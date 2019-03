Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a881a257-7fc8-43d9-85b4-fea936ecd280","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Enyhe kifejezés a rémálom, amikor elszállnak a kanyar előtt a fékek.","shortLead":"Enyhe kifejezés a rémálom, amikor elszállnak a kanyar előtt a fékek.","id":"20190315_palyanap_audi_rs3_autos_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a881a257-7fc8-43d9-85b4-fea936ecd280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f917515-a07c-49a3-b4b8-9dd9e0d2695c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190315_palyanap_audi_rs3_autos_video","timestamp":"2019. március. 15. 13:12","title":"Vasárnapi pályaautózáson csapódott 200-zal a kerítésnek egy Audi RS3 - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve hatékonyabbá a szélerőművek áramtermelését.","shortLead":"A Google és a DeepMind a gépi tanulást vetette be, hogy meg tudják jósolni, mikor honnan fúj majd a szél, így téve...","id":"20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535765e7-c3b1-4c93-bff1-7a656c80ac41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e6069f-8de7-4314-afa0-f24ba5352eb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190315_google_deepmind_gepi_tanulas_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. március. 15. 17:03","title":"Ez jobb hír, mint gondolná: a Google mesterséges intelligenciája előre megmondja, merről fog fújni a szél ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","shortLead":"Dél-afrikai orvosok első ízben ültettek be 3D-s nyomtatóval készített középfülcsont-implantátumkat.","id":"20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1333089-9560-4f0c-9dce-07b212d87890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55bf1321-8274-47d9-b354-100fecda61b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190316_hallasvesztes_kezelese_3d_nyomtatott_kozepfulcsont_implantatum","timestamp":"2019. március. 16. 18:03","title":"Végre megvan az orvosok válasza a hallásvesztés egyes típusaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök megvétózta a kongresszusnak a rendkívüli állapotot elutasító döntését.

","id":"20190316_Trump_elso_vetoja__a_hatarfal_vedelmeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d4b98bd-74c0-4b4f-a461-177c3afb2fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdea656-fe76-4fcc-a8c3-4765dba5ca3c","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Trump_elso_vetoja__a_hatarfal_vedelmeben","timestamp":"2019. március. 16. 13:19","title":"Trump első vétója – a határfal védelmében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése. A demonstráción most többen vettek részt, mint a korábbi hétvégeken.","shortLead":"Üzletfosztogatásba torkollott szombaton a francia elit ellen tiltakozó sárgamellényesek legújabb tüntetése...","id":"20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a565f1f-e8ef-4730-95c9-148e276a9f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be9545e-9364-49ad-8c12-24a6d8d7488e","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Parizsban_megint_elszabadult_a_pokol","timestamp":"2019. március. 16. 16:04","title":"Párizsban megint elszabadult a pokol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra azonban nem tért ki, hogy milyen intézkedéseket hoz.","shortLead":"Oroszország válaszolni fog az Európai Unió újabb szankcióra - közölte szombaton az orosz külügyminisztérium, arra...","id":"20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b710879-8337-438c-978a-58a71f236a40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e0aaf5-ad2b-4584-829b-b796fbd4c3eb","keywords":null,"link":"/vilag/20190316_Oroszorszag_nem_hagyja_valasz_nelkul_az_EU_ujabb_szankcioit","timestamp":"2019. március. 16. 13:08","title":"Oroszország nem hagyja válasz nélkül az EU újabb szankcióit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21462d63-6af3-4d43-9f35-defe4176a02b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A három éve elhunyt angol énekes műgyűjteménye 9,26 millió fontért kelt el a Christie's csütörtöki aukcióján. ","shortLead":"A három éve elhunyt angol énekes műgyűjteménye 9,26 millió fontért kelt el a Christie's csütörtöki aukcióján. ","id":"20190315_george_michael_arveres_mutargy_damien_hirst","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=21462d63-6af3-4d43-9f35-defe4176a02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a011944-1c2a-44ab-92c1-7d5dcf210f9b","keywords":null,"link":"/elet/20190315_george_michael_arveres_mutargy_damien_hirst","timestamp":"2019. március. 15. 18:46","title":"Formaldehidben lebegő galamb is volt George Michael műgyűjteményében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d610526-5d34-45c6-98e3-46ee2d220008","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról általában annyit tudunk, amennyit a korabeli értelmiség, a politikusok és az írók, költők erről megírtak. De hogy élte meg a sorsfordító eseményeket a hétköznapi ember? Álltak-e nők a délceg honvédek mellett, mikor csatába indultak? Divat volt-e a borotválkozás a szakállas, bajszos tablóképek korában? A kérdésekre a Guerilla című film rendezője, Kárpáti György Mór és Fónagy Zoltán történész válaszoltak.","shortLead":"Az 1848-49-es forradalomról és szabadságharcról általában annyit tudunk, amennyit a korabeli értelmiség, a politikusok...","id":"20190315_szabadsagharc_szerelem_guerilla_karpati_gyorgy_mor_fonagy_zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d610526-5d34-45c6-98e3-46ee2d220008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03bf5717-3d67-41f4-b77c-dd32b691d34a","keywords":null,"link":"/elet/20190315_szabadsagharc_szerelem_guerilla_karpati_gyorgy_mor_fonagy_zoltan","timestamp":"2019. március. 15. 20:00","title":"A szabadságharc tényleg beindította a szerelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]