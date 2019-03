Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai légikatasztrófát. Donald Trump is kommentálta a légikatasztrófát, és ebből az jött ki, amit megszoktunk tőle.","shortLead":"Egyre több országból tiltják a 737-es érintett variánsát, amíg ki nem derül, mi okozta a vasárnapi etiópiai...","id":"20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2d8255e-8174-4b84-a6e9-28185eed6a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f41d22d-0bc6-46ff-bfdd-810580847207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_Boeing_737_MAX_8_kitiltas_repulogep_katasztrofa_Anglia","timestamp":"2019. március. 12. 15:06","title":"A vasárnapi katasztrófa miatt az angolok, a németek és a franciák is kitiltják a gyanús Boeingeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","shortLead":"Mr. Missh március 15-én lépett volna fel Nyíregyházán.","id":"20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36548eb0-f929-45c5-b40f-fcdbbaafb5b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cf1f7-7e57-4458-a7cf-cbc95abb4fe7","keywords":null,"link":"/elet/20190312_Veres_rapper_fellepes_Nyiregyhaza_Sosto_Missh","timestamp":"2019. március. 12. 11:12","title":"\"A kialakult helyzet miatt\" elhalasztják a nőverő rapper fellépését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99aceb9a-00ee-4257-9d3d-c98541453204","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár nap múlva megérkezik a Xiaomi Black Shark androidos telefon utódja, amit keményen felturbózott a gyártó.","shortLead":"Pár nap múlva megérkezik a Xiaomi Black Shark androidos telefon utódja, amit keményen felturbózott a gyártó.","id":"20190313_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_bemutatasa_datum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99aceb9a-00ee-4257-9d3d-c98541453204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d28618-a8cb-426e-80c2-b0f8ad209bb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190313_xiaomi_black_shark2_gamer_telefon_bemutatasa_datum","timestamp":"2019. március. 13. 13:03","title":"Napokon belül érkezik a Xiaomi ütős telefonjának utódja, és még ütősebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden böngészős játék ennek segítségével futott a számítógépeken, mára azonban jobbára csak biztonsági kockázatot jelent a segédprogram.","shortLead":"Közel 25 éve adták ki a Shockwave első verzióját. A multimédiás platform gyorsan elterjedt, és még néhány éve is minden...","id":"20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=239a60d9-3951-4751-9de6-86859bc27d3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd67cc9-0909-42fe-a828-0094ea98d57e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190312_adobe_shockwave_windows_shockwave_player_vege","timestamp":"2019. március. 12. 08:03","title":"Itt az idő: törölje a számítógépéről a kiskapukat nyitó programot, mert most megszüntetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég máshova helyezi át a gyártókapacitásokat, a cég angliai döntéseinek majdnem 1000 munkahely eshet áldozatul.\r

\r

","shortLead":"A cég máshova helyezi át a gyártókapacitásokat, a cég angliai döntéseinek majdnem 1000 munkahely eshet áldozatul.\r

\r

","id":"20190312_Leall_a_Nissan_az_Infiniti_gyartasaval_NagyBritanniaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90a67f1e-6993-4bd8-8798-b24f8859b4a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58abbbc5-b2b8-42e8-ae1d-a3cf421c78f1","keywords":null,"link":"/kkv/20190312_Leall_a_Nissan_az_Infiniti_gyartasaval_NagyBritanniaban","timestamp":"2019. március. 12. 19:57","title":"Leáll a Nissan az Infiniti gyártásával Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","shortLead":"A levegőben vette észre, hogy nincs nála a kisbabája. ","id":"20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aa33a31-555f-40ce-a906-9b71aee28fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a00f21-c216-4243-8056-516286549d34","keywords":null,"link":"/vilag/20190311_Visszafordult_az_utasszallito_mert_egy_utas_a_repteren_hagyta_a_gyereket","timestamp":"2019. március. 11. 18:34","title":"Visszafordult az utasszállító, mert egy utas a reptéren hagyta a gyerekét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","shortLead":"Igazat adott a Kúria az NVB-nek, amely szerint azért nem vizsgálhatók a plakátok, mert még nincs is kampány. ","id":"20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=744c5dbd-dd5e-4e6c-96c9-6fc85a2c6f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c9f1bd-92c5-4f95-9f76-a1b794eedb4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190312_A_Kuria_szerint_sem_vizsgalhatok_a_Junckerellenes_plakatok","timestamp":"2019. március. 12. 09:54","title":"A Kúria szerint sem vizsgálhatók a Juncker-ellenes plakátok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest támogatja a székelység autonómiatörekvéseit.\r

","shortLead":"A román ellenzéki Népi Mozgalom Pártjának tiszteletbeli elnöke szerint erre az is elegendő ok lenne, hogy Budapest...","id":"20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12aec0a4-11e3-417d-ac75-b7ec49ae7ea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b181a7d-18ef-4f67-81ad-8a04e82e0964","keywords":null,"link":"/itthon/20190311_Basescu_mindenkeppen_kidobna_a_Fideszt_a_Neppartbol","timestamp":"2019. március. 11. 15:27","title":"Basescu mindenképpen kidobná a Fideszt a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]