A 2018-as év több szempontból is komoly fejlődést hozott az okostelefonok kamerái terén, a 2019-es év pedig még ennél is erősebbnek ígérkezik. Most megnéztük, melyek jelenleg a legjobb kamerás mobilok a piacon.

Az okostelefonok vásárlásánál számos olyan paraméter van, amit érdemes figyelembe venni a kiválasztás előtt. Hogy kinek mi az elsődleges preferenciája, az erősen változó – és attól is függ, ki mire akarja használni a készüléket –, de a döntést általában jó néhány dolog befolyásolja. Ilyen többek között

a kijelző mérete, a processzorban megbújó erő, a memória, a tárhely nagysága, az üzemidő vagy épp a kamerák teljesítménye.

Míg a fenti felsorolás első öt tétele kapcsán könnyű különbséget tenni a mobilok között, a fotós/videós teljesítménynél már nem ennyire egyértelmű a helyzet. A kamerák teljesítőképességét ugyanis a megapixelek mellett még jó néhány dolog befolyásolja.

Ennél a paraméternél segítehet a döntésben a kamerás mobilokat sok szempontból alapos vizsgálatnak alávető DxOLabs. A cég folyamatosan teszteli a piacon bemutatott új készülékeket, és a teljesítményük alapján egy meghatározott pontszámmal látja el őket. A 2018-as év ebből a szempontból több rekordot is hozott, a legjobb kamerás okostelefonok Top 10-es listája pedig az alábbiak szerint alakul.

10. Samsung Galaxy S9+

Amikor 2018 februárjában a Samsung lerántotta a leplet a Galaxy S9-ről és annak különböző változatairól, kiderült, nemcsak a benchmarkokban verte az addigi mezőnyt, és nemcsak a kijelzője lett a legjobb, a kamerája is rendkívül erősre sikerült. A DxOMark Image Labs szerint pedig a Galaxy S9+ olyan kamerát kapott, amelyik verte az összes korábbi konkurenciát. Ez a pontszámokban is meglátszott: 99 pontos összesítéssel lett a legjobb a készülék, ami a 104 pontos fotós és a 91 pontos videós eredményből jött össze. A pontszámra azért is kapta fel mindenki a fejét, mert korábban egyetlen mobil sem kapott még 100 pontot, az addigi rekorder is csak 98-at.

© Samsung

9. Google Pixel 3

Ha a bemutatók időrendi sorrendjét néznénk, most egy másik készüléknek kellene következnie, de mivel a pontszámok alapján megyünk sorba, így a 9. helyre a Google Pixel 3 került. A cég 2018 októberében mutatta be a Pixel 3 és Pixel 3 XL oksotelefonokat, amelyek közül előbbit pontozta a DxOMark. A mobil a fotós teljesítményre 103, a videósra pedig 98 pontot adott, ami elég volt ahhoz, hogy összességében beelőzze a Samsung csúcsmobilját, a végeredmény ugyanis 101 pont lett. Mindezt annak (is) köszönheti, hogy szinte tökéltes éjszakai fotókat lő.

© Google

8. iPhone XR

A 2018-ban bemutatott iPhone-ok finoman szólva sem váltották be a hozzájuk fűzött reményeket. A felhasználók az árazás miatt lehetnek (nagyon) csalódottak – az Apple azóta már belengette, hogy jóárasítja a mobilokat –, ami kihatással volt az eladásokra is: a termelés számait csökkenteni kellett. A három modell – iPhone Xs, iPhone Xs Max és iPhone XR – közül utóbbi lett a legnépszerűbb változat, a DxOMark mérése alapján pedig a kamerája is eléggé rendben van. A cég az alapos teszt utn 103 pontot adott a fotós és 96 pontot a videós teljesítményre, így összességében a Google Pixel 3-hoz hasonlóan 101 pontot zsebelhetett be. Amiért mégis megelőzi a Google készülékét, az az, hogy a képei kevésbé zajosak, jobb a textúrájuk és az autofókusz is jobb teljesítményt nyújt.

© Apple

7. Huawei P20

Pünkösdi királyságnak bizonyult tavaly a Samsung Galaxy S9+ kamerás csúcsteljesítménye. A bemutatója után egy hónappal a Huawei is lerántotta a leplet a két új csúcsmobiljáról, a P20-ról és a P20 Próról, amelyek közül már előbbi is rávert a dél-koreai cég mobiljára a kamera terén. A DxOMark tesztje szerint a Huawei P20 teljesítménye 102 pontot ért, ezzel pedig az aktuális lista hetedik helyére került.

© WinFuture

6. Xiaomi Mi Mix 3

Az európai piacon szintén jelenlévő, és egyre jobban teljesítő Xiaomi 2018 októberében mutatta be legújabb csúcsmobilját, a Mi Mix 3-at. A készülék kapcsán már a 10 GB RAM is igen meggyőzőnek tűnik, de a tesztek szerint a kamerái is igen jó teljesítményt nyújtanak. A mobil 103 pontig jutott, ami a 108 pontos fotós és a 93 pontos videós képességéből jött össze.

© Xiaomi

5. Samsung Galaxy Note9

A lista ötödik helyére szintén egy Samsung készülék került, méghozzá a cég 2018-as másik zászlóshajója, a Note9. Az eszköz ugyanúgy 103 pontot kapott a fotós/videós képességekre, mint a Xiaomi Mi Mix 3: a fotókra 107, a videókra 94 pontot adott a cég. Egál, mondhatnánk, de a dél-koreai gyártó a DxOMark szerint kevésbé zajos képeket készít, és a szoftveres képfeldolgozás terén is erősebb. A készülékről itt írtunk részletes tesztet.

© László Ferenc

4. HTC U12+

A Xiaomi, a Samsung és a HTC között holtverseny alakult ki, így ez utóbbi készülék kameráinak teljesítménye is 103 pontot ért a DxOMark szerint. A HTC U12+-t 2018 májusában mutatták be, a beleépített konfigurációval pedig megelőzte a P20-at és a Samsung Galaxy S9+-t is. A fotós teljesítménye 106, a videós 95 pontot ért, a negyedik helyet pedig (többek között) az autofókusz 100 pontos működésével érte el.

© HTC

3. iPhone Xs Max

A DxOMark listáján a harmadik helyet az Apple tavalyi legerősebb iPhone-ja szerezte meg. Kiderült, soha nem volt még ennyire jó kamera egyetlen iPhone-ban sem, mint ami az iPhone Xs Maxba került, de ez sem volt elég ahhoz, hogy elnyerje a legjobb kamerás mobil címet a készülék. A cég 105 pontra értékelte a mobil kameráit. Magáról a telefonról itt írtunk egy részletesebb tesztet.

© László Ferenc

2. Huawei P20 Pro

Ahogy fentebb is írtuk, a Huawei tavaly márciusi bemutatóján nemcsak a P20, a P20 Pro is letaszította a trónról a Samsung Galaxy S9+-t. Míg előbbi 102, ez utóbbi 109 pontot kapott a DxOMark tesztjén, ami egyértelműen a csúcsra repítette a készüléket.

© László Ferenc

1. Huawei Mate 20 Pro

A dobogó csúcsán szintén a kínai Huawei mobilja áll, méghozzá a 2018-as év legerősebb Huawei-készüléke, a Mate 20 Pro. A DxOMark ennek a mobilnak is 109 pontot adott a kamerás teljesítményére, az első helyet viszont többek között a jobb színekkel és a picivel erősebb autofókusszal érdemete ki. A tesztünket itt olvashatja róla.

© AFP / ImagineChina / Stringer

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.