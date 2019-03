Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép eredményt. ","shortLead":"A Quacquarelli Symonds (QS) frissen publikált szakterületi rangsorán az egyetem gyógyszerészeti képzése ért el szép...","id":"20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b49d35-6ed0-4ad5-9d01-02155a497afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e3272fc-84f7-41d3-bfea-b2976ffb3aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_A_vilag_200_legjobb_egyeteme_kozott_van_a_Semmelweis","timestamp":"2019. február. 27. 16:40","title":"A világ 200 legjobb egyeteme között van a Semmelweis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán Viktor politikája, ezért több néppárti képviselővel együtt még múlt pénteken kezdeményezték a Fidesz kizárását az EPP-ből. ","shortLead":"A svéd Mérsékelt Párt EP-képviselője, Gunnar Hökmark szerint nem csak őket, a Néppárt minden tagját aggasztja Orbán...","id":"20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f80b9d-cf74-4b1c-8f0b-ac45022696ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b787ef40-0c84-4f4f-b09b-4dedb12c83f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orban_Magyarorszagnak_is_art__a_svedek_szerint_a_Fidesznek_nincs_helye_a_Neppartban","timestamp":"2019. február. 27. 14:09","title":"\"Orbán Magyarországnak is árt\" – a svédek szerint a Fidesznek nincs helye a Néppártban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","shortLead":"Majdnem ötödével csökkent az autógyártás Nagy-Britanniában egy év alatt.","id":"20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3a43e1a-3aaa-4011-bc91-8a1508fc78bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0925213-4c55-4571-ac7a-108df6ffdba4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190228_Oriasi_bukott_a_brit_autoipar_pedig_a_Brexit_meg_csak_most_jon","timestamp":"2019. február. 28. 15:13","title":"Óriásit bukott a brit autóipar, pedig a Brexit még csak most jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli a béreket bruttó 210 ezerre, ahogy a dolgozók szeretnék, ez várható. ","shortLead":"Legalábbis ha megalakul a sztrájkbizottság csütörtökön, és nem lesz megállapodás. De mivel az áruház nem emeli...","id":"20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5a9c178-251a-4cc6-a667-69dfe806b10f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"126863b9-7cda-4749-8fb6-9ed203cf4410","keywords":null,"link":"/kkv/20190228_Sztrajkbizottsag_alakulhat_a_Metro_aruhaznal","timestamp":"2019. február. 28. 08:12","title":"Sztrájk jöhet a Metro áruháznál is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy héttel a bemutató után már \"lecsupaszították\" a Samsung idei csúcsmobiljait. Jó hír, hogy a kijelző cseréje egyszerűnek tűnik.","shortLead":"Egy héttel a bemutató után már \"lecsupaszították\" a Samsung idei csúcsmobiljait. Jó hír, hogy a kijelző cseréje...","id":"20190228_samsung_galaxy_s10_plus_teardown_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46ba214e-76cd-48df-8631-b55d19d28bec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031746eb-2f3e-464a-992b-bd272d675fcb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190228_samsung_galaxy_s10_plus_teardown_video","timestamp":"2019. február. 28. 14:03","title":"Szétszedték a Galaxy S10+-t, ezt találták benne – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6c4b127-055f-4236-b2f8-ae0699ec03c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekesnő szerint a közösségi média az internet pöcegödre.","shortLead":"Az énekesnő szerint a közösségi média az internet pöcegödre.","id":"20190228_Lady_Gaga_elarulta_mi_tortent_Bradley_Cooper_es_kozte_az_Oscargalan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6c4b127-055f-4236-b2f8-ae0699ec03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db34bc7e-5bda-4d16-82b2-33a59ed1a258","keywords":null,"link":"/kultura/20190228_Lady_Gaga_elarulta_mi_tortent_Bradley_Cooper_es_kozte_az_Oscargalan","timestamp":"2019. február. 28. 14:04","title":"Lady Gaga elárulta, mi történt Bradley Cooper és közte az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd Magyarországért Párt esetében ugyanakkor továbbra is érvényben van az intézkedés.","shortLead":"Visszavonta a Momentum Mozgalom költségvetési támogatásának felfüggesztését az Állami Számvevőszék. A Párbeszéd...","id":"20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b39003d0-7ce8-4762-acb2-c5784875e3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c957340-bdf6-4aff-acc8-2a77b4fed017","keywords":null,"link":"/itthon/20190228_Allami_Szamvevoszek_Ujra_kaphat_penzt_a_Momentum","timestamp":"2019. február. 28. 14:48","title":"Állami Számvevőszék: Újra kaphat pénzt a Momentum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Tíz százalékkal nőtt a csoport bevétele tavaly - derül ki az éves beszámolóból.","shortLead":"Tíz százalékkal nőtt a csoport bevétele tavaly - derül ki az éves beszámolóból.","id":"20190301_otp_eves_jelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7fac4d-3b95-4eb2-bfd0-def5635daec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e000e2a5-f6e7-448c-93be-6f8771dc5b46","keywords":null,"link":"/kkv/20190301_otp_eves_jelentes","timestamp":"2019. március. 01. 05:00","title":"Elképesztő eredmény az OTP-től: egymilliárd euró a bank éves nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]