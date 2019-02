Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális felmelegedési korszakában.","shortLead":"Tízszer annyi szén-dioxid kerül a légkörbe emberi tevékenységek miatt, mint amennyi a Föld legutóbbi katasztrofális...","id":"20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9c1b98-4848-49a7-8354-9cd45a0d3bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_Az_emberiseg_hamarosan_utoleri_a_Fold_legutobbi_klimakatasztrofajat","timestamp":"2019. február. 24. 17:14","title":"Az emberiség hamarosan utoléri a Föld legutóbbi klímakatasztrófáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai berendezkedéseihez. Egy rezsim ma is lehet radikális, lehet populista, léteznek fasiszta mozgalmak is, de ezek mind saját, új stílusjegyekkel bírnak. Erről beszélt a világ egyik legelismertebb fasizmuskutatója és ez áll a hvg.hu heti belpolitikai elemzésének központjában is.","shortLead":"A mostani politikai rendszereknek, legyenek bárhol a világban, semmi közük az 1920-as, 1930-as évek politikai...","id":"20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5062daa-603d-482d-a652-36f658c5eb38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41a193-74b4-4cee-8c57-3427ff3a09d0","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Szenvedelyesen_vedik_ami_az_ovek__de_ez_nem_demokracia","timestamp":"2019. február. 24. 17:30","title":"Szenvedélyesen védik, ami az övék – de ez nem demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megtéveszthetik a fogyasztókat a magyar szolárium hirdetései, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezért versenyfelügyeleti eljárást indított a KiwiSunt üzemeltető céggel szemben. ","shortLead":"Megtéveszthetik a fogyasztókat a magyar szolárium hirdetései, a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezért versenyfelügyeleti...","id":"20190225_A_GVH_eljarast_inditott_a_KiwiSun_szolariumok_uzemeltetoje_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65155e7-29b2-41b1-8b67-a63ac0f06c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"234a7ca5-7c3e-4b2d-ad8b-7cf8b1c4eec0","keywords":null,"link":"/kkv/20190225_A_GVH_eljarast_inditott_a_KiwiSun_szolariumok_uzemeltetoje_ellen","timestamp":"2019. február. 25. 14:00","title":"A GVH eljárást indított a KiwiSun szoláriumok üzemeltetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A szombat délutáni meccsen a Bayern győzött egy góllal.","shortLead":"A szombat délutáni meccsen a Bayern győzött egy góllal.","id":"20190223_dardai_hertha_bayern","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=129315f6-e0b8-46ea-bb29-8315c6eeb065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa8ad97-c408-4b83-8942-70d097fbc744","keywords":null,"link":"/sport/20190223_dardai_hertha_bayern","timestamp":"2019. február. 23. 18:14","title":"Dárdai fia is játszott a Herthában a Bayern ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f4429a8-607e-4725-b5bc-05a5bf153202","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"2020-ig lecserélik a 3G-s routereket a vonatokon.","shortLead":"2020-ig lecserélik a 3G-s routereket a vonatokon.","id":"20190225_Gyorsabb_internetet_iger_a_MAV","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f4429a8-607e-4725-b5bc-05a5bf153202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dd485f-365d-47d3-8971-c08a2db4f321","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_Gyorsabb_internetet_iger_a_MAV","timestamp":"2019. február. 25. 07:55","title":"Gyorsabb internetet ígér a MÁV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Névvel is vállalta több zenész, hogy arról meséljen, hogyan bánt velük Barenboim. ","shortLead":"Névvel is vállalta több zenész, hogy arról meséljen, hogyan bánt velük Barenboim. ","id":"20190225_Zeneszei_szerint_megalazza_oket_a_vilaghiru_karmester_Daniel_Barenboim","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64bd7a81-0d7f-4ecf-a2f6-2bff3e3e7c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2929163-aa7e-42a5-b617-72dd15b25b35","keywords":null,"link":"/kultura/20190225_Zeneszei_szerint_megalazza_oket_a_vilaghiru_karmester_Daniel_Barenboim","timestamp":"2019. február. 25. 12:07","title":"Zenészei szerint megalázza őket a világhírű karmester, Daniel Barenboim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","shortLead":"A finn néppárt vezetője is úgy véli, itt az idő. ","id":"20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5076cc3d-e73a-4714-bfcd-bfada8fa0705","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Meg_valaki_kizarna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. február. 25. 09:32","title":"Még valaki kizárná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","shortLead":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","id":"20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c576cdf-dfea-4719-85e3-6caabded22d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","timestamp":"2019. február. 24. 16:51","title":"Senki sem élhette túl az Amazon gépének texasi tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]