[{"available":true,"c_guid":"a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk, mintha a jövőben élnénk. Fiktív reggeli rutinnal mutatjuk meg a jelenben élő jövőt. ","shortLead":"Nem is gondolnánk, hány olyan technológiai fejlesztés áll már ma is a rendelkezésünkre, amelytől úgy érezhetnénk...","id":"20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a847a851-2558-4bc9-ad60-25dfe9858b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fb2c64c-9636-45f7-948d-cd917f61b395","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190224_A_jovo_trendjei_a_jelenben__az_eletunket_formalo_technologia","timestamp":"2019. február. 24. 19:15","title":"A jövő trendjei a jelenben, azaz így formálja életünket a technológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 13. fordulójában.\r

","shortLead":"A Telekom Veszprém nyolc góllal legyőzte a fehérorosz Meskov Breszt csapatát vasárnap a férfi kézilabda Bajnokok Ligája...","id":"20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d2c0aea-9c1c-41b3-b71f-33a5bf2acf0b","keywords":null,"link":"/sport/20190224_telekom_veszprem_meskov_breszt_kezilabda_bajnokok_ligaja","timestamp":"2019. február. 24. 21:29","title":"Sorozatban hatodszor nyert a Veszprém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány összeállítás mély nyomot hagyott bennünk, és el is mondjuk miért. Lapozza végig velünk a legszebb, legérdekesebb, legmeghökkentőbb ruhák galériáját!","shortLead":"Nadrágkosztüm, nagyestélyi, pink masni és tükörbársony öltöny – idén is volt mit nézni az Oscar vörös szőnyegén. Néhány...","id":"20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64f93d9d-4195-42a2-a418-1b63366ca22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a172c157-2f01-4f2e-9d8d-9191a33668ab","keywords":null,"link":"/elet/20190225_A_turkalos_osszeallitastol_a_128_karatos_gyemantig__ezek_voltak_az_Oscar_szettjei","timestamp":"2019. február. 25. 10:52","title":"A turkálós összeállítástól a 128 karátos gyémántig – ezek voltak az Oscar szettjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18cacef9-b186-4b6d-8bc0-3c9069a70dcc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az erős szelek ledöntöttek egy falat, ami rádőlt két idős emberre. Egy harmadikra pedig egy fa dőlt rá. ","shortLead":"Az erős szelek ledöntöttek egy falat, ami rádőlt két idős emberre. Egy harmadikra pedig egy fa dőlt rá. ","id":"20190223_Tobben_meghaltak_Olaszorszagban_a_hatalmas_szel_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18cacef9-b186-4b6d-8bc0-3c9069a70dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66a706a8-d0b3-4ad5-88dd-200921545b10","keywords":null,"link":"/vilag/20190223_Tobben_meghaltak_Olaszorszagban_a_hatalmas_szel_miatt","timestamp":"2019. február. 23. 19:55","title":"Többen meghaltak Olaszországban a hatalmas szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","shortLead":"Akár 20 fok is lehet a tél utolsó napjaiban.","id":"20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0be5760e-b6c3-4a31-9583-02685d6f54dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Elorehozott_tavasszal_bucsuzik_a_tel","timestamp":"2019. február. 24. 14:30","title":"Előrehozott tavasszal búcsúzik a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bbb1ce1-d64b-44bb-8d1b-8ff7b65069d7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 3Doodler szó szerint varázsceruzaként működik, hiszen 3D-ben is alkothatunk vele. Az eszközhöz hamarosan megjelenik az első kifestőkönyv.","shortLead":"A 3Doodler szó szerint varázsceruzaként működik, hiszen 3D-ben is alkothatunk vele. Az eszközhöz hamarosan megjelenik...","id":"20190223_3doodler_rajzolas_rajzolo_alkalmazas_program_android_ios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9bbb1ce1-d64b-44bb-8d1b-8ff7b65069d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b012567c-0df6-40ab-8a93-859f9244fd00","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_3doodler_rajzolas_rajzolo_alkalmazas_program_android_ios","timestamp":"2019. február. 23. 18:03","title":"Ismét izgalmas ötlettel álltak elő a levegőben 3D-s tárgyakat nyomtató toll kitalálói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minisztériumi főosztályvezető kerülhet a János-kórház élére.","shortLead":"Minisztériumi főosztályvezető kerülhet a János-kórház élére.","id":"20190225_Menesztettek_a_Janos_korhaz_foigazgatojat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7207b0a4-e7c2-4181-9e03-b643c2df47bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099e4849-9395-4bd6-8dd4-610c474cc618","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Menesztettek_a_Janos_korhaz_foigazgatojat","timestamp":"2019. február. 25. 09:51","title":"Menesztették a János-kórház főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely a sorozat történetében most először jelentkezik posztapokaliptikus témával. A katasztrófát követő időszak persze a legrosszabbat csalogatja elő a túlélők egy részéből. Kipróbáltuk az év egyik ígéretes akciójátékát. ","shortLead":"A világ többi részéhez hasonlóan Montana is atomtámadás áldozata lesz a Far Cry: New Dawn című részében, amely...","id":"20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c6c1e52-45cc-43bd-b53f-a6e673071dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"773a9125-916f-40c1-bd40-cf3da1275ef3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190223_far_cry_new_dawn_kritika_jatekteszt","timestamp":"2019. február. 23. 20:00","title":"Mi lehet nehezebb egy atomkatasztrófa túlélésénél? Az új Far Cry játék megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]