Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de a kívánt gyerekszámot vélhetően ezekkel sem sikerül majd elérni.","shortLead":"Alapvetően jók és átgondoltak a kormány hétpontos családvédelmi intézkedései, mondja a hvg.hu-nak egy demográfus, de...","id":"20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1b4e3be-761a-4558-93e0-2dbeae20f2ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f64e24-991f-4ee3-9db3-d7efdc279271","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Fognak_anyagi_haszonert_szulni_a_magyarok_Ez_egyaltalan_Orbanek_celja","timestamp":"2019. február. 14. 09:59","title":"Fognak anyagi haszonért szülni a magyarok? Ez egyáltalán Orbánék célja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző ingatlanon terpeszkedjen el, a hatóságoknak pedig extra rövid időt hagytak az engedélyezésre.","shortLead":"Külön kormányhatározatot kapott az újonnan építendő élményfürdő, amelynek azt is megengedik, hogy 25 különböző...","id":"20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fadafb4c-144f-4e3b-a83c-3fe6ced170d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cfbde9-3eeb-4992-b632-56b889fbe423","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_A_semmibol_valt_surgosse_es_kiemelt_beruhazassa_a_gyori_vizi_elmenypark","timestamp":"2019. február. 14. 20:18","title":"A semmiből vált sürgőssé és kiemelt beruházássá a győri vízi élménypark","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik felelőse pedig megszólalt az ügyben, hogy a kormány visszavonta a számlákat a brüsszeli csomagból.\r

\r

","shortLead":"A Nyomozó Főügyészségen egyszerűen nyoma veszett a bűnpártolás kérdését vizsgáló Jávor-féle feljelentésnek, az EP egyik...","id":"20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=678afaec-2465-4499-a0eb-ec4f661c953a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14fe8556-cd16-4d23-b6ae-e6f309e22fc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Eliosbotrany_eltunt_Javor_feljelentese","timestamp":"2019. február. 14. 07:24","title":"Elios-botrány: eltűnt Jávor feljelentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val gyorsabb az eddigi rekordernél. ","shortLead":"Politikailag abszolút nem korrekt a kékvérű brit márka hatalmas, nehéz és elképesztően erős új SUV-ja. Ami 1 km/h-val...","id":"20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b220a4c9-c91e-47e2-bbf5-32b524beec34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ffb2312-10a8-492d-9d20-b85bae9b8115","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_itt_a_vilag_leggyorsabb_divatterepjaroja_egy_hegyomlasnyi_bentley","timestamp":"2019. február. 15. 08:21","title":"Itt a világ leggyorsabb divatterepjárója, egy hegyomlásnyi Bentley","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami képes a napi 24 órás működésre.","shortLead":"Az amerikai Xnor nevű cég nemrég készítette el a mesterséges intelligenciával felruházott kamerája porotípusát, ami...","id":"20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5767c100-6ba5-458c-a82b-72ffd294f10e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f654f9aa-b106-420a-a082-732705de5caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_xnor_kamera_mesterseges_intelligencia_napelem","timestamp":"2019. február. 15. 12:33","title":"Megcsintálták a biztonsági kamerát, ami napi 24 órában működik, és soha nem kell feltölteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daeadae4-ebd2-4b07-8c11-6cf8a7951429","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy kockázatot vállalnak azok, akik a mellékhatásoktól félve nem úgy szedik a koleszterin-csökkentő gyógyszereket, ahogy azokat kellene – derítette ki egy átfogó, új kutatás. A szakemberek azt állítják, akik nem szedik a felírt szert, jóval nagyobb eséllyel halnak meg egy éven belül.","shortLead":"Nagy kockázatot vállalnak azok, akik a mellékhatásoktól félve nem úgy szedik a koleszterin-csökkentő gyógyszereket...","id":"20190215_koleszterincsokkento_gyogyszerek_sziv_es_errendszeri_halalozas_sztatin_hatasai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=daeadae4-ebd2-4b07-8c11-6cf8a7951429&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3901a1c8-72db-4244-8d02-4ba98ce15e31","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_koleszterincsokkento_gyogyszerek_sziv_es_errendszeri_halalozas_sztatin_hatasai","timestamp":"2019. február. 15. 11:03","title":"Már egy éven belül 30%-kal nagyobb eséllyel hal meg, aki nem szedi jól a koleszterin-csökkentőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint a kétszeresét adja vissza az idén az Orbán-kormány új családtámogatási intézkedéseivel, mint amennyit megspórolt a lakáskasszák tavaly őszi kinyírásával. Az utóbbiak ügyfeleit ugyanis évi nagyjából 70 milliárd forinttal támogatta a kabinet, míg a kormányfő által vasárnap bejelentett csomag 2019-ben 150 milliárd forintba kerül az adófizetőknek. Csakhogy.","shortLead":"Több mint a kétszeresét adja vissza az idén az Orbán-kormány új családtámogatási intézkedéseivel, mint amennyit...","id":"20190214_Orban_csaladvedelmi_terve_kuporgatok_hatranyban_tehetosebbek_elonyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ace84a28-02ff-4cb1-80d3-9c01e71ac65f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52f0bbfb-0cbc-47c6-a8ec-4880d05930d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Orban_csaladvedelmi_terve_kuporgatok_hatranyban_tehetosebbek_elonyben","timestamp":"2019. február. 14. 12:21","title":"Orbán családvédelmi terve: kuporgatók hátrányban, tehetősebbek előnyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és kamatmentes hitel fennálló tőketartozásának elengedését. A kormány a már megfogant magzatok közt is különbséget tenne.","shortLead":"A 2019. július 1-jéig már meglévő gyermekek figyelembe vétele nélkül kell számítani az új szabad felhasználású és...","id":"20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd34df2c-e17f-4e15-92ce-af0b8f9a8d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2b60c3-0a39-4822-aa2d-caae0fcc338f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190214_Nem_harom_MEG_harom_gyerek_kell_az_orbani_szuperhitel_tartozasanak_elengedesehez","timestamp":"2019. február. 14. 12:33","title":"Nem három, MÉG három gyerek kell az orbáni szuperhitel tartozásának elengedéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]