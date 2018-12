Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak a rajtvonalnál. Most kiderült, hogy miként képzel el az LG egy ilyen készüléket.

Pár napja már napvilágra került, hogy akár 16 kamerát is tenne az LG okostelefonja hátoldalára (így lehetővé válna például 3D képek készítése), és arról is hallhattunk, hogy több, az összehajtható telefonra utaló márkanevet is regisztrált az Európai Unióban a dél-koreai gyártó.

A LetsGoDigital pedig olyan szabadalmat mutat be az oldalán, ami rávilágít arra, milyen is lehet majd az LG összehajtható telefonja. A szabadalmat Dél-Koreában adták be, és a múlt hónap végén kapott zöld utat. Egy keret nélküli okostelefont ír le egy igen rugalmas kijelzővel, amelyik tulajdonképpen rásimul a készülék minden oldalára. Valószínűleg mágnesekkel kapcsolódna a házhoz.

© LetsGoDigital

Kinyitott állapotban tabletként lehetne az eszközt használni, és ilyenkor csak egy okostelefonnyi nagyságban csatlakozna a házhoz. Ez az elképzelés tényleg teljesen más, mint például a Royole dizájnja vagy a Samsung terve. Jelenleg úgy tudni, hogy az LG a 2019-es CES-en mutatná be összehajtható telefonját, és állítólag a Huawei is arra készül, hogy itt tárja a világ elé saját, hasonló eszközét.

