Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","shortLead":"A gyártó kérésére vonják ki a forgalomból.","id":"20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b506271-57a6-459d-8032-d8d5698ce03e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9810c185-9984-44ff-bf1a-6f6ba30311d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181219_tej_tolle_visszahivas_tolnatej_spar","timestamp":"2018. december. 19. 21:14","title":"Ezt a tejet ne igya meg, visszahívja a Spar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot épített – mondta a külügyi államtitkár.","shortLead":"Magyarország a háborús konfliktusok sújtotta térségben több ezer családon segített, iskolát, kórházat, templomot...","id":"20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=999b8bea-b722-4d66-a3d0-0d195cae2773&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a78a35-fee1-4d91-b5bb-f513609a21e8","keywords":null,"link":"/vilag/20181220_Magyaramerikai_megallapodas_az_uldozott_keresztenyek_vedelmerol","timestamp":"2018. december. 20. 08:52","title":"Magyar-amerikai megállapodás az üldözött keresztények védelméről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd8ac65-76ea-419e-9a51-cfab65874617","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Így néz ki az ő szemszögükből egy életmentés.","shortLead":"Így néz ki az ő szemszögükből egy életmentés.","id":"20181220_Testkamera_rogzitette_ahogy_rendorok_kihuznak_egy_embert_a_langolo_autobol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bd8ac65-76ea-419e-9a51-cfab65874617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c202268-10e6-4610-ae9c-1b325ab14b79","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_Testkamera_rogzitette_ahogy_rendorok_kihuznak_egy_embert_a_langolo_autobol__video","timestamp":"2018. december. 20. 19:22","title":"Testkamera rögzítette, ahogy rendőrök kihúznak egy embert a lángoló autóból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A HVG megbízásából készült Medián-felmérés alapján a 12-18 éves magyar fiataloknak a fele reálisnak látja, hogy húsz év múlva külföldön fog munkát vállalni. ","shortLead":"A HVG megbízásából készült Medián-felmérés alapján a 12-18 éves magyar fiataloknak a fele reálisnak látja, hogy húsz év...","id":"20181221_A_magyar_tiniknek_a_fele_gondolja_azt_hogy_felnottkent_tartosan_kulfoldon_fog_dolgozni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39f946b9-1602-4a19-8e42-49395474b652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e50ad3d-4c28-4648-bb22-dc7dbce09336","keywords":null,"link":"/elet/20181221_A_magyar_tiniknek_a_fele_gondolja_azt_hogy_felnottkent_tartosan_kulfoldon_fog_dolgozni","timestamp":"2018. december. 21. 16:17","title":"A magyar tinik közel fele gondolja azt, hogy később külföldön fog dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","shortLead":"Nem mindenki élhet a napfényes Kaliforniában, ahonnan a kocsi származik. ","id":"20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04870639-fcf3-4291-8f7c-9876e62c2015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a1aa76-afe9-466b-b141-a84377341b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20181219_Kicsit_oda_kell_verni_a_Teslakilincsre_a_hidegben__video","timestamp":"2018. december. 19. 17:54","title":"Kicsit oda kell verni a Tesla-kilincsre a hidegben? – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b","c_author":"Mérő László","category":"tudomany","description":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","shortLead":"Ha valaki, ő aztán a saját bőrén érezhette, hogy a nagy világon e kívül is van számára hely.","id":"20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73272488-79d4-4fd0-9e33-74ec672fe98b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82fa396d-a19c-4c9b-876c-35ff55127ba6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181220_Mero_Laszlo_Tisztelet_Lovasz_Laszlonak","timestamp":"2018. december. 20. 14:45","title":"Mérő László: Tisztelet Lovász Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most úgy tűnik, van, aki már használ is egy Galaxy S10-et.","shortLead":"Bár még messze a barcelonai MWC, ahol várhatóan bemutatja a Samsung a Galaxy S sorozat következő generációját, most...","id":"20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=413618d6-b1d7-46da-9c18-b421f31f300a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a76571-ac28-4d08-85c9-02284974d9c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_samsung_galaxy_s10_keszulek_lefotozasa_del_koreaban","timestamp":"2018. december. 21. 13:03","title":"Lefotózták: valaki már használja a Galaxy S10-et?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","shortLead":"Bár még papíron is albérletként említjük a kiadó ingatlant, annak tiszta formája alig létezik Magyarországon.","id":"20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c52c84e-88b8-463e-bca6-4c56ce0a4a96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f042f6b3-735c-47f8-a55c-ac0290033e69","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181220_Berlet_vagy_alberlet_Mindenki_rosszul_hasznalja_ezeket_a_fogalmakat","timestamp":"2018. december. 20. 13:10","title":"Bérlet vagy albérlet? Még a szerződésekben is teljes a fogalomzavar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]