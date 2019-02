Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap van már csak hátra, hogy találkozzanak a nagy mobilgyártók Barcelonában, a nagy éves szakmai seregszemlén, az Mobile World Congress 2019-en. Az egyik gyártó már korábban megígérte, először ad 5G-s telefont Európának. A OnePlus a prototípust mindenesetre már bemutatja az MWC-n.","shortLead":"Néhány nap van már csak hátra, hogy találkozzanak a nagy mobilgyártók Barcelonában, a nagy éves szakmai seregszemlén...","id":"20190215_oneplus_5g_telefon_prototipus_mwc_2019_qualcomm_chip","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d84e41d0-3a7d-419a-83a5-b6e50478da21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f11e375c-c6f7-447b-9ccd-5487ab3b5ea6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_oneplus_5g_telefon_prototipus_mwc_2019_qualcomm_chip","timestamp":"2019. február. 15. 17:03","title":"A mobilgyártó azt ígérte, először ad 5G telefont Európának – és mindjárt meg is mutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","shortLead":"Lapinformációk szerint Jason Momoa is csatlakozik a részben Budapesten forgatott Dűne stábjához. ","id":"20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33438aba-7dd3-47a6-86aa-0a8ac5b16de7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcc94ce3-e7c8-4c3a-9538-0296cbc52f8b","keywords":null,"link":"/elet/20190215_Budapestre_johet_a_Tronok_harca_sztarja_is","timestamp":"2019. február. 15. 16:40","title":"Budapestre jöhet a Trónok harca sztárja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2647b5c-6898-4a40-8af9-4e155d251a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalakat ellepték a különös jelenségről készült felvételek.","shortLead":"A közösségi oldalakat ellepték a különös jelenségről készült felvételek.","id":"20190215_Fekete_ho_boritja_Sziberia_egyes_reszeit__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2647b5c-6898-4a40-8af9-4e155d251a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f83b0b-c97a-4a66-ad16-259e4c089b16","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Fekete_ho_boritja_Sziberia_egyes_reszeit__video","timestamp":"2019. február. 15. 16:15","title":"Fekete hó borítja Szibéria egyes részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A pénzügyminiszter szerint március-áprilisra lehet meg a hónapok óta ígért gazdaságvédelmi akcióterv.","shortLead":"A pénzügyminiszter szerint március-áprilisra lehet meg a hónapok óta ígért gazdaságvédelmi akcióterv.","id":"20190216_Varga_Mihaly_Legalabb_ket_fokozattal_kellett_volna_felminositeni_Magyarorszagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98fe8a9a-0069-4a2a-b35b-bde5dd716699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86e2c0fc-e96d-4088-96ab-28496644bcad","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190216_Varga_Mihaly_Legalabb_ket_fokozattal_kellett_volna_felminositeni_Magyarorszagot","timestamp":"2019. február. 16. 12:59","title":"Varga Mihály: Legalább két fokozattal kellett volna felminősíteni Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik a Barcelonában bemutatkozó G8 ThinQ-hoz.","shortLead":"A holland LetsGoDigital blog szúrta ki, hogy az LG egy új márkanevet jegyeztetett be, ami szorosan kapcsolódik...","id":"20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5f82f3-464c-43d9-a1b0-5ba2a5ccb261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3acb5ed-4a19-402f-8e09-f10ce95be095","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_lg_g8s_okostelefon_android_vedjegy","timestamp":"2019. február. 15. 10:33","title":"Titokban készít új mobilt az LG, de a neve már kiszivárgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről a bilincset. ","shortLead":"A 35 éves férfi azért tudott fegyvert szerezve megszökni az ítélethirdetés után, mert a tárgyaláson levették kezéről...","id":"20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6c1cb49-2416-4ccf-8284-a8108644bb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1e81485-8b94-4e28-b35d-baed808f8f33","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Torvenyszek_Nem_hibazott_a_biro_a_fogolyszokes_elott","timestamp":"2019. február. 16. 07:50","title":"A bíróság és a BVOP sem érzi magát felelősnek a fogolyszökés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni az országban.\r

","shortLead":"Korábban az amerikaiak azzal indokolták az elutasítást, hogy attól tartottak, a férfi munkát akar keresni...","id":"20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db32f7a-533c-4fa9-ab69-6a50016015b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e90ab37-45ce-4158-ba15-686aec54412b","keywords":null,"link":"/kultura/20190215_Negyedszerre_kapott_csak_amerikai_vizumot_az_Oscarjelolt_film_szereploje","timestamp":"2019. február. 15. 11:16","title":"Negyedszerre kapott csak amerikai vízumot az Oscar-jelölt film szereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e399d7bc-81a8-4038-a558-dc2dd4e84bc2","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"\r

Jelenleg több mint 3300 embernek nyújt védelmet a 2015-ben bevezetett magáncsőd intézménye - írta a Magyar Nemzet az Igazságügyi Minisztérium közlésére hivatkozva. Eszerint február 7-ig összesen 1460 adósságrendezési eljárást jegyeztek fel, és ezek közül 1231 jelenleg is folyamatban van.\r

","shortLead":"\r

Jelenleg több mint 3300 embernek nyújt védelmet a 2015-ben bevezetett magáncsőd intézménye - írta a Magyar Nemzet...","id":"20190216_Tobb_mint_haromezren_menekultek_mar_magancsodbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e399d7bc-81a8-4038-a558-dc2dd4e84bc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6700a6de-d7b5-47cc-8edd-fb19c436a29e","keywords":null,"link":"/kkv/20190216_Tobb_mint_haromezren_menekultek_mar_magancsodbe","timestamp":"2019. február. 16. 08:33","title":"Több mint háromezren menekültek már magáncsődbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]