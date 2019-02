Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négyszeresére nőtt az Instagramot rendszeresen használó újságírók száma négy év alatt, ezt állapította meg a legfrissebb Trendlabor Médiaindex felmérés. Mostanra a sajtó munkatársainak közel fele megtalálható a legnépszerűbb fotómegosztón. A Facebook-felhasználók arányának növekedése is folytatódott, mostanra gyakorlatilag szinte mindannyian naponta felkeresik az oldalt. Csökkent viszont a blogok népszerűsége, és már csak az újságírók harmada olvas napi rendszerességgel ilyen típusú tartalmakat.","shortLead":"Négyszeresére nőtt az Instagramot rendszeresen használó újságírók száma négy év alatt, ezt állapította meg...","id":"20190217_magyar_ujsagirok_informacioforras_flow_pr_trendlabor_mediaindex","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68a1be90-b489-44eb-a266-3166e85a519c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8644c9c7-a48f-4194-b673-9406fb143cb4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_magyar_ujsagirok_informacioforras_flow_pr_trendlabor_mediaindex","timestamp":"2019. február. 17. 10:03","title":"Hol terem a nem-féknyúz? Már máshonnan tájékozódnak a magyar újságírók, mint 4 éve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska dalát azért zárták ki korábban A Dalból, mert megállapították, hogy plágiumnak minősíthető.","shortLead":"Szekér Gergő Madár, repülj! című népzenei elemeket felvonultató dala is nagyon hasonít egy délszláv slágerre. Petruska...","id":"20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4497a17-0de7-4077-8193-4e2d6f23450e","keywords":null,"link":"/kultura/20190218_Plagium_A_Dalban_Petruska_dala_utan_egy_masik_is_eleg_neccesnek_tunik","timestamp":"2019. február. 18. 14:14","title":"Plágium A Dalban: Petruska dala után egy másik is elég neccesnek tűnik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) ügyében \"a politika művel\".","shortLead":"Az Airbus európai repülőgépgyártó konzorcium alelnöke szerint \"katasztrófa\", amit a brit EU-tagság megszűnésének...","id":"20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ae20c01-e377-49e3-8cce-e1e121e2744a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d395c60b-be9b-4725-a463-10f84d02ab37","keywords":null,"link":"/vilag/20190217_Az_Airbus_alelnoke_beolvasott_a_Brexit_ugyeben_katasztrofalisan_teljesito_politikanak","timestamp":"2019. február. 17. 13:00","title":"Az Airbus alelnöke beolvasott a Brexit ügyében katasztrofálisan teljesítő politikának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","shortLead":"Valaki itt valamit nagyon elnézett.","id":"20190217_hev_mercedes_bkk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dbed91c7-ca09-47b2-94d5-5e3cb3b72793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7825234-60c4-4369-a913-db873cdd3834","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190217_hev_mercedes_bkk","timestamp":"2019. február. 17. 09:23","title":"Fotó: a HÉV-helyett most sajnos egy Mercedes van a csepeli síneken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó negyedévi bevételére vonatkozó előrejelzését.","shortLead":"A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), a világ legnagyobb szerződéses félvezetőgyártója rontotta folyó...","id":"20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d6a252-493b-47da-aca0-e80bbaf33a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"649fa140-ce4d-4e6d-8e7d-a89a7daefe81","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_Bajban_a_vilag_legnagyobb_szerzodeses_felvezetogyartoja","timestamp":"2019. február. 17. 14:01","title":"Bajban a Huaweinek és Nvidiának beszállító félvezetőgyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","shortLead":"Ez nagyban befolyásolja az ellenzék esetleges parlamenti tiltakozó akcióját.","id":"20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e8e8eb4-5c3c-43ed-aec8-e3c590a4af1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3c01a30-ec63-4687-8928-5b84e5f193f0","keywords":null,"link":"/itthon/20190218_Az_ellenzeki_partok_Orban_parlamenti_megjelenesere_vartak_o_viszont_Jeruzsalembe_utazott","timestamp":"2019. február. 18. 10:41","title":"Az ellenzéki pártok Orbán parlamenti megjelenésére vártak, ő viszont Jeruzsálembe utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére – jelentette az SVT svéd köztévé. Egyre valószínűbb, hogy felhúznak egy 21 kilométer hosszú védművet is. Valahol már nem hajlandók biztosítást sem kötni vonatkozó káresetekre.","shortLead":"Terveket szőnek svédországi települések a klímaváltozás okozta tengerszint-emelkedés következményeinek kivédésére –...","id":"20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1839c5f7-1208-41c9-acef-bd97acc05aae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1264639a-448c-46f3-ade7-8731d52a6261","keywords":null,"link":"/tudomany/20190217_svedorszag_klimavaltozas_tengerszint_emelkedes_vedomu_biztositas","timestamp":"2019. február. 17. 13:03","title":"Nagyon megijedtek a svédek, kongatják a vészharangot, mert 78 centivel nőhet a tengerszint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","shortLead":"Az illető Tiszaszentimre külterületén, egy szántóföldön esett a kitört traktorkerék alá.","id":"20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5befc30f-73c5-408d-abd1-07775f2c4777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b900ed42-912f-47a8-81ba-3997ebf65bd3","keywords":null,"link":"/elet/20190218_A_rendorok_szabaditottak_ki_a_traktor_ala_szorult_ferfit","timestamp":"2019. február. 18. 19:49","title":"A rendőrök szabadították ki a traktorkerék alá szorult férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]