Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kína továbbra is úgy érzi, az űrkutatás terén az amerikaiak és az oroszok mögött kullog, ezért újabb küldetésre vállalkoznak.","shortLead":"Kína továbbra is úgy érzi, az űrkutatás terén az amerikaiak és az oroszok mögött kullog, ezért újabb küldetésre...","id":"20190305_kina_urutazas_urkutatas_mars_marsjaro_marsi_szonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=817508a3-c40a-4c14-b659-ef422e3c603d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bcc11e4-2fd3-4ab1-bbdd-f9c434eb1efc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_kina_urutazas_urkutatas_mars_marsjaro_marsi_szonda","timestamp":"2019. március. 05. 19:03","title":"Kinézte magának a Marsot Kína, 2021-ben landolhat a Mars-járójuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","shortLead":"A gyermekotthonért felelős államtitkár nem fogadta a képviselőt, Szél ezért a parlamenti folyosón interjúvolta meg.","id":"20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebb3005-2f29-4ff9-b2f5-c08bdce5453d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d973d9e8-5a55-4dab-b081-8a8fefb3b59b","keywords":null,"link":"/itthon/20190305_Szel_Bernadett_megprobalta_kideriteni_mi_lesz_a_foti_gyermekotthonnal_de_lepattintottak","timestamp":"2019. március. 05. 11:57","title":"Szél Bernadett megpróbálta kideríteni, mi lesz a fóti gyermekotthonnal, de lepattintották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"073d70f1-3b84-4c13-9fec-d25ed1c7d10d","c_author":"","category":"elet","description":"Érzelmes pillanatok és elegáns kreációk váltották egymást a kifutón.","shortLead":"Érzelmes pillanatok és elegáns kreációk váltották egymást a kifutón.","id":"20190305_A_Chanel_bemutatta_a_februarban_elhunyt_Karl_Lagerfeld_utolso_kollekciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=073d70f1-3b84-4c13-9fec-d25ed1c7d10d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31d1c0ac-5d17-48ac-95f9-984e70ef2174","keywords":null,"link":"/elet/20190305_A_Chanel_bemutatta_a_februarban_elhunyt_Karl_Lagerfeld_utolso_kollekciojat","timestamp":"2019. március. 05. 14:32","title":"A Chanel bemutatta a februárban elhunyt Karl Lagerfeld utolsó kollekcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín alatti tórendszer lehetett a Marson.","shortLead":"Az európai és amerikai űrszondák által készített felvételeken lévő kráterek arról tanúskodnak, hogy egykoron felszín...","id":"20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f79530f3-24d9-42db-9c7f-dda76170de1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04cc1619-b495-4747-b1bd-bfa022f70a77","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_mars_viz_nyoma_tavak_torendszer","timestamp":"2019. március. 05. 17:03","title":"Árulkodnak a felvételek: komplett tórendszer lehetett a Marson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb, hogy tisztelgés a nők előtt.","shortLead":"A Netflix Oscar-díjas rövid dokumentumfilmje, a Period. End of Sentence a menstruációról szól. De ennél is fontosabb...","id":"20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd3f8b57-2be8-4c1e-b71b-003c419a48c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e9b6761-d92d-48f1-9b87-c2ac589a0bdf","keywords":null,"link":"/elet/20190305_Veresen_komoly_ugy_megis_hihetetlen_hogy_Oscart_nyert","timestamp":"2019. március. 05. 20:00","title":"Véresen komoly ügy, mégis hihetetlen, hogy Oscart nyert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e251f4c5-09cf-4f92-ba4e-5a1bf9deb55f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az alternatív pop-rock zenekar történetének második videoklipje a hvg.hu-n debütál.","shortLead":"Az alternatív pop-rock zenekar történetének második videoklipje a hvg.hu-n debütál.","id":"20190304_Ezert_minusz_5_fokban_is_megerte_forgatni__Kelenfld_klippremier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e251f4c5-09cf-4f92-ba4e-5a1bf9deb55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0789ccdd-d38e-4e6e-9c8b-2b5fd428b604","keywords":null,"link":"/kultura/20190304_Ezert_minusz_5_fokban_is_megerte_forgatni__Kelenfld_klippremier","timestamp":"2019. március. 04. 15:10","title":"Ezért mínusz 5 fokban is megérte forgatni – Kelenføld klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f353e6-bd55-431f-96bc-1bfa1caf985c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem történt még ilyen a díj több évtizedes történetében. Két teljesen eltérő karakterű autó kapott ugyanannyi pontot.","shortLead":"Nem történt még ilyen a díj több évtizedes történetében. Két teljesen eltérő karakterű autó kapott ugyanannyi pontot.","id":"20190304_ev_autoja_2019_donto_gyoztes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=01f353e6-bd55-431f-96bc-1bfa1caf985c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073487a3-1de6-48f3-8d8d-925efe4580f6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190304_ev_autoja_2019_donto_gyoztes","timestamp":"2019. március. 04. 15:50","title":"Döntetlen lett az Év Autója szavazás, szétlövéssel választottak győztest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben a Google által gründolt olcsó laptopoknak is konkurenciát állítanának így.","shortLead":"A Microsoft egy újfajta Windows-verzióval állna a dupla kijelzős és a hajlítható képernyős készülékek mögé, miközben...","id":"20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c35c78b-55af-4df3-a353-123ff0e66777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"901fa6c2-b889-4e36-a1ea-fa3c640c01a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190305_microsoft_windows_lite_operacios_rendszer","timestamp":"2019. március. 05. 08:03","title":"Titkos Windowson dolgozik a Microsoft, ami alig terheli le a számítógépet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]