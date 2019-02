Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunetz Zsombor szerint súlyos problémák vannak a mentésirányítással, a fő gondot pedig az jelenti, hogy a mentőszolgálat vezetése a \"mindenhez mindig mentőt\" szemléletet képviseli. ","shortLead":"Kunetz Zsombor szerint súlyos problémák vannak a mentésirányítással, a fő gondot pedig az jelenti...","id":"20190221_Fel_oran_at_hivtak_a_mentoket_egy_gorcsolo_beteghez_a_Nyugatihoz_pedig_epp_arra_jart_egy_mentoauto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e96ce13-9b23-437f-a8de-16326b40127b","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Fel_oran_at_hivtak_a_mentoket_egy_gorcsolo_beteghez_a_Nyugatihoz_pedig_epp_arra_jart_egy_mentoauto","timestamp":"2019. február. 21. 15:45","title":"Fél órán át hívták a mentőket egy haldokló beteghez a Nyugatihoz, pedig épp arra járt egy mentőautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság a venezuelai ügyre. A civil szervezet továbbra is azon van, hogy az ilyen nehéz helyzetben, vagy még nehezebben lévők tisztességes eljárást kapjanak Magyarországon.\r

\r

","shortLead":"Jogos és helyes menekülteket befogadni, mondja a kormány első számú ellenségeként kezelt Magyar Helsinki Bizottság...","id":"20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4e008be-0d50-41d6-ac3e-34a955d5b760&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7dfede-bee6-4fa8-a879-a517ccd65cd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Venezuelai_ugy_teljes_egyetertesben_a_Helsinki_Bizottsag_es_a_kormany","timestamp":"2019. február. 21. 15:47","title":"Venezuelai ügy: teljes egyetértésben a Helsinki Bizottság és a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","shortLead":"Elvileg három év alatt tíz elektromos autójuk jelenik majd meg, most az első modell műszerfalát mutatták meg. ","id":"20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa790f07-201f-4739-9933-e4941992ead2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e9ee4d0-f384-42d7-b2e0-414693688f0d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_Ilyen_lesz_az_elso_elektromos_Skoda_belseje","timestamp":"2019. február. 20. 12:22","title":"Ilyen lesz az első elektromos Skoda belseje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda esti premier előtt két (renderelt) sajtóképnek látszó felvétel is kiszivárgott a Galaxy Foldról.","shortLead":"Már csak egy kicsit kellett volna titokban tartani az idei év vélhetően legizgalmasabb Samsung-mobilját, de a szerda...","id":"20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27e2837f-56fb-4214-b973-9113a2b89ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"980433d1-2e55-4275-a267-b262e17302f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190220_samsung_galaxy_fold_bejelentes_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. február. 20. 18:38","title":"Képek: Órákkal a bemutató előtt kiszivároghatott a Samsung összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9925e99f-9a7a-49d3-9bad-9b0c3c9c346d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Három évvel ezelőtt egy beszélgetéssel kezdődött. Néhány egri borász úgy vélte, egymással összefogva messzebbre jutnak, és eredményesebbek lehetnek a borvidék ismertségének növelésében.







","shortLead":"Három évvel ezelőtt egy beszélgetéssel kezdődött. Néhány egri borász úgy vélte, egymással összefogva messzebbre jutnak...","id":"20190220_Tiz_borasz__egy_muhely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9925e99f-9a7a-49d3-9bad-9b0c3c9c346d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b497db-53c5-4696-b114-28f213f26ee5","keywords":null,"link":"/elet/20190220_Tiz_borasz__egy_muhely","timestamp":"2019. február. 20. 17:25","title":"Tíz borász – egy műhely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5a39d-3cf0-4ef2-b65d-32839851c327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mégiscsak a korábbi ügyvéd védheti Gyárfás Tamást.","shortLead":"Mégiscsak a korábbi ügyvéd védheti Gyárfás Tamást.","id":"20190220_Fenyougy_Banati_maradhat_Gyarfas_ugyvedje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5a39d-3cf0-4ef2-b65d-32839851c327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa03c7a9-9ede-4506-bdf1-e13761da6e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190220_Fenyougy_Banati_maradhat_Gyarfas_ugyvedje","timestamp":"2019. február. 20. 16:25","title":"Fenyő-ügy: Bánáti maradhat Gyárfás ügyvédje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","shortLead":"A Lagerfeld Edition BMW-k ma múzeumban vannak.","id":"20190220_karl_lagerfeld_bmw","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=45881578-210a-44f7-8fff-86638ff2a3ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1530d4bc-901f-4781-8b8e-b64686197244","keywords":null,"link":"/cegauto/20190220_karl_lagerfeld_bmw","timestamp":"2019. február. 20. 19:20","title":"Két fényűző BMW-t is tervezett Karl Lagerfeld","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több volt magas rangú politikust, közöttük Trajko Veljanoszki egykori házelnököt vette őrizetbe az észak-macedón rendőrség, mert a gyanú szerint szerepük volt a szkopjei parlament elleni tavalyelőtti támadásban.","shortLead":"Több volt magas rangú politikust, közöttük Trajko Veljanoszki egykori házelnököt vette őrizetbe az észak-macedón...","id":"20190221_A_Gruevszkikormany_ket_volt_miniszteret_is_orizetbe_vettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45fa37e9-7c78-4369-8ad6-355db5591b24","keywords":null,"link":"/vilag/20190221_A_Gruevszkikormany_ket_volt_miniszteret_is_orizetbe_vettek","timestamp":"2019. február. 21. 09:43","title":"A Gruevszki-kormány két volt miniszterét is őrizetbe vették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]