[{"available":true,"c_guid":"472d52e2-83ce-41f3-9304-40924e7dfe9b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megmérte a Tejútrendszer tömegét a Hubble és a Gaia űrteleszkóp: több misszió eredményeként szerzett információk szerint a Földnek otthont adó galaxis becsült tömege 1,5 ezer milliárd Napénak felel meg.","shortLead":"Megmérte a Tejútrendszer tömegét a Hubble és a Gaia űrteleszkóp: több misszió eredményeként szerzett információk...","id":"20190311_tejutrendszer_tomege_hubble_urteleszkop_nasa_esa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=472d52e2-83ce-41f3-9304-40924e7dfe9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a46aa0-61b8-4fb6-b959-15db62f02f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190311_tejutrendszer_tomege_hubble_urteleszkop_nasa_esa","timestamp":"2019. március. 11. 11:03","title":"A mi kis falunk: megmérték a Tejútrendszer tömegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi programjának nyugdíjakra vonatkozó pontjait. ","shortLead":"Simonovits András nyugdíjszakértő az Élet és Irodalomban megjelent cikkében bírálta az MNB versenyképességi...","id":"20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=616eefea-c980-4928-ab0f-5f312b0e9b8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c5ca9d7-7321-42e0-88b8-9e23f18864b4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190311_40_szazalekot_vonnanak_le_a_gyermektelenek_indulo_nyugdijabol_Matolcsyek","timestamp":"2019. március. 11. 09:32","title":"Az MNB elismerné a gyermekvállalást a nyugdíjban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nőnap alkalmáből tüntették ki a díszpolgári címről lemondani kényszerülő Bálint Györgyöt.","shortLead":"Nőnap alkalmáből tüntették ki a díszpolgári címről lemondani kényszerülő Bálint Györgyöt.","id":"20190309_Az_MSZP_a_noket_unnepelte_de_Balint_gazdat_dijazta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0143cfb9-2618-407c-af1f-71b9d2bf1c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c80959-3e89-4c6d-b371-9bbbb30b6785","keywords":null,"link":"/elet/20190309_Az_MSZP_a_noket_unnepelte_de_Balint_gazdat_dijazta","timestamp":"2019. március. 09. 15:12","title":"Az MSZP a nőket ünnepelte, de Bálint gazdát díjazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje autókaravánokba szervezik.","shortLead":"Tamaulipas államban olyan gyakorivá váltak az emberrablások, hogy a helyi hatóságok az átutazókat egy ideje...","id":"20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7329622f-abae-4e15-abb1-98daf070252c","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Elraboltak_egy_autobusz_tizenkilenc_utasat_Mexikoban","timestamp":"2019. március. 11. 08:27","title":"Tizenkilenc utast raboltak el Mexikóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni a parkoló autóktól.","shortLead":"Nem elégedettek a budapesti V. kerületben a gyalogosok a járdafelújításokkal, mert több helyen nem lehet elférni...","id":"20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31168a1d-36ba-4685-8055-079c0a4b53be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16c5b88a-52c2-4c86-9097-3b0b6340edd9","keywords":null,"link":"/elet/20190310_Szepek_az_V_keruleti_felujitott_jardak_csak_epp_nem_lehet_rajtuk_elferni","timestamp":"2019. március. 10. 20:13","title":"Tenyérnyi széles járdán kell ügyeskedniük a gyalogosoknak egy V. kerületi utcában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97","c_author":"Hamvay Péter","category":"elet","description":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum Az ismeretlen Görgei című tárlatának történész szakértője. A módszer ma is működik: teremts olyan helyzetet, ahol a tények mellékesek! Interjú.","shortLead":"A bűnbakgyártásnak ez a receptje nem volt ismeretlen nálunk, Rákosi is újrahasznosította – mondja a Nemzeti Múzeum...","id":"201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a941b079-c711-449d-bb2c-ba5ef1f12b97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08bfd50d-5dea-41df-8c91-a3918e0446be","keywords":null,"link":"/elet/201910__hermann_robert_tortenesz__gorgei_vesszofutasairol_kossuthparbajrol__orok_recept","timestamp":"2019. március. 10. 20:00","title":"Tökéletes karaktergyilkosság: „Az intellektuális alvilágban” máig fennmaradt az áruló Görgei mítosza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Debrecen női kézilabdacsapatának négy szurkolóját bántalmazták Kisvárdán, a két együttes pénteki bajnokiját követően, ezért a rendőrség vizsgálatot indított.","shortLead":"A Debrecen női kézilabdacsapatának négy szurkolóját bántalmazták Kisvárdán, a két együttes pénteki bajnokiját követően...","id":"20190309_A_biztonsagiak_verhettek_meg_a_debreceni_szurkolokat_Kisvardan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcdd37c1-1a14-4b2c-a8b9-5e5929aabd1f","keywords":null,"link":"/sport/20190309_A_biztonsagiak_verhettek_meg_a_debreceni_szurkolokat_Kisvardan","timestamp":"2019. március. 09. 17:45","title":"A biztonságiak verhették meg a debreceni szurkolókat Kisvárdán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik az ellenzéki összefogás. Ez a hvg.hu heti belpolitikai összefoglalója.","shortLead":"A hét megkerülhetetlen témája a Fidesz pávatánca az Európai Néppárt körül, azonban őszre már most formálódik...","id":"20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e680a7c6-99a3-44f2-b9d7-fb83578b2a97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d67a0cb-2852-4e26-8b9f-fd0646a098cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190310_Jobban_utaljak_Orbant_mint_egymast","timestamp":"2019. március. 10. 18:00","title":"Jobban utálják Orbánt, mint egymást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]