[{"available":true,"c_guid":"76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","shortLead":"A hatóságok szerint tíz évre visszamenőleg nem dolgozott náluk Kollár Attila nevű rendőr sehol az országban.","id":"20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a28211-2ef8-4780-9dfd-128ff8994118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4e87ad-31e8-42b1-8f2a-3e24fcec2723","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Kamu_a_kirugott_rendor_Facebookon_terjedo_vallomasa","timestamp":"2018. december. 19. 08:59","title":"Kamu a kirúgott rendőr Facebookon terjedő vallomása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","shortLead":"Az ittassága időleges tudatzavarral járt, ami átmeneti elmebetegségi állapotnak tekinthető.","id":"20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4cf1c949-f69e-4c30-b32e-29b1f22ff6e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf880972-dc62-489b-acf1-c07704615bba","keywords":null,"link":"/elet/20181220_Koros_reszegsege_miatt_enyhebb_buntetest_kaphat_Makai_Viktoria_tamadoja","timestamp":"2018. december. 20. 09:33","title":"Kóros részegsége miatt enyhébb büntetést kaphat Makai Viktória támadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába az iOS-update, amely állítólag pontot tehet a szabadalmi vita végére, a Qualcomm továbbra is úgy gondolja, hogy az Apple szembemegy a kínai bíróság döntésével, és nem szabadna iPhone-okat forgalmaznia Kínában.","shortLead":"Hiába az iOS-update, amely állítólag pontot tehet a szabadalmi vita végére, a Qualcomm továbbra is úgy gondolja...","id":"20181219_qualcomm_apple_iphone_forgalmazas_ios_frissites_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50796dcb-ddfa-4f85-9364-cecb69e88318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3060d1b3-66b8-4455-8e39-b5ac10392917","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_qualcomm_apple_iphone_forgalmazas_ios_frissites_tiltas","timestamp":"2018. december. 19. 17:03","title":"A szoftverfrissítés ellenére sem engedné a Qualcomm, hogy iPhone-okat áruljanak Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f14fde4c-e9b1-4074-810f-e1b19faf0abd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A túlóratörvény megszavazása óta eltelt napokon egy kivételével volt demonstráció, keddre is szerveztek. 