[{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","shortLead":"Úgy, hogy közben a termelékenységük is nő.","id":"20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddcea970-2924-4037-a937-dfadb537fe7f","keywords":null,"link":"/kkv/20190303_Itt_a_recept_hogyan_tudnak_a_vallalkozasok_sporolni","timestamp":"2019. március. 03. 11:18","title":"Itt a recept, hogyan tudnak a vállalkozások spórolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ciprusi iratai lejártak, de az ottani külügyminisztérium nem reagált a kérelmére és nem látták el érvényes papírokkal. ","shortLead":"Ciprusi iratai lejártak, de az ottani külügyminisztérium nem reagált a kérelmére és nem látták el érvényes papírokkal. ","id":"20190302_Nem_tudja_elhagyni_Magyarorszagot_Ahmed_H","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a355d8c0-9281-4ee7-8a38-d20c2250fcf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193cab75-2fdf-4e12-b109-01b46233bff5","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Nem_tudja_elhagyni_Magyarorszagot_Ahmed_H","timestamp":"2019. március. 02. 08:43","title":"Nem tudja elhagyni Magyarországot Ahmed H.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851737bb-16c7-48f8-ba17-22fc6f031597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Washington támogatta szíriai erők szorosabbra vonták az ostromgyűrűt az Iszlám Állam utolsó szíriai zárványa körül az iraki határ közelében, és vasárnap döntő ütközetre készülnek a dzsihadisták ellen - mondta el egy katonai szóvivő.\r

\r

","shortLead":"A Washington támogatta szíriai erők szorosabbra vonták az ostromgyűrűt az Iszlám Állam utolsó szíriai zárványa körül...","id":"20190303_Donto_csatara_keszulnek_az_Iszlam_Allam_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=851737bb-16c7-48f8-ba17-22fc6f031597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b6d7d0-6867-44c9-8ab1-f0333487fc95","keywords":null,"link":"/vilag/20190303_Donto_csatara_keszulnek_az_Iszlam_Allam_ellen","timestamp":"2019. március. 03. 10:37","title":"Döntő csatára készülnek az Iszlám Állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cacceb51-b420-4c05-b1a2-8fde91f14218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak okostelefonokat gyárt a Nokia (mögött álló HMD Global), hanem hagyományos mobilokat is. Ezek felhasználói is éppen ugyanúgy szeretnének időnként ránézni a Facebookon a hírfolyamra, a messengeres üzeneteikre és weboldalakat megnyitni. A barcelonai Mobile World Congress szakkiállításon leleplezett Nokia 210 ezekre képes.","shortLead":"Nem csak okostelefonokat gyárt a Nokia (mögött álló HMD Global), hanem hagyományos mobilokat is. Ezek felhasználói is...","id":"20190302_nokia_210_telefon_facebook_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cacceb51-b420-4c05-b1a2-8fde91f14218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cdbd11-9011-4e4b-a3ba-38c3a4dbed8a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190302_nokia_210_telefon_facebook_bongeszo","timestamp":"2019. március. 02. 08:03","title":"13 ezer forintért jön olyan Nokia telefon, amin netezni és facebookozni is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen lehetne bevezetni.\r

","shortLead":"Az EPP csúcsjelöltje mérlegelné olyan szankciók létrehozását, amelyeket az EU alapelveit megsértő tagállamok ellen...","id":"20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e234bedc-b9a0-4b7a-94a5-2f5bb08dcae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd3d19a-9144-4b91-8194-482f5007460d","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Manfred_Weber_Nagyon_bonyolult_a_Fidesz_es_a_Neppart_viszonya","timestamp":"2019. március. 02. 13:46","title":"Manfred Weber: Nagyon bonyolult a Fidesz és a Néppárt viszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal ezelőtt. A növekvő hőmérséklettel együtt a vándorlási időtartam is megnövekedett.","shortLead":"A Helsinki Egyetem kutatói szerint a költözőmadarak átlagosan egy héttel korábban térnek vissza, mint fél évszázaddal...","id":"20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a500043-ec94-4905-afa0-ceb3cff2d6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd47dcf6-d80f-4f33-93c4-c9c9756ed67b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_klimavaltozas_koltozomadarak_visszaterese","timestamp":"2019. március. 04. 00:03","title":"Hamarabb térnek haza a gólyák, és ez nagyobb baj, mint gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek sincs semmi akadálya.","shortLead":"Ebbe a nem éppen tegnap legyártott bajor autóba rengeteg csomagot be lehet pakolni, és adott esetben akár a driftnek...","id":"20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3603d56a-d3ab-4d20-b0e9-26769a710465&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"285b3097-7949-4372-8fb6-13b7319fe142","keywords":null,"link":"/cegauto/20190302_nem_veletlenul_horror_draga_ez_a_25_eves_erdi_bmw_m5_kombi","timestamp":"2019. március. 02. 06:41","title":"Nem véletlenül horror drága ez a 25 éves érdi BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2881eeaa-f52a-40f5-ada8-9986f20a900b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80e35588-bff0-40e5-883e-dffc6b681a48","keywords":null,"link":"/itthon/20190302_Marabu_FekNyuz_Magyar_remmesek","timestamp":"2019. március. 02. 10:15","title":"Marabu FékNyúz: Magyar rémmesék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]