Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81c2c724-1d39-46e6-9f76-cf1e6e71d196","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A világ egyik legrangosabb oldtimeres rendezvénye a párizsi Rétromobile, amelynek szenzációja egy 1939-ben gyártott olasz sportkupé volt idén.","shortLead":"A világ egyik legrangosabb oldtimeres rendezvénye a párizsi Rétromobile, amelynek szenzációja egy 1939-ben gyártott...","id":"20190215_Alfa_Romeo_8C_Berlinetta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81c2c724-1d39-46e6-9f76-cf1e6e71d196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e90f033b-36fc-4980-aa28-188aa890b7b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190215_Alfa_Romeo_8C_Berlinetta","timestamp":"2019. február. 15. 15:57","title":"Videó: 5 milliárd forintért egy ilyen Alfa Romeót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU egy jobboldali kommunizmus, a 7-es cikkely szerinti eljárás alatt álló országok nem szabadok, mondja Nigel Farage brit politikus, a Brexit leghangosabb propagálója. Orbánt Európa jövőjének tartja.\r

\r

","shortLead":"Az EU egy jobboldali kommunizmus, a 7-es cikkely szerinti eljárás alatt álló országok nem szabadok, mondja Nigel Farage...","id":"20190214_Nigel_Farage_jo_hogy_a_keleteuropaiak_nem_jonnek_csokkent_a_bevandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=367ef40d-167c-4344-80f3-d961cacbe9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03b287c-833a-4a91-9f12-3f39fe0f027d","keywords":null,"link":"/vilag/20190214_Nigel_Farage_jo_hogy_a_keleteuropaiak_nem_jonnek_csokkent_a_bevandorlas","timestamp":"2019. február. 14. 11:33","title":"Nigel Farage: Jó, hogy a kelet-európaiak nem jönnek, csökkent a bevándorlás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szlovéniában.","shortLead":"Szlovéniában.","id":"20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ba479ad-31fa-41f2-9e6c-337e13ad8d0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbd30503-7a09-40c5-8024-738651a8dcec","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Lemondott_egy_kepviselo_miutan_ellopott_egy_szendvicset","timestamp":"2019. február. 15. 09:27","title":"Lemondott egy képviselő, miután ellopott egy szendvicset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi közösségi célokra – írja a héten megjelent HVG hetilap.","shortLead":"A Budapestről elüldözött Nyílt Társadalom Alapítvány ma is több százmilliós nagyságrendben áldoz magyarországi...","id":"20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2ada1e2-0264-4276-9812-a5667e703f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c9145c-671e-413a-8ec9-0e3ccdc2f987","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Emufarmot_es_civil_jaroroket_is_tamogat_Soros_alapitvanya_Magyarorszagon","timestamp":"2019. február. 14. 13:09","title":"Emufarmot és civil járőröket is támogat Soros alapítványa Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik felszólították a kormányt, hogy azonnal adjon enni a családnak. ","shortLead":"Csak az jut nekik, ami gyerekeiktől megmarad. A Helsinki Bizottság a strasbourgi bírósághoz fordult, akik...","id":"20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fb74814-ebaa-4e56-ab82-0a3562fc92c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa885c2f-e965-4182-9175-6da122926eb3","keywords":null,"link":"/itthon/20190213_Hat_napja_eheztetnek_egy_iraki_hazaspart_a_tompai_tranzitzonaban","timestamp":"2019. február. 13. 19:11","title":"Hat napja éheztetnek egy iraki házaspárt a tompai tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12c85f94-6158-499f-8504-9558e71ba4b7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Itt a féktelen építkezések kora, dübörög a globális városfejlesztés. A haladás fogalma azonban egyre inkább elválaszthatatlan a pusztító mellékhatásoktól. Mennyit és meddig építhetünk még ezen a bolygón? A választ a március elején kezdődő, 11. Budapesti Építészeti Filmnapokon adják meg. ","shortLead":"Itt a féktelen építkezések kora, dübörög a globális városfejlesztés. A haladás fogalma azonban egyre inkább...","id":"20190215_Meddig_halogathato_az_Apokalipszis__ezek_a_filmek_megmondjak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12c85f94-6158-499f-8504-9558e71ba4b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e04113-525b-402c-87ec-e5447143cb22","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Meddig_halogathato_az_Apokalipszis__ezek_a_filmek_megmondjak","timestamp":"2019. február. 15. 12:06","title":"Meddig halogatható az Apokalipszis? – Ezek a filmek választ adhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee02eaa0-c04e-4233-b9c6-265c4a3948f2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem mindennapi turbulenciát éltek túl az amerikai Delta Air Lines Seattle-be tartó gépének utasai. A rázkódás utáni állapotokról videó is készült, s ennek láttán tényleg értelmet nyer a „Biztonsági öveket tartsa becsatolva” utasítás.","shortLead":"Nem mindennapi turbulenciát éltek túl az amerikai Delta Air Lines Seattle-be tartó gépének utasai. A rázkódás utáni...","id":"20190215_Vad_turbulencia_utan_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Deltagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee02eaa0-c04e-4233-b9c6-265c4a3948f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022631a6-ef57-4948-80c3-ce207362cd7e","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Vad_turbulencia_utan_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Deltagep","timestamp":"2019. február. 15. 11:50","title":"Vad turbulencia után kényszerleszállást hajtott végre egy Delta-gép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","shortLead":"Legalább húsz ember meghalt, húszan pedig megsebesültek a támadásban.","id":"20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59f29381-4868-4db6-8eae-905c5fc869c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"899a8964-800b-43b4-b0d2-41f3c9124c00","keywords":null,"link":"/vilag/20190213_Ongyilkos_tamado_olte_meg_Iranban_a_Forradalmi_Garda_husz_tagjat","timestamp":"2019. február. 13. 17:41","title":"Öngyilkos támadó ölte meg Iránban a Forradalmi Gárda húsz tagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]