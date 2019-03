Ha van unalomig ismételt téma, akkor a zombik mindenképpen ebbe a kategóriába sorolhatók. Egyrészt a játékipar is bőven kitermelt magából ilyen programokat, másrészt ott vannak a hasonló történettel dolgozó filmek, sorozatok is, melyekből szintén nem egy készült az évek során. Ezért is kockázatos az amerikai Bend Studio vállalása, amely éppen az élőholtakat (párdon, ahogy ők nevezik, freakereket) igyekszik újból eladhatóvá tenni.

Szerencsére (vagy inkább szándékosan) némi csavar is van a dologban: a Days Gone címmel készülő munka ugyanis egy törvényen kívüli motoros banda egy tagját helyezi a középpontba (annak minden előnyével és hátrányával együtt), míg a játékosnak az a hálás feladat jut, hogy e marcona alak, Deacon St. John képében szálljon harcba a pusztuló világban. Hol motoron, hol gyalog, hol lopakodva, hol pedig menekülve. A kizárólag PS4-re érkező játék prágai bemutatóján ezt mind megtapasztaltuk. (A Sony ráadásul nem teketóriázott, Csehország erdős/fás mélyére vittek minket, hogy ezzel adjanak kóstolásnyi élményt a játékban is uralkodó környezetből.)

Veszélyes vadon

A Days Gone történetének megágyazó helyszín szintén nem fikció. Az amerikai Oregon vadregényes tájain kell kalandoznunk, melynek oka a Bend Studio székhelyéhez is kötődik: a cég szintén itt található, a készítők pedig úgy érezték, abból, amit a környezetről tudnak, hitelesebb világot képesek alkotni. Bár Oregonban soha nem jártunk, annak alapján, amit a játékban láttunk, elhisszük, hogy ott voltunk.

© SIE Bend Studio / PlayStation

Mindez főleg a jól kihasznált grafikai elemeknek köszönhető: a táj elég zöldnek, bokrosnak és erdősnek tűnik, hogy úgy érezzük, tényleg a vadont járjuk, de ha valakit ez sem tud kiszakítani a valóságból, akárcsak néhány órára, megteszik majd helyette a programban feltűnő medvék, szarvasok vagy épp farkasok, amelyek a területen folyamatosan vándorló freakerek mellett szintén az életünkre törnek.

A Days Gone legveszélyesebb pontját azonban persze nem az élővilág, hanem a már említett, zombiszerű lények jelentik. Az élőholt kifejezés azért sem helytálló, mert a játék világát uraló szörnyek valójában nem azok, igaz, a stúdió szerint embernek sem nevezhetők. Hogy pontosan mi váltotta ki belőlük ezt az állapotot, nem ismert, a játékos kész tények alapján kényszerül szembesülni a helyzettel, miszerint a világ, amit eddig relatíve békés közegként azonosítottunk, nincs többé.

Foglalkozása: motorszerelő és túlélő

A Days Gone főhősét alakító Deacon úr amolyan tipikus motoros figura (és itt kérünk elnézést a két keréken száguldók beskatulyázásáért, semmi gondunk a mocisokkal). A mellénye hátuljára írt banda neve, a kitűzők, gyűrűk és tetkók mind-mind apróságnak tűnnek, de sokat hozzátesznek az összképhez, hogy az ember úgy érezze, egy valódi kemény legényt irányítva jár-kel a világban.

© SIE Bend Studio / PlayStation

Utóbbi nem csak szimbolikusan értendő: Deacon egyik legfontosabb eszköze az akár tuningolható motorja, melynek nem megfelelő gondozása a karakter halálához vezethet. Ennek megfelelően az út során gyakran meg kell állni, hogy járművünket megszereljük, vagy épp megtankoljuk, a tartály ugyanis előbb-utóbb kifogy. Ha beüt a krach, a kétkerekűre ülve ugyan lökhetjük magunkat, de az emelkedők miatt szinte biztosan visszagurulunk. És biztosak lehetünk benne, hogy a közelben tanyázó freakerek épp akkor rontanak majd ránk.

A folyamatosan változó időjárás szintén nem mi a javunkat szolgálja, az egyes lények ilyenkor ugyanis erősebbé válnak, míg a szakadó esőtől sarassá váló út pedig pont azt csinálja, amit a valóságban is: csúszik, mint magyarnak a pálinka, meglehetősen nehézkessé téve ezzel a közlekedést. Utóbbit (mármint az időjárást, nem a pálinkát) a hvg.hu kérdésére a Days Gone vezető animátora, Emmanuel Roth is büszkén emlegette, hangsúlyozva, hogy a stúdió szerinte milyen jó munkát végzett ezen a téren.

A moci elsősorban persze a küldetésekhez vezető, gyakran igen hosszú utak leküzdésében segíti a felhasználót. Az esetek többségében már gyalog (hogy rohanva vagy épp lopakodva, az rajtunk áll) közelítjük meg az újabb ösvényt, bódét vagy az ellenség által uralt, és felszámolásra váró tábort. A játékot így javarészt az állandó utazgatás és felfedezés kettőssége határozza meg, amit leggyakrabban az elénk keveredő ellenségek törnek csak meg. A stúdió nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy a bejárható terület tényleg nagy legyen, és értelme legyen egyik pontból a másikba utazni. Utóbbit a begyűjthető fegyverek és rájuk pakolható kiegészítőkkel (mint amilyen a hangtompító is) tettek indokolttá, melyek legalább olyan értékesnek számítanak, mint a folyamatos motorozáshoz szükséges benzin.

© SIE Bend Studio / PlayStation

A Days Gone lényege, ha nem is pont ez, de szorosan kapcsolódik hozzá: küldetéseket teljesítünk, és megpróbálunk annyi kacatot begyűjteni, amennyi csak hasznunkra válhat a túlélésért folyó küzdelemben. Ezzel kapcsolatban a hvg.hu kérdésére Emmanuel Roth azt mondta, a Days Gone története összesen mintegy 30 órányi szórakozást kínál, de a játékidő természetesen ennél hosszabb is lehet. Ha valaki szeret elcsatangolni, felfedezni az ismeretlent, még tovább növelhető az élmény, plusz ott a képek készítésére alkalmas fotómód is.

Szinte már mozi

A karakterek kidolgozottságára nem lehet panaszunk, de ennél jóval hangsúlyosabbaknak találtuk a jelenetek közti (nem mellesleg magyar felirattal is rendelkező) videókat, amelyek tapasztalataink szerint néha nagyon érzelmesek, néha pedig nagyon drámaiak voltak. Ezzel persze semmi gond nincs, mégiscsak egy történetalapú programmal van dolgunk. Kifejezetten jól is áll a játéknak ez a fajta hullámvasút, mert így mindvégig olyan érzésünk volt, mintha a látottak nem is egy játék részei lennének. Hanem inkább egy filmé.

Mikor?

A programot most februárban tette volna elérhetővé a fejlesztését végző Bend Studio, ám jóval a céldátum előtt közölték, további gondoskodás miatt inkább halasztják a megjelenést. Az új időpont így április 26-a lett. És ez a dátum alighanem az exkluzív programokban továbbra is óriási hiánnyal küzdő Xboxnak, valamint a platform játékosainak fog leginkább fájni. Merthogy a Days Gone egyszerre komor, izgalmas, szerethető és gyűlölhető, hol nagyobb figyelmet, hol pedig csak ügyességet igénylő. Egyszóval: egy jó játék. Reméljük, a hátralévő órákban sem fogunk benne csalódni.