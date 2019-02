Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs D. Géza, Vecsei H. Miklós és Rába Roland által fémjelzett produkcióba fektethetünk be.\r

\r

","shortLead":"Újszerű kultúrafinanszírozási modellt dolgozott ki a TRIP, amellyel először egy Závada Péter, Láng Annamária, Hegedűs...","id":"20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83688ebe-e23d-4987-af9d-f54e2c350026&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c82080-6bc9-4caa-b87c-7524ebacac5c","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_Szinhazi_eloadast_vasarolhatunk","timestamp":"2019. február. 27. 14:37","title":"Színházi előadást vásárolhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","shortLead":"A kolumbiai énekesnőnek június 12-én kell megjelennie a bíróság előtt a katalóniai Esplugues de Llobregatban. ","id":"20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e011453a-acee-4f6b-b9c6-8e92ddd5ee28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577ebf9c-d9e2-4a01-bc38-b0e3bdff85e9","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_shakira_enekesno_adocsalas_idezes_birosag","timestamp":"2019. február. 26. 18:10","title":"Bíróság elé idézték az adócsalással vádolt Shakirát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hanoiban találkozik ma az amerikai elnök és az észak-koreai vezető. ","shortLead":"Hanoiban találkozik ma az amerikai elnök és az észak-koreai vezető. ","id":"20190227_Trump_Kim_Dzsongun_a_baratom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f787f73f-b304-4fba-b74f-83cfbe680c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e15f14c6-e6d0-4c49-8ba0-f2990a71df38","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Trump_Kim_Dzsongun_a_baratom","timestamp":"2019. február. 27. 07:06","title":"Trump: Kim Dzsong Un a barátom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért közel 1 millió forintot kell majd fizetni. Persze nem az átlagfelhasználókra szabták.","shortLead":"A Microsoft a barcelonai Mobile World Congressen mutatta be a csodaszemüvegének második generációs változatát, amiért...","id":"20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1736a34-7b57-41eb-a1f8-b95591b57d3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5f88fdb-c7c4-42a3-9f0f-b3687df14851","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_microsoft_hololens_2_bemutato_kiterjesztett_valosag","timestamp":"2019. február. 26. 19:03","title":"980 ezer forintért itt a Microsoft új csodaszemüvege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tragikus vadászbaleset történt a somogyi település melletti erdőben.","shortLead":"Tragikus vadászbaleset történt a somogyi település melletti erdőben.","id":"20190226_szolad_vadaszbaleset_lelotte_tarsat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=732e6487-2047-4909-9b19-602b2e1abedb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d1b8334-848b-4bef-8b5e-94dc4571faf2","keywords":null,"link":"/itthon/20190226_szolad_vadaszbaleset_lelotte_tarsat","timestamp":"2019. február. 26. 18:30","title":"Lelőtte társát egy vadász Szóládon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240","c_author":"Z. B.","category":"kkv","description":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz vezetésével egyet gyúrnak, áll a minisztérium közleményében.","shortLead":"A 24 Volán-társaságot 7 közlekedési központtá alakították át 2012 és 2015 között, most a 7 szervezetből a Volánbusz...","id":"20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c31b227d-aeaf-4ca5-a67f-297c4fd00240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ea626c-342b-49d6-b0a7-afa1f2004244","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Ujra_atszervezik_a_Volantarsasagokat_egy_ceget_szeretnenek","timestamp":"2019. február. 28. 13:02","title":"Újra átszervezik a Volán-társaságokat, egy céget szeretnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","shortLead":"Nem sokkal a Xiaomi Mi 9 bejelentése után már szét is szedték a telefont, feltárva, mit is rejt a csúcskészülék belseje.","id":"20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b81ba4d-eb10-41de-b20b-9d0556f9728d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79cf4cdf-3550-43ca-987a-5d73d7192b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_xiaomi_mi_9_szetszedve_alkatreszei","timestamp":"2019. február. 28. 11:03","title":"Ezt rejti a belseje: szétszedték a legújabb Xiaomi-csúcstelefont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Ez arra utal, hogy Nicolás Maduro hivatalban lévő elnök kétségbeesetten próbál kemény valutájához jutni.","shortLead":"Ellenzéki képviselők és kormányzati tisztviselők állítják, hogy ez történt a múlt héten. Ez arra utal, hogy Nicolás...","id":"20190228_venezuela_nicolas_maduro_arany_aranytartalek_kemeny_valuta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9eab20a3-a39a-4f31-a2cb-9a9cbb36b890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b14a31b7-f993-485d-99ea-e82fd24353bd","keywords":null,"link":"/vilag/20190228_venezuela_nicolas_maduro_arany_aranytartalek_kemeny_valuta","timestamp":"2019. február. 28. 06:17","title":"Nyolc tonna aranyat vihettek el a venezuelai központi bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]