[{"available":true,"c_guid":"e47910b1-cc72-4515-b471-c095dac95192","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy 92 éves olasz férfi úgy gondolta, hogy gyorsabban odaér az étteremhez, ha dzsipjével az országút helyett egy sípályát vesz igénybe. ","shortLead":"Egy 92 éves olasz férfi úgy gondolta, hogy gyorsabban odaér az étteremhez, ha dzsipjével az országút helyett...","id":"20190308_Le_akarta_vagni_az_utat_athajtott_kocsijaval_a_sipalya_tetejen__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e47910b1-cc72-4515-b471-c095dac95192&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7845d910-7644-465b-8475-a1300c1f87b7","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Le_akarta_vagni_az_utat_athajtott_kocsijaval_a_sipalya_tetejen__video","timestamp":"2019. március. 08. 10:16","title":"Le akarta vágni az utat, áthajtott kocsijával a sípálya tetején – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","shortLead":"Szabálytalanságok gyanúja miatt vizsgálódik az UEFA Manchesterben.","id":"20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8a114cb-2ac7-423a-a919-b26a926ec12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935b7421-9172-4d74-89f5-9e271ebda4cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Vizsgalat_indult_a_Manchester_City_ellen_a_penzugyek_miatt","timestamp":"2019. március. 07. 21:19","title":"Vizsgálat indult a Manchester City ellen a pénzügyek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","shortLead":"A próbaüzemben 150 ezren kértek letelepedési engedélyt, az engedélyezési rendszer teljeskörűen a Brexit másnapján indul.","id":"20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8a7863-f18e-43aa-907a-6778fcf60bce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66c86a2-7a6b-4b23-9452-7309e9c0ba09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190307_Brexit_ingyen_regisztalhatnak_a_kint_elo_magyarok_letelepedesi_engedelyert","timestamp":"2019. március. 07. 17:49","title":"Brexit: ingyen regisztálhatnak a kint élő magyarok letelepedési engedélyért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc44989-aa5d-4d89-825a-63f95d2582df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 16 éve pályán levő vasutast személyesen kereste meg oklevéllel a MÁV-vezér és Miskolc polgármestere.","shortLead":"A 16 éve pályán levő vasutast személyesen kereste meg oklevéllel a MÁV-vezér és Miskolc polgármestere.","id":"20190308_Kituntettek_a_Miskolcnal_szembemeno_vonatokat_megallito_valtokezelot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbc44989-aa5d-4d89-825a-63f95d2582df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6fd6112-6bf0-468f-a96e-1b4440c2e5d8","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Kituntettek_a_Miskolcnal_szembemeno_vonatokat_megallito_valtokezelot","timestamp":"2019. március. 08. 20:33","title":"Kitüntették a Miskolcnál szembemenő vonatokat megállító váltókezelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Még az edzettebb kocsisok is csak a fejüket fognák, olyan mocsoközön zúdul átlagos napjain Cseh Katalin Momentum-politikusra, aki ezekből nyújtott át egy erősen 18+-os csokrot nőnapon a nyilvánosságnak.","shortLead":"Még az edzettebb kocsisok is csak a fejüket fognák, olyan mocsoközön zúdul átlagos napjain Cseh Katalin...","id":"20190308_Ocsmany_olah_szuka_vagy__Cseh_Katalin_a_Momentum_politikusa_nokent_ilyen_uzeneteket_kap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d08af9c-e74f-4728-9a07-d8aafa25b0ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba4f1ad-a626-48c5-bf82-1b3480c5df0d","keywords":null,"link":"/elet/20190308_Ocsmany_olah_szuka_vagy__Cseh_Katalin_a_Momentum_politikusa_nokent_ilyen_uzeneteket_kap","timestamp":"2019. március. 08. 16:16","title":"\"Ocsmány, oláh szuka vagy\" – Cseh Katalin, a Momentum politikusa ilyen üzeneteket kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","shortLead":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","id":"20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a2076-bc75-4144-bfa9-581d2ebe3da0","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 09:14","title":"Kivonják a Simpsons egy epizódját Michael Jackson miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két láncfűrészt és egy fűkaszát is elvitt magával Pötyi, a közben megtalált kiscsikó két elrablója.\r

\r

","shortLead":"Két láncfűrészt és egy fűkaszát is elvitt magával Pötyi, a közben megtalált kiscsikó két elrablója.\r

\r

","id":"20190308_Ok_loptak_el_a_kiscsikot_keresi_oket_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=227e55ad-65e2-4218-9ef1-36de50276a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becb40e7-f7b7-498f-b88b-dc9b7e661fa6","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Ok_loptak_el_a_kiscsikot_keresi_oket_a_rendorseg","timestamp":"2019. március. 08. 11:51","title":"Ők lopták el a kiscsikót, keresi őket a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"645568bf-0652-4aa8-96fa-a440f99f68f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kaptak néhány hidegzuhanyt a kertészek, az államtitkár az áfacsökkentést utasította el, a gazdaságkutató pedig a propaganda helyett a valósággal szembesítette őket. Az államtitkár meg azon ütközött meg, hogy ha minden marad, akkor nem a kertészek, hanem a könyvelők fognak jól teljesíteni. ","shortLead":"Kaptak néhány hidegzuhanyt a kertészek, az államtitkár az áfacsökkentést utasította el, a gazdaságkutató pedig...","id":"20190308_Az_agrarallamtitkar_kiakadt_amikor_a_valosaggal_szembesitettek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=645568bf-0652-4aa8-96fa-a440f99f68f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e11e7de-90a1-4f97-9496-eb78ed356957","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Az_agrarallamtitkar_kiakadt_amikor_a_valosaggal_szembesitettek","timestamp":"2019. március. 08. 06:45","title":"Az agrárállamtitkár kiakadt, amikor a valósággal szembesítették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]