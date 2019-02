Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat bukott.","shortLead":"George Pell többek között a homoszexualitás elleni háborúval vívta ki a tekintélyét az egyházban. Most hatalmasat...","id":"20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b7fa925-2eeb-4d61-be40-70e269d939c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc8e1e1-0aa9-4bfa-a302-13815a3044e9","keywords":null,"link":"/elet/20190226_Nem_gyozott_harcolni_a_szex_ellen_a_biboros_akit_bunosnek_talaltak_pedofiliaban","timestamp":"2019. február. 26. 10:44","title":"Nem győzött harcolni a szex ellen a bíboros, akit bűnösnek találtak pedofíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és rendőrség kötelékeit.\r

\r

","shortLead":"Szombaton indult a dezertálási hullám, ekkor lezárták a határokat, de azóta is százak hagyták el a hadsereg és...","id":"20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fc4a1013-f01b-41c3-9dd7-865464bd0b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f26dacfb-f699-4ab6-bf3f-35870219efe2","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Venezuela_szazaval_dezertalnak_a_rendorok","timestamp":"2019. február. 26. 18:17","title":"Venezuela: százával dezertálnak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5428a7-69b8-423e-b55d-3c36197ea846","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Felmondási védelem illeti meg a reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállalót, de legfeljebb hat hónapig, és csak akkor, ha előre közli a munkáltatóval, hogy kezelést fog kapni. A bejelentéssel viszont komoly kockázatot vállal az alkalmazott.","shortLead":"Felmondási védelem illeti meg a reprodukciós eljárásban részt vevő munkavállalót, de legfeljebb hat hónapig, és csak...","id":"20190226_Akkor_sem_vedi_a_torveny_sokaig_ha_elore_bevallja_a_munkahelyen_hogy_lombikprogramban_vesz_reszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec5428a7-69b8-423e-b55d-3c36197ea846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b582647-2ed3-4c1e-88e6-57937598f70d","keywords":null,"link":"/kkv/20190226_Akkor_sem_vedi_a_torveny_sokaig_ha_elore_bevallja_a_munkahelyen_hogy_lombikprogramban_vesz_reszt","timestamp":"2019. február. 26. 10:22","title":"Akkor sem védi a törvény sokáig, ha előre bevallja a munkahelyén, hogy lombikprogramban vesz részt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c62de8e5-2c12-43fa-9ed9-b3761f2b4370","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Amennyiben valaki beszerez egy ilyen közlekedési eszközt, onnantól kezdve már szinte csak mosolyog a forgalmi dugókon.","shortLead":"Amennyiben valaki beszerez egy ilyen közlekedési eszközt, onnantól kezdve már szinte csak mosolyog a forgalmi dugókon.","id":"20190226_korbefotoztuk_az_embereket_szallito_jokora_dronokat_mwc","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c62de8e5-2c12-43fa-9ed9-b3761f2b4370&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24abc3b0-3b87-4a4e-96bc-e8b333dfa815","keywords":null,"link":"/cegauto/20190226_korbefotoztuk_az_embereket_szallito_jokora_dronokat_mwc","timestamp":"2019. február. 26. 13:21","title":"Körbefotóztuk az embereket szállító jókora új drónokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","shortLead":"A mohácsi férfi első fokon három évet kapott és a vezetéstől is eltiltották. ","id":"20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95e33c08-8d9b-4e70-b45c-4bb2ba2f3ced","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Bedrogozva_vezetett_balesetet_okozott_majd_a_mentotisztre_is_ratamadt","timestamp":"2019. február. 27. 10:45","title":"Bedrogozva vezetett, balesetet okozott, majd a mentőtisztre is rátámadt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szolgálaton kívül vezetett, de mégiscsak részegen.","shortLead":"Szolgálaton kívül vezetett, de mégiscsak részegen.","id":"20190226_Eliteltek_egy_ittasan_vezeto_volt_rendort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82c30a0e-37ee-445c-865c-84fd3d2b89f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_Eliteltek_egy_ittasan_vezeto_volt_rendort","timestamp":"2019. február. 26. 14:09","title":"Elítéltek egy ittasan vezető volt rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegedűs Lorántné várhatóan március végéig marad a parlamentben. ","shortLead":"Hegedűs Lorántné várhatóan március végéig marad a parlamentben. ","id":"20190227_A_parlamentet_is_otthagyja_a_Jobbikbol_kilepett_kepviselo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9442cdc6-a761-41e4-8e07-bc51ce40e05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76c4faf9-82cc-47c9-8f77-905aa308a2e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_parlamentet_is_otthagyja_a_Jobbikbol_kilepett_kepviselo","timestamp":"2019. február. 27. 09:59","title":"A parlamentet is otthagyja a Jobbikból kilépett képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti Oscar-gálán. A legjobb adaptált forgatókönyv díját elnyerő rendező ugyanis a 2020-as amerikai elnökválasztásról is szót ejtett.","shortLead":"Az amerikai elnök a személye ellen irányuló megnyilvánulásként értelmezte Spike Lee köszönőbeszédét az esti...","id":"20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d21abe59-6d63-41a3-97a6-b122aff89c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c70d2de-7556-4ceb-b0fe-2dc7c7ea7edd","keywords":null,"link":"/vilag/20190225_donald_trump_spike_lee_rasszizmus_oscar_gala_beszed","timestamp":"2019. február. 25. 18:48","title":"Trump szerint Spike Lee rasszista volt vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]