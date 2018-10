Tim Berners-Lee nevét valószínűleg senkinek sem kell bemutatunk. Ha mégis, akkor röviden annyit róla, hogy minden túlzás nélkül kijelenthető: ő egy élő legenda. Neki köszönhetjük az internetet, amit az emberi teremtés támogatására hozott létre. Mára persze kiderült, a közel 30 évvel ezelőtt megszültett elképzelés óta a net már nem egészen ezt a célt szolgálja – most épp a propaganda és az álhírek térhódítását élhetjük meg. A szakember már két évvel ezelőtt is arról beszélt, hogy a ma ismert internetet újra kellene alkotni, most azonban konkrét lépés is történt efelé.

A The Inquirer beszámolója szerint a szakember a vállalkozóként ismert John Bruce-szal fogott össze annak érdekében, hogy decentralizálják az internetet. Mindez azt jelenti, hogy az Inrupt nevű startupjával visszaadná a felhasználóknak azt, ami számukra a legfontosabb: a döntés lehetőségét.

A Solid nevű projekt lényegében lehetőséget ad arra, hogy saját magunk döntsünk a személyes adataink felől: hol tárolják azokat, ki mit láthat belőlük és mely alkalmazások férhetnek hozzá.

Berners-Leeblogbejegyzése szerint az adatokat a jelenlegi techóriások központi szerverei helyett az úgynevezett Solid Podokon tárolnák a felhasználók, amely olyan, mint egy biztonságos USB a web számára. Arról már mi magunk dönthetünk, hogy melyik alkalmazásoknak szeretnénk ehhez hozzáférést adni, amit szükség esetén le is zárhatnánk.

A podban azonban nemcsak az általános információkat lehet megtalálni magunkról, hanem minden olyan tevékenységet, amely személyes adatnak minősül: a fotókat, bejegyzéseket, lájkokat, hozzászólásokat és minden egyéb netes tevékenységet. Vagyis ezek az információk például nem a Facebooknál tárolódnak el. Ami a mostani hackelési botrány, vagy a korábbi Cambridge Analytica-botrány kapcsán nem is tűnik olyan túl nagy bajnak.

