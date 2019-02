Amióta a Samsung tavaly novemberben megvillantotta a hosszú éveken át fejlesztett hajlítható kijelzős okostelefonját, egyre-másra jönnek a pletykák és a bejelentések a konkurensektől, hogy ők is ilyen mobilt készülnek piacra dobni. Láthatunk majd ilyen mobilt a Huaweitől és a Xiaomitól is, de nemrég az LG neve is bekerült a kalapba.

Az utóbbi cég készülő eszközéről decemberben már láthattunk egy tervet, ami azt mutatja, nagyon másként tervezi meg a mobilt az LG, mint a konkurensek. Persze ha egyáltalán megtervezi, a napokban ugyanis egy elég érdekes bejelentést tettek.

Bár a cég már azon gondolkodik, hogy piacra dobják az 1 mm vékony, feltekerhető televíziót, a mobilok terén egészen más a helyzet. Brian Kwon, az LG Electronics mobilokért és televíziókért felelős vezetője a The Korea Times beszámolója szerint egy sajtóbeszélgetésen úgy nyilatkozott, bár a feletekerhető televízió mögött rejlő technológi jó alapot ad arra, hogy az 5G-s mobiloknál is alkalmazzák, a cég úgy döntött, nem küldi gyártásba az összehajtható mobilját.

© LetsGoDigital

A megfogalmazás persze elég kétértelmű, mert arról Kwon nem nyilatkozott, hogy nem is fejlesztenek ilyesmit, és minden eddigi pletyka csak találgatás volt, vagy egyelőre nem állnak úgy a fejlesztéssel, hogy abból konzumer terméket lehessen kihozni. Ez utóbbi tűnhet valószínűbbnek, hiszen egylőre az is kérdés, mennyire lenne kereslet egy ilyen mobilra.

Ettől függetlenül persze az idei évben sem maradunk majd csúcsmobil nélkül az LG-től: jön a G8 ThinQ és az 5G-képes V50 ThinQ is, mindkettő igen izgalmasnak ígérkezik.

