Bár még csak márciusnál tartunk, de azt már most biztosra vesszük, hogy az idei év egyik legszomorúbb tudományos eseménye az, hogy a NASA Opportunity nevű marsjárójáról kiderült, végleg megszakadt vele minden kapcsolat, így halottnak nyilvánították. A kis szerkezetről – amit eredetileg 90 napos működésre terveztek, de végül 15 évig bírta – az is kiderült, a haláltusája megrendítően emberi volt, és már láthattuk az utolsó fotót is, amit a szerkezet kamerája készített.

A NASA most egy újabb fotót tett közzé, amit az Opportunity utolsó panorámafotójaként tarthatunk számon. Mint kiderült, a tavalyi marsi porvihar előtt még mintegy 354 képet készített, amiken az őt körülvevő táj látható. A marsjáró Panoramic Camera (Pancam) nevű szerkezete május 13-tól június 10-ig fotózta a vörös bolygót, majd a képeket elküldte a földi irányításnak is. A NASA szakemberei mostanra illesztették össze a darabokat, így most már hivatalosan is ez az utolsó fotó, amit az Opportunitytól láthatunk.

© NASA

A kép az Endurance-kráterben készült. Teljes méretben itt lehet megnézni.

