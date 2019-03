Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","shortLead":"Hétfőn folytatja ülését az Országgyűlés.","id":"20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cf13485-5126-4523-a28b-2b3d9f899ec2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"187043fe-8e24-4ae4-889b-b64628d965dd","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tizenot_ellenzeki_kepviselo_fizeteset_csokkentheti_a_Fidesz","timestamp":"2019. március. 04. 08:00","title":"Tizenöt ellenzéki képviselő fizetését csökkentheti a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt görög tagpártja is levelet küldött Joseph Daul néppárti elnöknek.","shortLead":"Az Európai Néppárt görög tagpártja is levelet küldött Joseph Daul néppárti elnöknek.","id":"20190304_Megerkezett_a_hivatalos_level_a_Neppart_elnokehez_zarja_ki_a_Fideszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8b4f35b-314d-449c-918c-13895f99b1ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cf28d7-65e1-415c-8686-cd4761b61cdc","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Megerkezett_a_hivatalos_level_a_Neppart_elnokehez_zarja_ki_a_Fideszt","timestamp":"2019. március. 04. 10:59","title":"Megérkezett a kilencedik levél a Néppárt elnökéhez, zárják ki a Fideszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási szabályokat. Az egyik eseményen többek közt breaktáncosok, görkorcsolyások és más, városi sportok képviselői lépnek fel, de a 2022-es kézi-Eb is érintett. A közbeszerzéseket gyorsan, meghívásos résztvevőkkel kell lezavarni, és akkor is megköthető a szerződés, ha egy meghívott ajánlattevő szabálytalanságot vett észre.","shortLead":"Vasárnap este nyújtottak be három eseményhez kapcsolódóan különlegesen gyors közbeszerzést lehetővé tevő eljárási...","id":"20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb49c90d-7e7d-4f56-b7ec-b900907190cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da124165-4248-4a1f-812d-ba2671383060","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190304_Strategiai_jelentosegu_breaktanc__a_kormany_kulonleges_kozbeszerzesi_szabalyokat_hozott","timestamp":"2019. március. 04. 13:16","title":"Stratégiai jelentőségű breaktánc – a kormány különleges közbeszerzési szabályokat hozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak a választók kevesebb mint egyharmada ment el Tolnán az időközi választásra, de köztük hengerelt a Fidesz jelöltje.\r

\r

","shortLead":"Csak a választók kevesebb mint egyharmada ment el Tolnán az időközi választásra, de köztük hengerelt a Fidesz...","id":"20190304_Tolnan_a_fideszes_jelolt_nyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ecc832b-667b-45d3-b17a-89d64c4b768e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb27806e-8f7c-464e-9edb-ad1327d8405f","keywords":null,"link":"/itthon/20190304_Tolnan_a_fideszes_jelolt_nyert","timestamp":"2019. március. 04. 06:03","title":"Tolnán a fideszes jelölt nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben a Google által gründolt olcsó laptopoknak is konkurenciát állítanának így.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben...","id":"20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fa6c2-b889-4e36-a1ea-fa3c640c01a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. március. 05. 08:03","title":"Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc épületet kötnek össze egy gigantikus híddal.","shortLead":"Nyolc épületet kötnek össze egy gigantikus híddal.","id":"20190303_Hamarosan_atadjak_a_vilag_elso_vizszintes_felhokarcolojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf1066df-ea8a-4166-891c-face5b58a8f9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190303_Hamarosan_atadjak_a_vilag_elso_vizszintes_felhokarcolojat","timestamp":"2019. március. 03. 22:01","title":"Hamarosan átadják a világ első vízszintes felhőkarcolóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple jelenleg is vizsgálja, sért-e bármilyen törvényt/jogot a szaúdi kormány által fejlesztett Absher alkalmazás. A Google már kivizsgálta, ők arra jutottak, hogy nem. Pedig a tények másról árulkodnak.","shortLead":"Az Apple jelenleg is vizsgálja, sért-e bármilyen törvényt/jogot a szaúdi kormány által fejlesztett Absher alkalmazás...","id":"20190304_google_alkalmazas_absher_applikacio_szaud_arabia_nok_egyenjogusaga_nyomonkovetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0703c72-c254-4cdc-a65b-38dcb2f4fa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44f8e2d-c1ec-41d9-8069-d6dc242b9e48","keywords":null,"link":"/tudomany/20190304_google_alkalmazas_absher_applikacio_szaud_arabia_nok_egyenjogusaga_nyomonkovetes","timestamp":"2019. március. 04. 10:33","title":"A Google szerint teljesen rendben van, hogy nőket lehet nyomon követni egy alkalmazással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","shortLead":"Egy hatszázezres befektetésért százmilliókat kaszálhat. ","id":"20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af76c9bd-4083-48f2-89a5-25ca9379f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5427b1d0-e106-4212-950c-552dc4d55f17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190305_Gyerekei_cegeben_csinalt_szazmilliokat_ero_uzletet_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2019. március. 05. 06:50","title":"Gyerekei cégében csinált százmilliókat érő üzletet Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]