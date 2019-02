Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","shortLead":"Egyben 30 ezer forintot is kiszabtak helyszíni bírságként a videón látható autósra.","id":"20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f92ac557-3c8c-4b97-9206-8b8c95da516d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2b8ed2d-9222-49a6-bbc3-f60a904b3459","keywords":null,"link":"/cegauto/20190218_kozlekedesi_razzia_gyalogatkelo","timestamp":"2019. február. 18. 15:25","title":"Sajátos razziát kezdett a rendőrség, ezért a jelenetért 4 hónapra ugrott a jogosítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","shortLead":"A párt Kocsis Máté nyilatkozatára reagált, mondván: a valóság egészen mást mutat, mint a Fidesz hazugsága","id":"20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc185c2-f547-43e9-97fb-5363e188fad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb29a81-28bf-4aa1-a275-7db578f4bbe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190217_Jobbikkozlemeny_a_Fidesz_migransokat_telepit_be","timestamp":"2019. február. 17. 17:42","title":"Jobbik-közlemény: a Fidesz migránsokat telepít be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő próbáját.","shortLead":"John Pfaff szüleinél 30 éven át \"porosodott\" a gyerekkorában használt Apple IIe, de a jelek szerint kiállta az idő...","id":"20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24152e25-0a49-43cf-8e68-8208e1b7428b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cae9e8f4-98b1-46a5-a28f-0736aed8c277","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_30_eves_apple_iie_szamitogep_retro_szamitogep","timestamp":"2019. február. 18. 09:33","title":"30 éves Apple számítógépet talált a szülei padlásán, és alig hitt a szemének, amikor bekapcsolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarol a neten a kínos helyesírási hiba, amit a két akciózásra készülő képviselő vétett hétfőn, a magas labdát többen is zseniálisan csapták le.","shortLead":"Tarol a neten a kínos helyesírási hiba, amit a két akciózásra készülő képviselő vétett hétfőn, a magas labdát többen is...","id":"20190218_Legjobb_memek_a_sulyos_helyesirasi_bakira","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1297bdf7-5852-4861-ab18-704260644986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc9ce736-b9f2-4e6b-bad1-a4954764bb66","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Legjobb_memek_a_sulyos_helyesirasi_bakira","timestamp":"2019. február. 18. 15:06","title":"\"Kunhalmi megint nekiszaladt az alytónak?\" - máris mém lett az MSZP helyesírási bakijából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tavaly 15 millió palackkal több sört ittunk, mint 2017-ben, és egyre jobbféle söröket választunk, derül ki a sörgyártók szövetségének felméréséből.","shortLead":"Tavaly 15 millió palackkal több sört ittunk, mint 2017-ben, és egyre jobbféle söröket választunk, derül ki a sörgyártók...","id":"20190218_Tobb_es_jobb_sort_iszunk_mint_korabban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6c58cb15-f5e1-4b5c-a29e-5092b82f5c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a971b11-e642-4fab-94d6-28950da9c870","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190218_Tobb_es_jobb_sort_iszunk_mint_korabban","timestamp":"2019. február. 18. 08:51","title":"Több és jobb sört iszunk, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő lehetőségeket, mert nincs elég szakember.","shortLead":"A digitális transzformáció szinte a teljes hazai kkv szektort érinti, ám csak kevesek aknázhatják ki a benne rejlő...","id":"20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d48fd233-c58b-43f3-8a6e-b73fecf0aed8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5caf35e3-a491-4e2b-b830-d788c9225e86","keywords":null,"link":"/tudomany/20190218_kkv_szektor_digitalizacio_szakertok","timestamp":"2019. február. 18. 00:03","title":"Nincs, aki megcsinálja Magyarországon a digitális forradalmat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián faggatták.","shortLead":"Az Európai Néppárt (EPP) az Európai Bizottság élére tartó csúcsjelöltjét a müncheni biztonságpolitikai konferencián...","id":"20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9fa128-6912-4e23-b2ec-73d0b11d2157&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a031630-813e-4065-afa9-3318d9e513ba","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Weber_Orbanrol_Nincs_kivetelezes","timestamp":"2019. február. 17. 09:55","title":"Weber Orbánról: Nincs kivételezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt teljesíthetetlennek tartották. Ezek az érvek érthetők az elkeseredett diákok, szülők szemszögéből, de magával a teszttel nincs baj. A magyar iskolaszerkezettel, a korai szelekcióval annál inkább.","shortLead":"Idén is fellángoltak a viták a középiskolai írásbeli felvételiről, sokan nehéznek, a megadott idő alatt...","id":"20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=336f578f-441f-4bd0-aba6-1cc5a162d1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e13a31fb-76f3-492c-82bc-e5fc076a247e","keywords":null,"link":"/elet/20190218_Kozepiskolai_felveteli__nem_a_teszt_rossz_hanem_az_iskolarendszer","timestamp":"2019. február. 18. 15:30","title":"Középiskolai felvételi: nem a teszt rossz, hanem az iskolarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]