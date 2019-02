Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy névelő okozta félreértés, s Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavainak emiatti \"elferdítése\" okozta Lengyelország és Izrael rövid ideig tartó diplomáciai válságát a The Times of Israel című angol nyelvű izraeli lap szerint.","shortLead":"Egy névelő okozta félreértés, s Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök szavainak emiatti \"elferdítése\" okozta...","id":"20190215_Egy_nevelo_okozott_lengyelizraeli_valsagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bb0c00e-9eef-4eb2-8570-233832053204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86107867-65c2-43cb-961f-1c861fba5501","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Egy_nevelo_okozott_lengyelizraeli_valsagot","timestamp":"2019. február. 15. 16:03","title":"Egy névelő okozott lengyel-izraeli válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott az Egyesült Államokban.","shortLead":"Érdekes fordulatot vett 21 Savage ügye, akit azért tartóztattak le, mert több mint tíz éve illegálisan tartózkodott...","id":"20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aafec5d9-0a85-42df-921a-2ac9dda7ea41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"483e43b6-2480-48ac-8f90-92133eb37aa5","keywords":null,"link":"/elet/20190215_21_Savage_kritizalta_Trum_politikajat_nehany_nappal_kesobb_letartoztattak","timestamp":"2019. február. 15. 18:05","title":"21 Savage kritizálta Trump politikáját, néhány nappal később letartóztatták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás az online kártyás fizetéseket teszi még biztonságosabbá. ","shortLead":"Március 1-től a CIB Bank (is) bevezeti az internetes vásárlást megerősítő kód (3D Secure) használatát. A szolgáltatás...","id":"20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a710bb94-e125-4072-8218-c6aed48044b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_cib_bank_bankkartyas_fizetes_ketfaktoros_azonositas_3d_secure_online_vasarlas","timestamp":"2019. február. 15. 15:33","title":"Hasznos dologgal újított a CIB Bank, az online vásárlásoknál lesz jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az e-cigarettázásnak súlyosabb egészségügyi konzekvenciái lehetnek, mint az korábban gondolták – állítják amerikai kutatók, akik szerint az e-cigarettázás rákkal kapcsolatba hozható genetikai változásokat indíthat el.","shortLead":"Az e-cigarettázásnak súlyosabb egészségügyi konzekvenciái lehetnek, mint az korábban gondolták – állítják amerikai...","id":"20190215_elektromos_cigaretta_hatasa_karos_e_az_elektromos_cigi_dohanyzas_genetikai_valtozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d61860fe-aad3-496d-820a-4607c33554e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7057fd1e-8ff3-4e09-b399-541820627eb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_elektromos_cigaretta_hatasa_karos_e_az_elektromos_cigi_dohanyzas_genetikai_valtozas","timestamp":"2019. február. 15. 19:33","title":"Aggasztó dolog derült ki az elektromos cigiről, úgy tűnik, mégsem olyan ártalmatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82150e0a-6ef8-40e2-bbe8-0782912e83de","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivált idén 69. alkalommal rendezték meg, volt magyar díjazottja is.","shortLead":"A fesztivált idén 69. alkalommal rendezték meg, volt magyar díjazottja is.","id":"20190216_Izraeli_rendezo_nyerte_a_Berlinale_fodijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82150e0a-6ef8-40e2-bbe8-0782912e83de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efdf817-7bcd-45b1-b1a4-b4e491cce040","keywords":null,"link":"/kultura/20190216_Izraeli_rendezo_nyerte_a_Berlinale_fodijat","timestamp":"2019. február. 16. 21:19","title":"Izraeli rendező nyerte a Berlinale fődíját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2647b5c-6898-4a40-8af9-4e155d251a29","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A közösségi oldalakat ellepték a különös jelenségről készült felvételek.","shortLead":"A közösségi oldalakat ellepték a különös jelenségről készült felvételek.","id":"20190215_Fekete_ho_boritja_Sziberia_egyes_reszeit__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e2647b5c-6898-4a40-8af9-4e155d251a29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f83b0b-c97a-4a66-ad16-259e4c089b16","keywords":null,"link":"/vilag/20190215_Fekete_ho_boritja_Sziberia_egyes_reszeit__video","timestamp":"2019. február. 15. 16:15","title":"Fekete hó borítja Szibéria egyes részeit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0f04c0-2fcd-4389-ac6c-64fd3464212b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ÁSZ minden ellenzéki pártot megbüntetett az elmúlt időszakban.","shortLead":"Az ÁSZ minden ellenzéki pártot megbüntetett az elmúlt időszakban.","id":"20190216_Cafolja_a_Parbeszed_a_part_elleni_retorziorol_iro_Magyar_Nemzetet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2f0f04c0-2fcd-4389-ac6c-64fd3464212b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b52b2baf-b13f-433f-bf97-560aac07c0f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190216_Cafolja_a_Parbeszed_a_part_elleni_retorziorol_iro_Magyar_Nemzetet","timestamp":"2019. február. 16. 16:48","title":"Cáfolja a Párbeszéd a párt elleni retorzióról író Magyar Nemzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","shortLead":"A Zürichi Műszaki Egyetem kutatói a davosi világgazdasági fórumon mutatták be, mire képes a legújabb fejlesztésük.","id":"20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbd1af63-0e39-48c7-bf9b-165d4f88f100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dc492bc-31b4-483e-b608-9a009fa3649b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190215_robot_3d_nyomtatas_korcsolyazas_jeg_zurichi_muszaki_egyetem","timestamp":"2019. február. 15. 13:34","title":"Ügyesebb az embernél: magát tanította meg korcsolyázni a 3D-nyomtatott robot – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]