[{"available":true,"c_guid":"fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote Play nevű funkcióját a Sony. ","shortLead":"A Windows és macOS rendszerű számítógépek után az iOS-eszközökre is elkészítette a PlayStation 4 úgynevezett Remote...","id":"20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb10806c-abdd-444f-a30e-03ef89b05c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fb9764-27cb-40be-bccb-a4ff25b02d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_apple_iphone_ipad_ps4_remote_play","timestamp":"2019. március. 07. 21:03","title":"Végre iPaden és iPhone-okon is játszhatók a PlayStation 4 játékai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","shortLead":"Beolvad a Konzum az Opus Globalba.","id":"20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0e7d8e79-cb6c-4711-b3a1-0e25271615fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fb4fb5c-15ed-4228-a663-3cc8b05a69cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Itt_a_bejelentes_osszeolvad_Meszaros_Lorinc_ket_nagy_cege","timestamp":"2019. március. 07. 19:42","title":"Itt a bejelentés: összeolvad Mészáros Lőrinc két nagy cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Blikk szerint minden nagyon gyorsan történt, az ott lévők nem tudták megakadályozni a tragédiát.","shortLead":"A Blikk szerint minden nagyon gyorsan történt, az ott lévők nem tudták megakadályozni a tragédiát.","id":"20190307_Ongyilkos_lett_egy_24_eves_fiatal_a_debreceni_loteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807d3d56-3a92-48c4-94b7-9bd34ab5e69d","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Ongyilkos_lett_egy_24_eves_fiatal_a_debreceni_loteren","timestamp":"2019. március. 07. 13:58","title":"Öngyilkos lett egy 24 éves fiatal a debreceni lőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Nagy Katalinnak azt mondta a bocsánatkérésről, amire Manfred Weber kötelezte, hogy ez egy nagyon fontos kérdés, de ma nőnap van, \"Isten éltessen minden nőt\". Azonban azt is mondta, Magyarország ma még nem családbarát ország.","shortLead":"Orbán Viktor a Jó reggelt, Magyarország! című műsorban Nagy Katalinnak azt mondta a bocsánatkérésről, amire Manfred...","id":"20190308_Orban_Viktor_Fidesz_radio_interju_Europai_Neppart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd35f37d-9fa3-4063-a75d-a43d57560d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1750fdf0-9f96-406d-a226-5aa35fb77caf","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Orban_Viktor_Fidesz_radio_interju_Europai_Neppart","timestamp":"2019. március. 08. 08:00","title":"Orbán: Lehet, hogy nem a Néppártban van a helyünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","shortLead":"A volt romániai korrupcióellenes főügyész kinevezését legvehemensebben saját hazája szeretné megakadályozni.","id":"20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4691014-6866-4f99-9ea4-249cc8a02cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eace2e67-695a-4f2f-9434-37f6f9372e4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Laura_Codruta_Kovesit_tamogatja_az_EP_az_europai_fougyesz_tisztsegere","timestamp":"2019. március. 07. 15:58","title":"Laura Codruta Kövesit támogatja az EP az európai főügyész tisztségére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna egy régebbi verseny.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna...","id":"20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac86d8d-e9e1-471a-afc1-38db5b6c7874","keywords":null,"link":"/sport/20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","timestamp":"2019. március. 07. 16:09","title":"A legjobb magyar teniszezők kérik, fújják le a budapesti füves pályás tornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által keltett lökéshullámokat. Mutatjuk a hihetetlen képeket. ","shortLead":"Tíz évig tartó kutatás után találta meg a módját a NASA, hogy rögzíteni tudja a szuperszonikus vadászgépek által...","id":"20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f404ed2-9e27-4f93-ad9e-1c78835363b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530903a3-0c58-4915-a688-a416af49dbcf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nasa_vadaszrepulo_lokeshullam_hangrobbanas_hangsebesseg_atlepese","timestamp":"2019. március. 07. 18:33","title":"Ezekre a NASA-képekre nincsenek szavak: lefotózták, ahogy a vadászgépek átlépik a hangsebességet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban megpályáztatja az országos földfelszíni digitális televíziós műsorszóró hálózatok építését és üzemeltetését – a jelenlegi szolgáltató jogosultsága ugyanis 2020 őszén lejár. A hatóság tervei szerint a pályázat nyertesének biztosítania kell, hogy a szabadon, előfizetés nélkül fogható közszolgálati televízió- és rádiócsatornák 2020 után is jó minőségben elérhetőek maradjanak, plusz költség nélkül.","shortLead":"Közzétette a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) annak a dokumentációnak a tervezetét, amely alapján áprilisban...","id":"20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2a1263a-e216-4f85-b2f9-e88d5cca2ca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a722f18-39cf-4439-9022-af95f6a8d2b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190307_nmhh_palyazat_ingyenesen_foghato_tevecsatornak_foldfelszini_tv_dvb_t_antenna_hungaria_mindig_tv","timestamp":"2019. március. 07. 15:03","title":"Változás jön az ingyenesen fogható tévécsatornák hálózatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]