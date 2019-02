Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csak a Google Chrome fejlesztői verziójába, a Canaryba került bele az a funkció, ami folyamatosan figyeli a bővítmények viselkedését, és ha valami szokatlan dolgot tapasztalunk, azonnal leállíthatjuk azt.","shortLead":"Egyelőre csak a Google Chrome fejlesztői verziójába, a Canaryba került bele az a funkció, ami folyamatosan figyeli...","id":"20190224_google_chrome_bovitmeny_monitorozasa_chrome_canary","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"201a5624-6540-4af3-be34-5d3650f633c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_google_chrome_bovitmeny_monitorozasa_chrome_canary","timestamp":"2019. február. 24. 17:03","title":"Olyan funkciót kaphat a Google Chrome, ami azonnal lebuktatja a kártékony bővítményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","shortLead":"Egy holttestet találtak a miskolci tűzoltók, miután eloltották a kigyulladt szobát.","id":"20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdae48d8-da96-4b69-9a27-91b1dff67856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dca90a3b-2848-4013-b38a-eb963d8769cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kigyulladt_egy_lakas_Miskolcon_egy_ember_meghalt","timestamp":"2019. február. 25. 05:10","title":"Kigyulladt egy lakás Miskolcon, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdaf0d5c-f456-4712-b617-befc9714c95e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az MSZP elnöke szerint pártja európai parlamenti választási programjának célja egy gyűlöletmentes, együttműködő Európa megteremtése, amely az európai polgárok mellett a magyar polgárok érdekét is szolgálja.","shortLead":"Az MSZP elnöke szerint pártja európai parlamenti választási programjának célja egy gyűlöletmentes, együttműködő Európa...","id":"20190225_Kozos_MSZPParbeszed_EPlista_lehet_a_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdaf0d5c-f456-4712-b617-befc9714c95e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b45fdb27-df1c-4ad1-b343-5b053850642b","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Kozos_MSZPParbeszed_EPlista_lehet_a_heten","timestamp":"2019. február. 25. 13:19","title":"Közös MSZP–Párbeszéd EP-lista lehet a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","shortLead":"Lezuhant az Amazon teherszállító repülőgépe három fővel a fedélzetén a texasi Houston mellett.","id":"20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6758a001-2fa4-4575-bf99-941113347d89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c576cdf-dfea-4719-85e3-6caabded22d8","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Senki_sem_elhette_tul_az_Amazon_gepenek_texasi_tragediajat","timestamp":"2019. február. 24. 16:51","title":"Senki sem élhette túl az Amazon gépének texasi tragédiáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","shortLead":"Egy Tiszta levegőt! feliratú molinót feszítettek ki a szobron. ","id":"20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=89906e8b-f2f9-48b4-bff5-70c7f49a5b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47def4bb-3ed3-481d-865d-0911d2d9f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_A_Greenpeace_aktivistai_felmasztak_a_Gellerthegyi_Szabadsagszoborra_hogy_a_legszennyezettseg_ellen_tiltakozzanak","timestamp":"2019. február. 26. 08:54","title":"A Szabadság-szoborra feszített molinóval tiltakozik a Greenpeace a légszennyezettség ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre inthető, ami a zúgó városi élet során kimondottan hasznos funkció.","shortLead":"A Panasonic frankfurti eseményére is magával vitte egyik érdekes fejhallgatóját. A HD605N egyetlen mozdulattal csendre...","id":"20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=acca4ffa-57be-42b2-9764-9601e54e1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aaa7bec-8e73-4013-b523-161145446f03","keywords":null,"link":"/tudomany/20190224_panasonic_convention_2019_panasonic_hd605n_zajszuros_fejhallgato","timestamp":"2019. február. 24. 16:03","title":"Sokszor praktikus: ez a fejhallgató automatikusan lenémul, ha hirtelen a füléhez kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"De az áldozatokat képviselő szervezetek szerint kevés konkrét lépést foganatosítottak a konferencián. ","shortLead":"De az áldozatokat képviselő szervezetek szerint kevés konkrét lépést foganatosítottak a konferencián. ","id":"20190224_Ferenc_papa_ismet_a_papi_pedofilia_elitelesere_szolitott_fel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b781e72-8e65-4a8b-aa90-fc726c8f6977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"768fae94-38f6-4f32-9761-64be7b56bdb6","keywords":null,"link":"/vilag/20190224_Ferenc_papa_ismet_a_papi_pedofilia_elitelesere_szolitott_fel","timestamp":"2019. február. 24. 13:42","title":"Ferenc pápa ismét a papi pedofília elítélésére szólított fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ec1e1d-2e32-416d-82b9-5f911af26e1a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A high-tech a személyautók piacát követően a teherszállításban is kezd felbukkanni. Mutatjuk, hogy milyen a hagyományos külső visszapillantó tükör nélküli új Actros.","shortLead":"A high-tech a személyautók piacát követően a teherszállításban is kezd felbukkanni. Mutatjuk, hogy milyen a hagyományos...","id":"20190226_40_tonnas_kozuti_urhajo_csupakijelzos_uj_mercedes_kamionba_pattantunk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c1ec1e1d-2e32-416d-82b9-5f911af26e1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c051b6af-b181-49d6-9005-e5ed60497b19","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_40_tonnas_kozuti_urhajo_csupakijelzos_uj_mercedes_kamionba_pattantunk","timestamp":"2019. február. 26. 11:21","title":"40 tonnás közúti űrhajó: csupakijelzős új Mercedes kamionba pattantunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]