[{"available":true,"c_guid":"dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","shortLead":"Azért sem neki, sem az Oscar-szobrának nem esett komoly baja.","id":"20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc83a3f3-f0fc-41f1-abbc-23476e25b44f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8666a660-2178-4c8f-b932-05891a7339c0","keywords":null,"link":"/elet/20190225_Rami_Malek_akkorat_esett_az_Oscar_szinpadarol_hogy_a_mentoknek_kellett_ellatniuk","timestamp":"2019. február. 25. 10:30","title":"Rami Malek akkorát esett az Oscar színpadáról, hogy a mentőknek kellett ellátniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5145cb78-ef79-4cec-8884-a65fda5a272d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tanulság: egy poén akkor üt, ha meg is értjük.","shortLead":"Tanulság: egy poén akkor üt, ha meg is értjük.","id":"20190226_Senki_nem_tudta_ugy_szettrollkodni_az_Oscargalat_mint_Trevor_Noah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5145cb78-ef79-4cec-8884-a65fda5a272d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b944e00e-46a7-4e83-8c23-519cdd512d6a","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Senki_nem_tudta_ugy_szettrollkodni_az_Oscargalat_mint_Trevor_Noah","timestamp":"2019. február. 26. 08:42","title":"Senki nem tudta úgy széttrollkodni az Oscar-gálát, mint Trevor Noah","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit két órán belül elfogták. ","shortLead":"A férfit két órán belül elfogták. ","id":"20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac92027-484a-4159-890a-631c50bffe64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca05d632-bc66-49da-8e1b-500969e4f785","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_kajarpec_gyor_moson_sopron_megye_gyilkossag_elfogas_gyanusitott","timestamp":"2019. február. 25. 17:56","title":"Elfogták a kajárpéci gyilkosság gyanúsítottját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is elhangzott. ","shortLead":"Ezt jelentette be Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője. Az információ már tavaly ősszel is...","id":"20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a02196e2-2a03-4cb1-bc25-cf377d887f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56b2dcec-f19f-4b20-9d09-7ca103b9dca5","keywords":null,"link":"/itthon/20190225_Csokkentek_a_varolistak_mar_csak_28_ezren_vannak_rajta","timestamp":"2019. február. 25. 12:22","title":"Rövidültek a várólisták, már csak 28 ezren vannak rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021","c_author":"Eörsi Mátyás","category":"velemeny","description":"Egy régi emlék.","shortLead":"Egy régi emlék.","id":"20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4870574a-7f1e-410e-925a-7c31f99d2021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19d9d25-298a-4472-a4dc-98659e9f9cc2","keywords":null,"link":"/velemeny/20190225_Mikent_zarnak_ki_egy_partot_a_nemzetkozi_partcsaladjabol","timestamp":"2019. február. 25. 13:51","title":"Miként zárnak ki egy pártot a nemzetközi pártcsaládjából? Kérdezzék Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza. Az újonnan azonosított égitest 140-szer távolabb van a Naptól, mint a Föld, és ha felfedezését hivatalosan megerősítik, ez lesz a Naprendszer legtávolabbi ismert objektuma.","shortLead":"A Naprendszer eddigi legtávolabbi objektumára bukkant az amerikai űrkutatási hivatal, a NASA egyik csillagásza...","id":"20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6a7f134-294b-4b8e-9006-6bc78739ba7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2bf4356-6d70-4b5b-aff7-74f0cd71fb7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190225_naprendszer_legtavolabbi_objektum_csillagasz_nasa_torpebolygo","timestamp":"2019. február. 25. 18:03","title":"Izgalmas NASA-felfedezés: megtalálták a Naprendszer legtávolabbi objektumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d7e73d-e91f-475d-9ca7-e6ec1d87cf70","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan Autopilot is kéne, ami a többieket védi meg egy hasonló autóstól. ","shortLead":"Olyan Autopilot is kéne, ami a többieket védi meg egy hasonló autóstól. ","id":"20190225_autos_video_tesla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=90d7e73d-e91f-475d-9ca7-e6ec1d87cf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f465090e-2cc2-4fb1-a4b0-c692fd4af2c4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190225_autos_video_tesla","timestamp":"2019. február. 26. 04:04","title":"200 felett robog át a piroson a teslás, ez ellen mi védhet meg? – Videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vasárnap délután 2 órától tartotta zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben a budapesti Hegyalja úton. Hadházy az eseményen azt mondta: lejt a pálya, és még a kaput is bedeszkázták, de nekünk ezen a pályán kell nyernünk. Márki-Zay szerint az összefogás legyőzi a korrupciót, és megcsinálható az országosan, ami Hódmezővásárhelyen sikerült.","shortLead":"Vasárnap délután 2 órától tartotta zászlóbontó rendezvényét a Mindenki Magyarországa Mozgalom a Bara Hotelben...","id":"20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db8565e-0969-492a-a3b8-8b5e29cb0561&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb968c47-b9e0-4a9b-a1a5-d154e466a0ed","keywords":null,"link":"/itthon/20190224_Indul_MarkiZay_es_Hadhazy_kozos_ellenzeki_mozgalma__elo","timestamp":"2019. február. 24. 14:09","title":"Márki-Zay: A pártállam vezetői magánrepülőn menekülnek el, ha ennek a rendszernek vége lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]