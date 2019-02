Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Fegyveres biztonsági őrként korábbi fizetésük sokszorosát vihetik haza.","shortLead":"Fegyveres biztonsági őrként korábbi fizetésük sokszorosát vihetik haza.","id":"20190223_Sorra_mondanak_fel_a_Tolna_megyei_rendorok_es_mennek_Paksra_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b864ce1-6e0b-475d-b326-0b83551ab83f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190223_Sorra_mondanak_fel_a_Tolna_megyei_rendorok_es_mennek_Paksra_dolgozni","timestamp":"2019. február. 23. 06:45","title":"Sorra mondanak fel a Tolna megyei rendőrök, és mennek Paksra dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár már le is lehet tölteni.","shortLead":"Szerdán mutatta be a Samsung új csúcstelefonjait, a Galaxy S10-család tagjait. A készülékek hivatalos háttérképeit akár...","id":"20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07fe577f-7017-46ff-91b2-b08f0de3e07b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59afeb83-f724-47b8-92a2-a077e61acecc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_samsung_galaxy_s10_hatterkepek_letoltese","timestamp":"2019. február. 22. 15:03","title":"Ingyen van: innen már le is töltheti a vadonatúj Galaxy S10-ek háttérképeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbb1ce1-d64b-44bb-8d1b-8ff7b65069d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3Doodler szó szerint varázsceruzaként működik, hiszen 3D-ben is alkothatunk vele. Az eszközhöz hamarosan megjelenik az első kifestőkönyv.","shortLead":"A 3Doodler szó szerint varázsceruzaként működik, hiszen 3D-ben is alkothatunk vele. Az eszközhöz hamarosan megjelenik...","id":"20190223_3doodler_rajzolas_rajzolo_alkalmazas_program_android_ios","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9bbb1ce1-d64b-44bb-8d1b-8ff7b65069d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b012567c-0df6-40ab-8a93-859f9244fd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_3doodler_rajzolas_rajzolo_alkalmazas_program_android_ios","timestamp":"2019. február. 23. 18:03","title":"Ismét izgalmas ötlettel álltak elő a levegőben 3D-s tárgyakat nyomtató toll kitalálói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itt a példa, lehetséges a nemzeti szellemű kutatás!","shortLead":"Itt a példa, lehetséges a nemzeti szellemű kutatás!","id":"20190222_Szakvelemeny_az_elso_emberek_nyelve_a_roman_volt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee212574-4a38-4505-9b4f-4e55218ef48b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2e0d78-a8a5-4dad-adde-147007f7b558","keywords":null,"link":"/tudomany/20190222_Szakvelemeny_az_elso_emberek_nyelve_a_roman_volt","timestamp":"2019. február. 22. 14:34","title":"Szakvélemény: az első emberek nyelve a román volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","shortLead":"A Standard and Poor's után a Fitch Ratings ma este hozza nyilvánosságra, hogy javít-e Magyarország adósságbesorolásán.","id":"20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=405e61d9-ff87-4da8-ae24-420f89b6b99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"572d7db9-6f4d-4f67-8935-da596c5fec85","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190222_Ma_ismet_iteletet_mond_a_magyar_gazdasagrol_a_hitelminosito","timestamp":"2019. február. 22. 17:25","title":"Szeretni vagy szapulni fogja a Fitch Ratingset Varga Mihály?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A telefonos cégek hűségprogramjaihoz hasonló az a konstrukció, amit Orbán Viktor ajánl az asszonyoknak. ","shortLead":"A telefonos cégek hűségprogramjaihoz hasonló az a konstrukció, amit Orbán Viktor ajánl az asszonyoknak. ","id":"201908__csaladvedelmi_akcio__kirekesztettek__kadari_hagyomany__befogocska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=47ff8736-5e8e-49a9-a543-0ce39f42fdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d7bfef-9c58-437d-81ae-f62d47cbee9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/201908__csaladvedelmi_akcio__kirekesztettek__kadari_hagyomany__befogocska","timestamp":"2019. február. 23. 10:00","title":"Mintha inkább házasságserkentő akcióterv lenne az új családtámogatási program","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","shortLead":"Látni nálunk is hajmeresztő dolgokat, de ez tényleg erős.","id":"20190223_autos_video_busz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f42c6f7d-b27e-42c0-97c4-c85a552654b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b55093a4-5073-455f-bd5e-aa66fedc98bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190223_autos_video_busz","timestamp":"2019. február. 23. 19:23","title":"Gyerekek közt, a járdán, a sulibusz mellett tört utat magának egy autós - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt meggyilkolt áldozatok sírjánál. A tárca szombati közleményében emlékeztetett arra, hogy 2008 és 2009 között kilenc településen történt rasszista indítékból elkövetett támadás romák ellen, a gyilkosságsorozatban hat ember vesztette életét.","shortLead":"Az Emberi Erőforrások Minisztériumának munkatársai koszorút helyeztek el a Tatárszentgyörgyön tíz évvel ezelőtt...","id":"20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df596c04-aa42-45ef-8be2-2adda5018b75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60041382-5c12-44db-a68a-0715eb14c5e4","keywords":null,"link":"/itthon/20190223_Koszoruzott_az_Emmi_a_tatarszentgyorgyi_aldozatok_sirjanal","timestamp":"2019. február. 23. 12:07","title":"Koszorúzott az Emmi a tatárszentgyörgyi áldozatok sírjánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]