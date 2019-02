Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fe4bc42-4db2-499f-855c-b80dd6ed2dc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hónapokon belül mindenki számára elérhető 5G-s hálózatok előszobájának tekinthető ipari hálózatot épít ki Magyarországon és a régióban elsőként a Magyar Telekom a BorgWarner turbófeltöltő-gyártó üzletágának oroszlányi telephelyén.","shortLead":"A hónapokon belül mindenki számára elérhető 5G-s hálózatok előszobájának tekinthető ipari hálózatot épít ki...","id":"20190226_magyar_telekom_borgwarner_campus_network","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fe4bc42-4db2-499f-855c-b80dd6ed2dc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db16389f-e702-4ee7-9365-574b71b1144d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_magyar_telekom_borgwarner_campus_network","timestamp":"2019. február. 26. 18:03","title":"Magyarországi kísérlet: felturbóz egy turbófeltöltő-gyárat a Telekom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Brexit elhalasztása is szóba jöhet, ha nem fogadják el a képviselők az EU-val kötött megegyezést.","shortLead":"A Brexit elhalasztása is szóba jöhet, ha nem fogadják el a képviselők az EU-val kötött megegyezést.","id":"20190226_May_bejelentette_a_Brexit_elhalasztasarol_is_szavazhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ec8270b-a138-44c5-b03b-cc14aa0bf7cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cf8c67f-a0f6-4b85-8e2a-e64ea9bf5921","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190226_May_bejelentette_a_Brexit_elhalasztasarol_is_szavazhatnak","timestamp":"2019. február. 26. 13:49","title":"May bejelentette: A Brexit elhalasztásáról is szavazhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df0a4780-ed81-4178-96b0-6bcac7db03ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén is fotósok és videósok tucatja vándorolt a Yosemite Nemzeti Parkba, hogy megörökítsék a mindössze 10 percig tartó látványosságot, a tűzzuhatagot. ","shortLead":"Idén is fotósok és videósok tucatja vándorolt a Yosemite Nemzeti Parkba, hogy megörökítsék a mindössze 10 percig tartó...","id":"20190227_yosemite_nemzeti_park_tuzzuhatag_vizeses","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df0a4780-ed81-4178-96b0-6bcac7db03ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b37fb9-a18e-4098-8ae0-f1b2abc9d782","keywords":null,"link":"/tudomany/20190227_yosemite_nemzeti_park_tuzzuhatag_vizeses","timestamp":"2019. február. 27. 20:03","title":"Ismét tűzzuhataggá változott a Yosemite-vízesés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0590dba7-7822-4a7f-823c-8c408958b1c9","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Két csoportos karambol történt Bagnál, összesen hét autó csattant.","shortLead":"Két csoportos karambol történt Bagnál, összesen hét autó csattant.","id":"20190227_Het_ember_serult_meg_ket_balesetben_az_M3on","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0590dba7-7822-4a7f-823c-8c408958b1c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9804bd4-fb02-42d6-9ccd-94b4d90230b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190227_Het_ember_serult_meg_ket_balesetben_az_M3on","timestamp":"2019. február. 27. 16:41","title":"Hét ember sérült meg két balesetben az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76891eec-2d99-4e34-a922-9fb429421e22","c_author":"Invitech","category":"brandchannel","description":"Teljesen mindegy, hogy egy vállalat milyen területen működik, ha nem képes azt nyújtani vásárlóinak, ügyfeleinek, amit ők elvárnak. Az ügyfélélmény korábban csak elvont fogalomként létezett, ma viszont már külön szakma alakult köré, amelynek célja, hogy a kliensek igényeit a lehető legjobban kiszolgálja, ezzel segítve sikerre a céget. ","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy egy vállalat milyen területen működik, ha nem képes azt nyújtani vásárlóinak, ügyfeleinek, amit...","id":"invitech_20190211_Ugyfelelmeny_nelkul_nincs_siker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=76891eec-2d99-4e34-a922-9fb429421e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720e8c4-f461-4b40-ae01-03b3a73a00fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/invitech_20190211_Ugyfelelmeny_nelkul_nincs_siker","timestamp":"2019. február. 27. 07:30","title":"Apróságokon múlik a cégek sikere, avagy miért került tükör a liftek mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Invitech","c_partnerlogo":"7553f5fc-dae7-4f2b-99ee-c6a8d20171e9","c_partnertag":"invitech"},{"available":true,"c_guid":"4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS rangsorában.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok tárgyból is ezt a helyezést érték el; négy tudományterületen szerepelnek az első 100 között a QS...","id":"20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e5e93d1-cf8d-417e-82ee-9fb31e98a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98c78e98-329a-4d4d-8315-d114d4a54a0a","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_CEUn_van_a_vilag_legjobb_41_legjobb_politikatudomanyi_kepzese","timestamp":"2019. február. 27. 05:00","title":"A CEU-n van a világ 41. legjobb politikatudományi képzése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89fa641-b64c-44e6-92ab-cda6e27bd404","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Állandóan össze akarnak mosni különböző kultúrákat, a zenében éppúgy, mint minden más területen, és ez rendkívül káros folyamat – véli Szűcs Gábor, azaz Little G Weevil, aki közel másfél évtizede ment ki Amerikába kedvenc zenéjéről tanulni. Kiadott hat albumot, megnyerte a legrangosabb blues versenyeket, családot alapított, aztán elvált. Bár időnként hazalátogatott – például mentorkodni öt éve az X-Faktorba –, jó darabig úgy tűnt, végleg kint marad. Egyre növekvő honvágya végül hazahúzta. Interjú.","shortLead":"Állandóan össze akarnak mosni különböző kultúrákat, a zenében éppúgy, mint minden más területen, és ez rendkívül káros...","id":"20190226_Igy_az_egesz_vilag_egy_hatalmas_McDonalds_lesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c89fa641-b64c-44e6-92ab-cda6e27bd404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60de8e9d-77ee-4b36-bfb3-116ec140958e","keywords":null,"link":"/kultura/20190226_Igy_az_egesz_vilag_egy_hatalmas_McDonalds_lesz","timestamp":"2019. február. 26. 20:30","title":"„Így az egész világ egy nagy McDonald's lesz”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) tizenhat, a beregsurányi magyar–ukrán határállomáson szolgáló pénzügyőrt.","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette miatt gyanúsítottként hallgatott ki és vett őrizetbe a Központi Nyomozó...","id":"20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d370b23a-ade5-4139-902d-635558dc908f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b65c0cf-c756-40d4-b0a6-7676a63c37c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_korrupcio_penzugyor_magyar_ukran_hatar_nyomozas_gyanusitott_beregsurny","timestamp":"2019. február. 27. 12:53","title":"A TEK-et is kihívták a korrupt pénzügyőrökhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]