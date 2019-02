Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","shortLead":"Körbefotóztuk a spanyol király luxusautóját, mely abszolút egyedi azonosítóval közlekedik a forgalomban.","id":"20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6803dca1-5a1a-47b8-a210-91a5af14aa2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e8c66de-cacc-4c3a-bac1-fe55316219e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_vajon_mit_szolna_a_veda_a_kiralyi_mercedes_rendszamtablajahoz","timestamp":"2019. február. 26. 06:41","title":"Vajon mit szólna a VÉDA a királyi Mercedes rendszámtáblájához?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség 3D-nyomtatással orvosolta a problémát. ","shortLead":"A svájci gárdisták eddig fémsisakokat hordtak, ezek azonban alig szellőztek, és nagyon nehezek voltak. A testőrség...","id":"20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4c18bb0-7fc5-47e9-aa08-d7d375fdd0cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901a633a-23d8-4313-8348-c06032d09782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_papa_svajci_garda_3d_nyomtatas_sisak","timestamp":"2019. február. 25. 17:33","title":"3D-nyomtatással készült sisakokat kaptak a pápa testőrei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyértelműen el kell köteleződnie az Európai Néppárt (EPP) értékei mellett Orbán Viktor magyar kormányfőnek és az EPP-hez tartozó pártjának, a Fidesznek – mondta hétfőn Berlinben Paul Ziemiak, a német Kereszténydemokrata Unió (CDU) főtitkára. A testvérpárt bajor Keresztényszociális Unió (CSU) elnöke, Markus Söder tartományi kormányfő Münchenben arról beszélt: a CSU szerint az EPP-nek tárgyalnia kell a Fidesszel folytatott együttműködés jövőjéről.","shortLead":"Egyértelműen el kell köteleződnie az Európai Néppárt (EPP) értékei mellett Orbán Viktor magyar kormányfőnek és...","id":"20190225_cdu_csu_elhatarolodas_fidesz_europai_nepppart_ep_valasztasok_magyar_kormany_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ef14570-e814-4df1-b973-5e03de0e253c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30db35dc-c708-433a-ac6a-1aada730320c","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_cdu_csu_elhatarolodas_fidesz_europai_nepppart_ep_valasztasok_magyar_kormany_kampany","timestamp":"2019. február. 25. 16:06","title":"Elhatárolódik a CDU és a CSU a sorosozós-junckerezős magyar kampánytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Járműhiba miatt nem járnak a villamosok. ","shortLead":"Járműhiba miatt nem járnak a villamosok. ","id":"20190225_Bedoglott_a_fonodo_villamos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7e80896-7689-46ee-aaee-68c27f655dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2d144b1-6065-499e-b665-67ce0b83c5fd","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_Bedoglott_a_fonodo_villamos","timestamp":"2019. február. 25. 07:47","title":"Bedöglött a fonódó villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók beleegyezése nélkül. A Wall Street Journal más programokat is talált, amelyek hasonló módon üzemelnek. ","shortLead":"Nem csak a Flo nevű menstruációs cikluskövető alkalmazás oszt meg szenzitív adatokat a Facebookkal a felhasználók...","id":"20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d651744-e018-4648-a8d5-37fc264cc13e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43d2dbb-ed97-4391-bab3-110104ac4560","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_facebook_adattovabbitas_szemelyes_adattal_valo_visszaeles_flo_period_ovulation_tracker","timestamp":"2019. február. 25. 16:33","title":"Azt hiszi, hogy a kedvenc alkalmazása nem gyűjti önről az adatokat? Simán lehet, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","shortLead":"Gőbl Gábor a Mi Hazánk Mozgalom tagja, új pozíciójára a Válasz Online szerint két hete nevezte ki Kásler Miklós. ","id":"20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c3a412d-956f-4d98-aeee-46214fd4c78c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f75fb68e-80ac-4b72-8b6e-7c3eb3388736","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Allami_poziciohoz_jutott_a_Moby_Dick_basszusgitarosa","timestamp":"2019. február. 26. 11:46","title":"Állami pozícióhoz jutott a Moby Dick basszusgitárosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bizonyos neonikotinoidok akár 40 hónapon át is stabilak maradnak a mézben, nem esnek szét – derül ki a svájci Neuenburgi Egyetem kutatásából. Ezeknek a növényvédőszereknek a hosszan tartó stabilitása veszélyt jelenthet a méhek és az emberek egészségére.","shortLead":"Bizonyos neonikotinoidok akár 40 hónapon át is stabilak maradnak a mézben, nem esnek szét – derül ki a svájci...","id":"20190225_mehgyilkos_novenyvedoszer_neonikotinoid_a_mezben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32bd43a3-2842-449d-9243-99b85db3a80b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd8877a8-bfe6-4645-9f24-02b5fe298dfe","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_mehgyilkos_novenyvedoszer_neonikotinoid_a_mezben","timestamp":"2019. február. 25. 00:03","title":"40 hónapon át megmarad a mézben a káros szer, ami méhekre és emberekre is rosszul hat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb EU-referendum.","shortLead":"Ez komoly fordulat, mivel a legnagyobb brit ellenzéki erő eddigi Brexit-politikájának nem volt központi eleme az újabb...","id":"20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9780fe8f-0e13-4918-bafe-c5beb86a5e28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7f06bf9-46de-461d-abee-4f633149bcc8","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_munkaspart_brexit_nepszavazas_jeremy_corbyn","timestamp":"2019. február. 25. 19:54","title":"A Munkáspárt támogatna egy újabb Brexit-népszavazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]