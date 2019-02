Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új Soros-Juncker kampánnyal.","shortLead":"Jön a falusi CSOK, az ötezer fő alatti településeken lehet igénybe venni, a kormány szerint semmi baj az új...","id":"20190221_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9571bf59-f288-4f07-8e00-833a6903f7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c5f52c4-d43d-4a60-a7f6-af0c8ae63835","keywords":null,"link":"/itthon/20190221_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2019. február. 21. 10:24","title":"A kormány lepöckölte a Bizottság és a Néppárt kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","shortLead":"Első körben a hétüléses nagy autó, a hátul szárnyas ajtós, Model X árát tették közzé. ","id":"20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8f4128-6f4b-4398-b75e-8f2d3f62ffc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2953641f-0807-40d8-8a0b-0ef01db374c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20190221_magyar_tesla_kereskedes_arak","timestamp":"2019. február. 21. 09:56","title":"Ennyibe kerül majd itthon egy Tesla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","shortLead":"Pályafutása során húsznál is több mesekönyve jelent meg. ","id":"20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3423ec7-019a-4c87-a119-ec4568720ddf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51d55dc1-6a0a-4848-9512-a6222db65a1d","keywords":null,"link":"/kultura/20190221_Gyasz_elhunyt_Fesus_Eva_Kossuthdijas_iro","timestamp":"2019. február. 21. 17:36","title":"Meghalt Fésűs Éva Kossuth-díjas író","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett Mészáros Lőrinc. Az operatív irányításban azonban nem vesz részt.","shortLead":"Az egykori főoligarcha szinte összes cége Mészáros Lőrinc közelében kötött ki, egyet belőlük pedig saját nevére is vett...","id":"20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf487653-f372-46f8-a09d-37414355aaa6","keywords":null,"link":"/kkv/20190222_Meszaros_Lorinc_fia_ult_be_Simicska_egykori_cegebe","timestamp":"2019. február. 22. 12:08","title":"Mészáros Lőrinc fia ült be Simicska egykori cégébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ff437d-48be-43d5-a754-6c58ff45df0a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a Xiaomi mai rendezvényének sztárja egyértelműen a Galaxy S10-konkurensnek szánt Mi 9 okostelefon volt, azért a kínai gyártó mást is kihúzott a kalapból.","shortLead":"Bár a Xiaomi mai rendezvényének sztárja egyértelműen a Galaxy S10-konkurensnek szánt Mi 9 okostelefon volt, azért...","id":"20190221_xiaomi_mi_9_se_bejelentese_snapdragon_712_lapkakeszlettel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86ff437d-48be-43d5-a754-6c58ff45df0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb2c8d7-37df-4b87-9c94-9059773cf1a9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190221_xiaomi_mi_9_se_bejelentese_snapdragon_712_lapkakeszlettel","timestamp":"2019. február. 21. 10:03","title":"Olcsóbb változata is van a Xiaomi új csúcstelefonjának, ráadásul a Qualcomm vadonatúj lapkakészlete került bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Élelmiszerre 1835 milliárd forintot költött tavaly a lakosság, háztartási vegyi árura és szépségápolási termékekre pedig 448 milliárdot.","shortLead":"Élelmiszerre 1835 milliárd forintot költött tavaly a lakosság, háztartási vegyi árura és szépségápolási termékekre...","id":"20190221_Husra_sorre_es_sajtra_koltottek_a_legtobbet_a_magyarok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2eb93bb7-f353-4bdb-a018-1bca8e0f6cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ff3726c-c241-496c-88a5-b1927ae4fffb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190221_Husra_sorre_es_sajtra_koltottek_a_legtobbet_a_magyarok","timestamp":"2019. február. 21. 08:27","title":"Húsra, sörre és sajtra költöttek a legtöbbet a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel, melyekbe már az újfajta wifitechnológiát szerelik. Az első ilyen készülékek már kaphatók, a következő hónapokban pedig fokozottan érdemes odafigyelni, és jól választani.","shortLead":"Gyorsabban, szakadás nélkül és tovább lehet majd internetezni – illetve netre kapcsolódni – azokkal az eszközökkel...","id":"20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=627734df-67c8-45c7-9594-559992ec5c78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d25edbe5-7e0c-4ab3-a1b5-fda32e319fc4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_wifi_6_elonyei_router_laptop_netkapcsolat","timestamp":"2019. február. 22. 09:03","title":"Ha megmutatjuk, mivel jobb a Wi-Fi 6, otthonra is akar majd belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek hozzáférhetnek a jelszómenedzselő alkalmazásokban tárolt adatokhoz. Azaz a jelszavakhoz.","shortLead":"Az Independent Security Evaluators nevű kiberbiztonsági cég fedezte fel azt a hibát, ami miatt a hackerek...","id":"20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=653bf6c6-258f-45a5-80ec-2d8386209a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"741dd230-2cf5-4f79-940e-798eea22cb20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_jelszomenedzselo_alkalmazas_hiba_bug_memoria_adatlopas_malware","timestamp":"2019. február. 22. 13:03","title":"Hibát találtak az 5 legjobb jelszótároló programban, kilophatók a jelszavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]