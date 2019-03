Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejtetőre állva állt meg.","shortLead":"Fejtetőre állva állt meg.","id":"20190316_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M7es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59a7b859-0872-49a0-857a-d7951e213f29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa7ada4f-74c3-4614-bec7-a6a2cbd58286","keywords":null,"link":"/itthon/20190316_Szalagkorlatnak_utkozott_egy_auto_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2019. március. 16. 16:52","title":"Szalagkorlátnak ütközött egy autó az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok hasonló eszköze. Legalábbis a hírek szerint.","shortLead":"Hű marad nevéhez a Xiaomi, a kínai gyártó első összehajtható készüléke sokkal olcsóbb árcédulát kap, mint a riválisok...","id":"20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92a19475-fbe1-41e7-9186-1bf197e0c0a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa24842d-377a-42f6-9506-ab9357018706","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_huawei_mate_x_samsung_galaxy_fold_xiaomi_mi_fold_mi_flex_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. március. 18. 09:03","title":"Reszkethet a Huawei és a Samsung? A Xiaomi összehajtható telefonja feleannyiba kerül majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16","c_author":"Tőrös Balázs","category":"tudomany","description":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás az egyik oldalon elvesz, azt a másikon visszaadja. ","shortLead":"Az elmúlt években az észak-amerikai kosárlabdaliga illetékesei is megtanulták, hogy amit a digitális átalakulás...","id":"201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adfc70fc-bd70-4c9c-ac69-c0e50f3c7c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab88b565-6081-479b-92e2-82000ef33ee2","keywords":null,"link":"/tudomany/201906__nba_kuzdelem_afigyelemert__egesz_palyas_letamadas__bekosarazva","timestamp":"2019. március. 16. 19:00","title":"Ha bejönnek az NBA merész újításai, az több sportban is (sok) mindent megváltoztathat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és a velük kooperáló gyártók igen nagy kihívás előtt állnak.","shortLead":"A drónok elterjedésével a tiltott légtérhasználat is gyakoribbá vált. A repülés biztonságáért felelős hatóságok és...","id":"201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca5273-94e9-4937-b25a-a4aa08cfb7f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798afcac-3df9-45f3-9c31-b181ce194136","keywords":null,"link":"/tudomany/201911__dronok__repuleskorlatozo_technologiak__belepes_megtagadva__tilt_tur_szallogat","timestamp":"2019. március. 17. 12:00","title":"Lehet, hogy a ferihegyi repülőtér fölé is kellene egy \"Vaskupola\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","shortLead":"Úgy 90 km/-h-val lépték túl a megengedett vontatási sebességet.



","id":"20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66998ba4-30a1-41bf-8e76-6cff4f2d1568&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb2f5f4-f901-467e-b5b7-41299cf9e1b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190318_Elkepeszto_vontatas_az_autopalyan","timestamp":"2019. március. 18. 06:19","title":"Elképesztő vontatás az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e","c_author":"","category":"itthon","description":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem szerepeltek a felterjesztettek listáján.\r

\r

","shortLead":"Az Echo TV és a HírTV munkatársa is úgy kapott a Népszava értesülései szerint Táncsics-díjat, hogy előzetesen nem...","id":"20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eac4f74a-0451-4750-bcc2-bc5297a9927e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dc4ed04-e763-4a91-9b4a-8f91cd9694b3","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Ujabb_botrany_a_marcius_15i_dijak_korul_a_Tancsicsdijnal_is_atnyultak_a_fejek_felett","timestamp":"2019. március. 17. 16:37","title":"Újabb botrány a március 15-i díjak körül: a Táncsics-díjnál is átnyúltak a fejek felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Alig több mint egy hét múlva mutatja be a Huawei a P30-sorozat legújabb tagjait, amikről szinte minden lényeges információ napvilágot látott már.","shortLead":"Alig több mint egy hét múlva mutatja be a Huawei a P30-sorozat legújabb tagjait, amikről szinte minden lényeges...","id":"20190318_huawei_p30_p30_pro_kiszivargottt_specifikacio_foto_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da35875-ef37-416c-ad81-4ff74df82d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aee61ab-dd16-47ae-b23b-122cf3a8bf71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190318_huawei_p30_p30_pro_kiszivargottt_specifikacio_foto_video","timestamp":"2019. március. 18. 10:03","title":"Minden kiszivárgott a Huawei ütős új telefonjairól – infók, fotók, videók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","shortLead":"Jön az eső és egy kisebb lehűlés. ","id":"20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fcbe2612-2c06-4493-bc60-e3f3d4cbb3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1c4e540-8131-4f08-a8bf-7813dc9913c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190317_Holnaptol_megint_visszaesik_a_homerseklet","timestamp":"2019. március. 17. 14:10","title":"Holnaptól megint visszaesik a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]