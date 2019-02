A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre inthető, ami a zúgó városi élet során kimondottan hasznos funkció.

Számos olyan zajszűrős fejhallgató van már a piacon, amely beépített okosságainak köszönhetően valamennyire biztonságosabbá is teszi a használatukat. Ebbe a kategóriába illik a Panasonic már tavaly leleplezett eszköze, a HD605N, amelyet a japán gyártó a hivatalosan kedden kezdődött, Convention 2019 rendezvényén is büszkén mutogat. A frankfurti eseményen mi is ott voltunk, megnéztük hát, mit tud a több tízezres eszköz.

Fülelek

Nem mondunk vele újat: a zajszűrős fejhallgatók egyik fő funkciója, hogy használatuk révén (nagyjából) minden felesleges hang kizárható. Viselésük emiatt azonban fokozott óvatosságot is igényel, hiszen a fület szigetelő párnáktól gyakran a vasútállomáson kiabált utazási információkat, ennél rosszabb esetben pedig az érkező járműveket sem hallani.

Ilyen helyzetben alighanem mind ugyanúgy teszünk: a fejünkön lévő eszközt félrehúzzuk, illetve a mobil/zenelejátszó után kapunk, hogy egy pillanatra szüneteltessük a felvételt. A Panasonic új fejhallgatójának egyik legfontosabb tulajdonsága éppen ezzel kapcsolatos.

A jobb fültakarón elhelyeztek egy érzékelőt. A felületet nem kell megnyomni, sem söprő mozdulatokat végezni rajta, elég, ha a tenyerünkkel letakarjuk (mintha a fülünket védenénk), a rendszer pedig máris szünetelteti a zenét, mert tudja: odakintről valami fontos érkezik, mi meg azt szeretnénk inkább hallani. Az sem jelent neki problémát, ha mindezt 6-7 ember között kell végrehajtani. Utóbbit élesben is volt lehetőségünk tesztelni, remekül működött.

Hangzás

Egy fejhallgató esetében persze aligha az okosfunkciók miatt nyílik meg valakinek a pénztárcája. A fogyasztókat a kasszákhoz delegáló paraméter a hangminőség, a HD605N pedig ezen a téren sem okozott csalódást: bármilyen zenét szólaltattunk meg rajta, a hang tiszta és jó élvezhető volt. Ebben óriási szerepe van az eszközbe épített, 40 mm-es HD hangsugárzónak, a torzításcsökkentő feladattal is rendelkező MLF membránnak, illetve a felesleges rezonanciát kiszűrő antivibrációs keretnek.

© Panasonic

Bár a HD605N-t alapvetően vezeték nélküli használatra tervezték, a Panasonic úgy intézte, hogy a kábeles csatlakozásnak is meglegyen a maga finom előnye: az eszköz támogatja a Japán Hangtechnikai Társaság High-Res hangszabványát, így kábeles üzemelés mellett jobb hangminőség érhető el. De hogy utóbbiból mi igaz, sajnos nem tudjuk, mi ugyanis semmi különlegeset nem tapasztaltunk. Bárhogy forgolódtunk, hajoltunk vele, a füles akkor is jól szólt, de ugyanezt véltük felfedezni a vezeték eltávolítása után is.

Küllem

Akik nem szeretik a torz és kirívó formákat, a HD605N-nel bizonyosan nem járnak rosszul: sehol nincs egy felesleges csatlakozó vagy kilógó gombrész. Még a márkajelzést is olyan puritán módon vitte fel rá a Panasonic, hogy kicsit sötétebb közegben nem is látni, melyik gyártó terméke van a kezünkben. Színek terén ugyancsak ez a helyzet, az eszköz minden része egységes megjelenést kapott.

© Panasonic

A fülpárnák memóriahabbal biztosítják a terhelésmentes illeszkedést, amit valamiért luxuskategóriásként hirdet a Panasonic. Nem a megnevezéssel van a baj, elhisszük, hogy léteznek ilyen eszközök, de a viselés érzete azért messze áll a luxustól, mi legalábbis nem így képzeljük el. Félreértés ne essék: a füles nem kényelmetlen, még akkor sem, ha kezünkkel néhány percig erős nyomás mellett tartjuk a füleinken. Frankfurtban ezt is megtettük.

Verdikt

A HD605N-ről már ránézésre is érződik, hogy a japán gyártó komoly elgondolás mellett tervezte meg. Ugyanakkor érthetetlen, miért ragaszkodtak például a hagyományos USB-s csatlakozáshoz, és miért nem választották helyette a naprakész USB-C-t. Plusz pontként értékeltük, hogy az eszköz hangunkkal is vezérelhető, az egy töltéssel maximum 20 órányi használatot viszont sokkal kevésbé találtuk pozitívnak.

Az eszköz már kapható, idehaza olyan is boltot is találtunk, ahonnan 78 ezer forintért elhozható.

