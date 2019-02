Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó közreműködésével. Az egyik fejezetben a Németországban dolgozó magyar prostituáltakról beszél egy kutató. Ezt mutatjuk most be.","shortLead":"Mit tudunk a kivándorlásról? címmel műhelybeszélgetéseket tartalmazó kötet jelent meg a Menedék és a Gondolat kiadó...","id":"20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efbd5299-9058-4b0d-a6dd-63862a96e93c","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_A_jo_strici_az_aki_minel_jobban_ki_tudja_zsakmanyolni_az_uton_dolgozo_noket","timestamp":"2019. február. 13. 21:00","title":"„A jó strici az, aki minél jobban ki tudja zsákmányolni az úton dolgozó nőket”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tizenöt év után befejezte a működését az Opportunity.","shortLead":"Tizenöt év után befejezte a működését az Opportunity.","id":"20190213_Opportunity_marsjaro_porvihar_nasa_mars","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7301527a-8e3e-41d5-9a5c-50a82c60cc11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94e7dc51-04ca-4d47-b032-88c78dd1d572","keywords":null,"link":"/tudomany/20190213_Opportunity_marsjaro_porvihar_nasa_mars","timestamp":"2019. február. 13. 21:13","title":"Halottnak nyilvánították az Opportunity marsjárót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","shortLead":"A Kossuth-díjas énekesnő szerint a fiatalok jelentik a reményt, őket nem lehet elhallgattatni és hazugságokkal etetni.","id":"20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e45daa62-a9c9-485d-8adb-a523525c3bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151ae18f-a4ce-42d1-a015-8788d381e5b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Koncz_Zsuzsa_A_fiatalok_gyakorlatban_is_tudni_akarjak_milyen_a_demokracia","timestamp":"2019. február. 13. 17:29","title":"Koncz Zsuzsa: A fiatalok gyakorlatban is tudni akarják, milyen a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ec17d89-3a5a-45af-bd21-5a8f7e46043d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Összesen 1000 lóerővel már elég tisztességes örömautózást lehet rendezni, valóban. Csak a rendőrség nem értékelte annyira.","shortLead":"Összesen 1000 lóerővel már elég tisztességes örömautózást lehet rendezni, valóban. Csak a rendőrség nem értékelte...","id":"20190213_autopalya_nissan_gt_r_audi_r8","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ec17d89-3a5a-45af-bd21-5a8f7e46043d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899de8ce-7e9c-4197-8d29-e1516581e26a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190213_autopalya_nissan_gt_r_audi_r8","timestamp":"2019. február. 13. 14:14","title":"Két fiatal bérelt egy Audi R8-at és egy Nissan GT-R-t, és kimentek bulizni egy kicsit az autópályára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A róla elnevezett téren.","shortLead":"A róla elnevezett téren.","id":"20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c819175f-369d-42e9-a235-02cfc47dd4b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9008b6af-1a08-4b9f-8341-de3f2fdff499","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Szobrot_is_kaphat_Szell_Kalman","timestamp":"2019. február. 14. 20:51","title":"Szobrot is kaphat Széll Kálmán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a919f9-9e37-4301-bc76-e9582f1ae446","c_author":"Sándor Anna","category":"kultura","description":"Parti Nagy Lajos szerint a kultúrharc arról szól, hogy megregulázzák, megfélemlítsék azokat, akiket nehéz beterelni „például egy futballöltözőbe”. Nem gondolja ugyanakkor, hogy az értelmiségnek lenne bármilyen kollektív felelőssége, és szerinte az is téved, aki hisz a demokratikus, kiegyensúlyozott kánonokban. ","shortLead":"Parti Nagy Lajos szerint a kultúrharc arról szól, hogy megregulázzák, megfélemlítsék azokat, akiket nehéz beterelni...","id":"20190214_Parti_Nagy_Lajos_A_kormany_nyelve_a_gatlastalansag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5a919f9-9e37-4301-bc76-e9582f1ae446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e80f55b0-c6bb-49d9-a674-ec7a0cab9c2d","keywords":null,"link":"/kultura/20190214_Parti_Nagy_Lajos_A_kormany_nyelve_a_gatlastalansag","timestamp":"2019. február. 14. 15:30","title":"Parti Nagy Lajos: A kormány nyelve a gátlástalanság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","shortLead":"Leginkább a szegényebbek látnák a kárát a felvételihez kötelező nyelvvizsgának, írja az e heti HVG.\r

\r

","id":"20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a64fe200-d59a-48c3-92b3-785c2ac47cec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"886abeec-0574-493e-a427-20af38383226","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megtizedelheti_a_felsooktatasba_felvetelizoket_a_kotelezo_nyelvvizsga","timestamp":"2019. február. 14. 14:09","title":"Megtizedelheti a felsőoktatásba felvételizőket a kötelező nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d78dfc6-fc93-4b3b-a4e2-72164b0cfbe7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kocsis Istvánt 16 milliárd forintnyi kárt okozó hűtlen kezeléssel vádolják.","shortLead":"Kocsis Istvánt 16 milliárd forintnyi kárt okozó hűtlen kezeléssel vádolják.","id":"20190214_Letoltendot_kert_az_ugyesz_a_Magyar_Villamos_Muvek_volt_vezerere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d78dfc6-fc93-4b3b-a4e2-72164b0cfbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce115f68-5670-49e9-9295-957459f786f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Letoltendot_kert_az_ugyesz_a_Magyar_Villamos_Muvek_volt_vezerere","timestamp":"2019. február. 14. 18:39","title":"Letöltendőt kért az ügyész a Magyar Villamos Művek volt vezérére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]