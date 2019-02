Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","shortLead":"A szociális ügyekért felelős svéd miniszter kritizálta az új családpolitikai bejelentéseket.","id":"20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e544c7ed-5898-44cf-8f01-0f95249418a6","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_szijjartp_peter_sved_nagykovet_annika_strandhall_magyar_csaladpolitika","timestamp":"2019. február. 15. 20:01","title":"Szijjártó bekérette a svéd nagykövetet egy Twitter-poszt miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8245abf3-97ee-4ba1-a766-286cdc2a7660","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A minisztérium cáfol, marad a 16 év, de a szakképzési rendszerhez tényleg hozzányúlnak.","shortLead":"A minisztérium cáfol, marad a 16 év, de a szakképzési rendszerhez tényleg hozzányúlnak.","id":"20190214_Megsem_emelnek_meg_a_tankotelezettseg_korhatarat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8245abf3-97ee-4ba1-a766-286cdc2a7660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e149e6-4982-41ef-87dc-a1e9896344ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190214_Megsem_emelnek_meg_a_tankotelezettseg_korhatarat","timestamp":"2019. február. 14. 21:11","title":"Mégsem emelnék meg a tankötelezettség korhatárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.","shortLead":"A férfi ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki.","id":"20190215_Korozott_magyar_fogtak_Belizeben_drogban_es_prostikban_utazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13dd1b17-49ea-4dd9-9578-995cd47688cb","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Korozott_magyar_fogtak_Belizeben_drogban_es_prostikban_utazott","timestamp":"2019. február. 15. 19:43","title":"Körözött magyart fogtak Belize-ben, droggal és prostituáltakkal foglalkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","shortLead":"A kutya nem elkergette, inkább játszott a kerítéshez közel lépő férfiakkal, akik aztán vitték is. ","id":"20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4025e30e-6531-49df-8027-98f81062f93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90371eec-2dae-4577-938f-f8d6e2fd21db","keywords":null,"link":"/elet/20190214_Keritesen_atemelve_loptak_el_Lordot_a_szelid_labradorkolykot_Romaniaban","timestamp":"2019. február. 14. 18:09","title":"Kerítésen átemelve lopták el Lordot, a szelíd labradorkölyköt Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","shortLead":" Bálint gazdát nem bántja, hogy nem kapta meg többszöri jelölés után sem a díszpolgári címet.","id":"20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5880e5ba-7e33-47b8-8a2b-0bb04573d2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfc3826b-0f18-41e7-9114-b7806eea5455","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Balint_gazda_az_elutasitott_diszpolgari_cimerol_Mosolyogva_viselem_a_dolgot__video","timestamp":"2019. február. 15. 19:12","title":"Bálint gazda az elutasított díszpolgári címéről: \"Mosolyogva viselem a dolgot\" - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Közel másfélszeresére drágult a tokiói olimpia nyitó- és záróünnepsége.","shortLead":"Közel másfélszeresére drágult a tokiói olimpia nyitó- és záróünnepsége.","id":"20190215_A_japanok_sem_usszak_meg_oriasi_dragulas_nelkul_az_olimpiarendezest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a0389eb-0610-430a-a13b-2a2933c3d358","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_A_japanok_sem_usszak_meg_oriasi_dragulas_nelkul_az_olimpiarendezest","timestamp":"2019. február. 15. 10:30","title":"A japánok sem ússzák meg óriási drágulás nélkül az olimpiarendezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","shortLead":"A trafik bevételéből pótolta a pénzt, hogy ne tűnjön fel a hiány. ","id":"20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fccbf834-c711-484f-a9c6-a7944aedadf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62982be0-0523-4838-8df3-0ffdfabd9412","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Ketmilliot_lopott_a_kasszabol_a_szalloda_recepciosa_de_az_egeszet_elbukta_sportfogadason","timestamp":"2019. február. 15. 12:08","title":"Kétmilliót lopott a kasszából a szálloda recepciósa, de az egészet elbukta sportfogadáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online kártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. ","shortLead":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás...","id":"20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710bb94-e125-4072-8218-c6aed48044b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","timestamp":"2019. február. 15. 15:33","title":"Hasznos dologgal újított a CIB Bank, az online vásárlásoknál lesz jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]