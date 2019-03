Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy őrnagy és egy villamosmérnök lép ki a nyílt űrbe.","shortLead":"Egy őrnagy és egy villamosmérnök lép ki a nyílt űrbe.","id":"20190308_Noi_ursetat_tervez_a_NASA","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a856caf-37b4-4ed7-a255-02cdf2949bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7393a30-2c02-4280-9ee5-2e44788f8adf","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Noi_ursetat_tervez_a_NASA","timestamp":"2019. március. 08. 12:21","title":"Női űrsétát tervez a NASA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal több magyar férfi dolgozik, mint ahány nő van munkában, és a két nem közötti különbség egyre nagyobb.","shortLead":"Sokkal több magyar férfi dolgozik, mint ahány nő van munkában, és a két nem közötti különbség egyre nagyobb.","id":"20190308_Az_egesz_EUban_nalunk_romlott_leginkabb_a_munkaba_vagyo_nok_helyzete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d0e06c3-5d55-4da0-8cb0-b0f4dbcdcda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5271a88-dea3-42ac-ba1f-375c35de29a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_egesz_EUban_nalunk_romlott_leginkabb_a_munkaba_vagyo_nok_helyzete","timestamp":"2019. március. 08. 05:15","title":"Az egész EU-ban nálunk romlott leginkább a munkába vágyó nők helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69a88fc1-3f75-401a-b05f-429ca10318c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ebfbe04-7d8b-4f42-9f62-222a13a4809a","keywords":null,"link":"/itthon/20190307_Zsenialis_memeket_generalt_a_gyuros_M_Richard_festegetese","timestamp":"2019. március. 07. 09:51","title":"Mémgyár: a gyúrós M. Richárd pingálását figurázza ki a net népe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"695ba391-368c-4eda-a84b-573e53a53cb1","c_author":"Ford","category":"brandchannel","description":"A Nagy-Britanniában hatalmas sikert arató fizetési modelljét vezeti be a magyar autópiacra is a Ford. De mit is jelent a tudatosság az autóvásárlásban?\r

