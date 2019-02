Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3b81cd18-e475-4b0d-8e70-556c5b564494","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majdnem sikerült eltalálni.","shortLead":"Majdnem sikerült eltalálni.","id":"20190215_Rubickkockat_probalt_megenni_Kendall_Jenner_mindjart_egy_telefon_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b81cd18-e475-4b0d-8e70-556c5b564494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a50d55-dfcb-42b8-b6b7-f04bba5e59a2","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Rubickkockat_probalt_megenni_Kendall_Jenner_mindjart_egy_telefon_utan","timestamp":"2019. február. 15. 09:44","title":"Rubik-kockát próbált megenni Kendall Jenner, mindjárt egy telefon után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú kisautója, a megújult Fabia. Vázoljuk a 4 millió forint körüli modell előnyeit, hátrányait.","shortLead":"Kipróbáltuk, mire képes a gyakorlatban a Volkswagen konszern cseh márkájának észszerűen felszerelt, elérhető árú...","id":"20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad71ffac-6374-43ed-8211-a865d3c9cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d9d2ef9-03c5-404f-b664-b19b9fb84667","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_csak_okosan_teszten_a_penztarcabarat_uj_skoda_fabia","timestamp":"2019. február. 16. 17:30","title":"Csak okosan: teszten a pénztárcabarát új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért, miután nagyobb publicitást kapott a felvétel. ","shortLead":"A jobbikos politikust az EchoTV egyik műsorában következetesen Jákob Péterként emlegették, a csatorna bocsánatot kért...","id":"20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb3b02f5-992c-4cdb-a6ed-910396411a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043e191d-5e52-42a8-b64e-4bbdf8e129a9","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Jakab_Peter_Engem_meg_a_Jobbikon_belul_sem_zsidoztak_le","timestamp":"2019. február. 15. 14:48","title":"Jakab Péter: \"Engem még a Jobbikon belül sem zsidóztak le\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","shortLead":"Valakinek a zsebét alaposan kitömte a \"lobbierő\".","id":"20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41b5aadb-928e-49f0-9da1-fb131880688a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c1cd975-0a43-4a20-b67b-3386ad732369","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190215_A_dohanylobbi_gyozott_maradnak_a_markazott_dobozok","timestamp":"2019. február. 15. 09:11","title":"A dohánylobbi győzött, maradnak a márkázott dobozok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd95e1f6-bc1a-4c04-aecb-b4d63dfd1f6e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tárgyalásáról lépett meg egy férfi Budapesten, miután megszerezte az egyik őr fegyverét. Autóval menekült, a rendőrök a XV. kerületben érték utol, meglőtték. ","shortLead":"Tárgyalásáról lépett meg egy férfi Budapesten, miután megszerezte az egyik őr fegyverét. Autóval menekült, a rendőrök...","id":"20190215_videon_a_szokott_fegyveres_rab_elfogasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd95e1f6-bc1a-4c04-aecb-b4d63dfd1f6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7dd932-80a5-4e6a-81f5-d468d5ae92cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_videon_a_szokott_fegyveres_rab_elfogasa","timestamp":"2019. február. 15. 13:31","title":"Videón a tűzpárbaj és a szökött rab elfogása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és találkozni akar a 19 éves lánnyal.\r

\r

","shortLead":"Az MSZP szombati, EP-listát hirdető kongresszusára érkezik a szocialista EB-alelnök és csúcsjelölt Frans Timmermans, és...","id":"20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=99f523a4-bd1a-46cb-af89-3ac7dafa03e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2e06940-f4ab-4259-8265-2b547a3bbcb1","keywords":null,"link":"/itthon/20190215_Nagy_Blankaval_mar_az_Europai_Bizottsag_alelnoke_Frans_Timmermans_is_talalkozni_akar","timestamp":"2019. február. 15. 15:20","title":"Nagy Blankával már az Európai Bizottság alelnöke, Frans Timmermans is találkozni akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","shortLead":"Sőt, perzsa birodalmat is akarnak.","id":"20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2d316cc-81a6-4640-bdd9-3f5de618c8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f005dfab-0a40-484a-9780-361e3b837cd2","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Pence_Iran_uj_holokausztra_keszul","timestamp":"2019. február. 15. 12:21","title":"Pence: Irán új holokausztra készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","shortLead":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","id":"20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc492bc-31b4-483e-b608-9a009fa3649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","timestamp":"2019. február. 15. 13:34","title":"Ügyesebb az embernél: magát tanította meg korcsolyázni a 3D-nyomtatott robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]