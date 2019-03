Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","shortLead":"Gryllus Dorka és Simon Kornél csap össze a magánéletben és a gasztronómiában.



","id":"20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71b1c483-b017-4723-9f33-025bcb284b08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e3b8696-98e4-4a09-b3c2-f80a6eefd933","keywords":null,"link":"/elet/20190307_Uj_sorozattal_jelentkeznek_Herendi_Gaborek","timestamp":"2019. március. 07. 10:14","title":"Új sorozattal jelentkeznek Herendi Gáborék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85e46622-43ec-4fa5-bc23-e115e9789b29","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az utca lakói külön Instagram-fiókot indítottak, hogy bemutassák, mi minden zajlik az ablakuk alatt nap mint nap. ","shortLead":"Az utca lakói külön Instagram-fiókot indítottak, hogy bemutassák, mi minden zajlik az ablakuk alatt nap mint nap. ","id":"20190308_Parizs_Rue_Cremieux_setaloutca_lakok_varos_kapu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85e46622-43ec-4fa5-bc23-e115e9789b29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07fe572e-e901-4a26-85a3-9d766ecb5224","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Parizs_Rue_Cremieux_setaloutca_lakok_varos_kapu","timestamp":"2019. március. 08. 12:29","title":"Besokallt egy csapat párizsi a turistáktól, kapuval zárnának le egy sétálóutcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"446b1d8f-a59c-484b-8622-538f92209df6","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Tudja, hogy néznek ki belülről a világ legfényűzőbb szocialista palotái? És hogy már a hatvanas években arról álmodoztak, hogyan lehetne 100 százalékban újrahasznosítani egy város hulladékát? A Budapesti Építészeti Filmnapok vetítésein a mindennapjainkat érintő, a társadalmunkat jelentősen befolyásoló problémák és megoldások kerülnek napirendre. Ezeket a filmeket ajánljuk.","shortLead":"Tudja, hogy néznek ki belülről a világ legfényűzőbb szocialista palotái? És hogy már a hatvanas években arról...","id":"20190307_A_tokeletes_varost_akarta_felepiteni_a_20_szazad_Leonardo_da_Vincije_de_kudarcot_vallott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=446b1d8f-a59c-484b-8622-538f92209df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b2e7fa3-2d7e-4d4d-bf08-ac615a5ec8ea","keywords":null,"link":"/elet/20190307_A_tokeletes_varost_akarta_felepiteni_a_20_szazad_Leonardo_da_Vincije_de_kudarcot_vallott","timestamp":"2019. március. 07. 13:31","title":"A tökéletes várost akarta felépíteni a 20. század Leonardója, de kudarcot vallott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","shortLead":"Változtatott szervizelési szabályozásán az Apple, nem baj, ha a javítandó iPhone-ban harmadik fél akkumulátora van.","id":"20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e16c7221-2b24-4328-9a25-f5107b5910a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58086171-3a0b-4c85-ab49-28862ec26b68","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_apple_iphone_szerviz_javitas_utangyartott_akkumulator_garancia_szavatossag","timestamp":"2019. március. 08. 13:03","title":"Sokaknak jól jöhet: fontos változás az iPhone-ok szervizelésénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban megpályáztatja az országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok építését és üzemeltetését – a jelenlegi szolgáltató jogosultsága ugyanis 2020 őszén lejár. A hatóság tervei szerint a pályázat nyertesének biztosítania kell, hogy a szabadon, előfizetés nélkül fogható közszolgálati televízió- és rádiócsatornák 2020 után is jó minőségben elérhetőek maradjanak, plusz költség nélkül.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban...","id":"20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a722f18-39cf-4439-9022-af95f6a8d2b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","timestamp":"2019. március. 07. 15:03","title":"Változás jön az ingyenesen fogható tévécsatornák hálózatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Március 11-től változik a Filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának összetétele. Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója a grémium tagjának kérte fel Divinyi Réka forgatókönyvírót, Fekete Ibolya rendezőt, valamint helyettes tagnak Zágoni Bálint dokumentumfilm-rendezőt, forgatókönyvírót, filmtörténészt, a kolozsvári Filmtett Egyesület vezetőjét. Az újonnan kinevezett tagok megbízása két évre szól.","shortLead":"Március 11-től változik a Filmalap Filmszakmai Döntőbizottságának összetétele. Havas Ágnes, a Filmalap vezérigazgatója...","id":"20190308_Filmszakmai_Dontobizottsag_Filmalap_tagok_valtozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3903c4ff-d519-448a-94b8-bea064758615&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"511e1640-335c-426d-930c-e0122e15edb7","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Filmszakmai_Dontobizottsag_Filmalap_tagok_valtozas","timestamp":"2019. március. 08. 10:42","title":"Megvan Andy Vajna utódja a Filmszakmai Döntőbizottságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester az éjféltől reggel ötig tartó repülési tilalmat reggel hat óráig tolná ki, mert úgy véli, az éjszakai repülés főleg a mélyalvás időszakában probléma.","shortLead":"A főpolgármester az éjféltől reggel ötig tartó repülési tilalmat reggel hat óráig tolná ki, mert úgy véli, az éjszakai...","id":"20190308_Tarlos_megegyezett_a_repulesi_tilalomrol_a_Liszt_Ferenc_repterrel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1201a001-66c1-460d-a352-ed9342c6df20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Tarlos_megegyezett_a_repulesi_tilalomrol_a_Liszt_Ferenc_repterrel","timestamp":"2019. március. 08. 10:07","title":"Tarlós elvi megegyezést kötött a repülési tilalomról a Liszt Ferenc reptérrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","shortLead":"A Magyar Nemzet úgy értesült, fejlettebb gépeket szerezhet be a honvédség a légierő számára.","id":"20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7912caf1-ace1-4c80-b76f-ee6f5c3aa7dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"422b6ff0-d8d2-496b-9a1d-093836f71dd5","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_gripen_vadaszrepulo_csere_magyar_legiero_fejlettebb_eszkozok","timestamp":"2019. március. 07. 07:20","title":"Lecserélhetik a magyar Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]