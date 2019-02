Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros Györggyel pedig néhány hónapja találkozott. Timmermans a szocialisták EP-listaállító kongresszusára érkezett, ahol találkozik majd Nagy Blankával is.","shortLead":"Az európai szocialisták listavezetője nem beszélt Gulyás Gergely felvetéséről az Európai Bizottság elnökével, Soros...","id":"20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2dfa9e-4848-4b64-893c-dc79096d430a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bef83ef9-f16f-45fd-9175-41cc5617e05a","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Timmermans_Nevetseges_Gulyas_felvetese","timestamp":"2019. február. 16. 07:32","title":"Timmermans: \"Nevetséges Gulyás felvetése\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az ötös lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","shortLead":"Az ötös lottó számsorsolásán az alábbi nyerőszámokat húzták ki.","id":"20190216_Ket_es_felmilliard_forintot_erhetett_ez_az_ot_szam_a_lotton_ha_valaki_eltalalta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=117da58b-d367-42e1-9df9-eacb5d15878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b259465f-c284-4dfb-a273-a74ca1b8efc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_Ket_es_felmilliard_forintot_erhetett_ez_az_ot_szam_a_lotton_ha_valaki_eltalalta","timestamp":"2019. február. 16. 19:42","title":"Két és félmilliárd forintot érhetett ez az öt szám a lottón, ha valaki eltalálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfi elmondta a saját verzióját arról az esetről, amikor az előírtnál sokszorosan erősebb fenolinjekciót adott be egy kisfiúnak műtét közben. ","shortLead":"A férfi elmondta a saját verzióját arról az esetről, amikor az előírtnál sokszorosan erősebb fenolinjekciót adott be...","id":"20190215_manchester_magyar_orvos_felfuggesztes_angol_nyelvtudas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"492c5e53-5956-42d0-aafd-6d526eb89338","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_manchester_magyar_orvos_felfuggesztes_angol_nyelvtudas","timestamp":"2019. február. 15. 19:35","title":"Megszólalt a manchesteri magyar orvos, akit gyenge nyelvtudása miatt felfüggesztettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Észak-Korea töretlenül folytatja nukleáris és rakétaprogramját, és civil létesítményeket - köztük reptereket - használ az összeszereléshez és teszteléshez - írta ENSZ-szakértőkre hivatkozva a Kyodo japán hírügynökség vasárnap.","shortLead":"Észak-Korea töretlenül folytatja nukleáris és rakétaprogramját, és civil létesítményeket - köztük reptereket - használ...","id":"20190217_Kim_Dzsongun_nem_zavartatja_magat_folytatodik_az_atomprogram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f0cb3b5-b564-43b1-905f-bb7c1aa2a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5cd7526-bb43-429b-a75f-0a7ecdbe393f","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Kim_Dzsongun_nem_zavartatja_magat_folytatodik_az_atomprogram","timestamp":"2019. február. 17. 11:04","title":"Kim Dzsongun nem zavartatja magát, folytatódik az atomprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek egyetértésen, többoldalú megállapodásokon alapuló formálási módjának megőrzéséért is - mondta Angela Merkel német kancellár szombaton az 55. müncheni nemzetközi biztonságpolitikai konferencián (MSC).","shortLead":"Súlyos bajok gyötrik Európát, harcolni kell érte, és küzdeni kell a multilateralizmusért, a nemzetközi ügyek...","id":"20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3576363-6760-4848-a900-7a5d018831ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba6b1d0-9fef-4363-a712-06bf37182e2f","keywords":null,"link":"/vilag/20190216_Merkel_Europaert_harcolni_kell","timestamp":"2019. február. 16. 11:48","title":"Merkel: Európáért harcolni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19919b8-cf6b-4f8f-80bd-a5de5af58721","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az orosz űrügynökség szakértői szerint még az űrben, kozmonauták segítségével sem lehet megjavítani a Szpektr-R űrteleszkópot, amit az orosz Hubble-nek is neveznek.","shortLead":"Az orosz űrügynökség szakértői szerint még az űrben, kozmonauták segítségével sem lehet megjavítani a Szpektr-R...","id":"20190216_szpektr_r_radiasztron_orosz_urteleszkop_javitasa_roszkoszmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a19919b8-cf6b-4f8f-80bd-a5de5af58721&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d847adb-b8b2-4929-886a-cc98e9c794b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190216_szpektr_r_radiasztron_orosz_urteleszkop_javitasa_roszkoszmosz","timestamp":"2019. február. 16. 13:03","title":"Nagy a baj: tehetetlenül sodródik az űrben az oroszok megsüketült teleszkópja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott...","id":"20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483e43b6-2480-48ac-8f90-92133eb37aa5","keywords":null,"link":"/elet/20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","timestamp":"2019. február. 15. 18:05","title":"21 Savage kritizálta Trump politikáját, néhány nappal később letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","shortLead":"Európában minden újonnan jóváhagyott gépkocsitípust automatikus vészfékrendszerrel kell majd felszerelni.","id":"20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fdef58f-0a91-4e6a-83ed-940b0b13e567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5eb0219-629b-4def-a14f-fc4826086b01","keywords":null,"link":"/cegauto/20190216_automata_veszfek_uj_autok_2022","timestamp":"2019. február. 16. 08:40","title":"Kötelező lesz az új autókban az önműködő vészfék - így működik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]