":"20190214_Magyarorszag_most_epp_egy_Svajcnak_szolo_uzenetet_furt_meg_az_EUban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05d1db08-6a05-4d24-a41d-e79fdb7b5ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed815278-6ad8-467b-a219-57220fa0f79e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Magyarorszag_most_epp_egy_Svajcnak_szolo_uzenetet_furt_meg_az_EUban","timestamp":"2019. február. 14. 07:47","title":"Magyarország most épp egy Svájcnak szóló üzenetet fúrt meg az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40","c_author":"","category":"kkv","description":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","shortLead":"Lezárult az újabb árverés, nem volt egy jelentkező sem.","id":"20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c093c345-3010-4294-9c3a-9990ab44ff40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efb7912-efed-4527-905f-40d228a6db02","keywords":null,"link":"/kkv/20190214_Senkinek_nem_kellenek_a_MiG29esek","timestamp":"2019. február. 14. 21:35","title":"Senkinek nem kellenek a MiG-29-esek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]